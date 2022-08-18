Последние двадцать пять лет новое поколение пастырей выполняет своё служение в странах, ранее составлявших советскую империю. До нас проповедовали Евангелие другие пастыри. Наши предшественники жили и созидали евангельские церкви в совершенно иных условиях. В большинстве случаев они действовали подпольно, за что платили довольно высокую цену: подвергались преследованиям, заключались в тюрьмы и лагеря, теряли близких и становились объектом для социально-экономического и психологического давления. Это была суровая, сложная, крайне болезненная эпоха для христианских церквей. Но последователи Христа создали весьма устойчивую систему общинной жизни, что позволило не только выстоять в годину искушений, но и моментально воспользоваться внезапно распахнувшимися вратами свободы. Служители тех лет научились весьма продуктивно действовать в соответствии с внутренними настройками гонимой церкви.

Но время изменилось. Прошумел ветер свободы, минули годы безудержного мистического ажиотажа, уходит в прошлое чудовищный провал в яму социальных бедствий и теперь нарастает безрелигиозное равнодушие постмодерна и всевластие «третьего рима». Наступил новый период церковной истории, позволивший сформироваться целому классу работников «плуга и посоха». В этом пасторском цеху существуют свои внутренние связи, устойчивые стереотипы, узнаваемые модели поведения, накоплен обширный опыт и сформирован профессиональный инструментарий. Несомненно и то, что современное пасторство перенесло ряд «вирусных заболеваний», из которых отдельные грозили сообществу обширной эпидемиологической катастрофой.

И, тем не менее, несмотря на неблагоприятный общественный климат и внутренние болезни роста, не менее 10 тысяч пасторов успешно несут служение в своих поместных церквях только в одной России. Абсолютно убеждён, для дальнейшего качественного и профессионального развития нам необходима честная рефлексия и здоровый самоанализ. Известная доля самокритики тоже не повредит. Просмотр собственного отражения в «зеркале» библейской истины является весьма душеполезным занятием.

Статьи этого сборника написаны в качестве попытки осмыслить особенности жизненного пути современного российского пастыря, обозначить несомненные достижении и «узкие» места в его специфическом деле, наметить высоты, которые нам предстоит покорить в ближайшем будущем. Я честно делюсь с вами, уважаемые читатели, своими наблюдениями, выводами, радостью, беспокойством и досадой, связанными с практической пасторской работой. При этом я вовсе не рассчитываю на полное совпадение ощущений и оценок с другими служителями. Напротив, буду считать свою цель достигнутой, если мне удастся спровоцировать конструктивную дискуссию внутри пасторского сообщества. Поднятые в статьях вопросы нам предстоит обсуждать ещё довольно долго, до тех пор, пока не наступит новая эпоха и другое поколение пасторов возьмется за плуг после нас. Надеюсь, мы сможем оставить им богатое наследство мудрых наставлений и полезного практического опыта.

Алексей Кобелев - Пасторство наизнанку. Только для служителей

«Издательские решения», 2017 - 45 с.

ISBN 978-5-44-852533-9

Алексей Кобелев - Пасторство наизнанку. Только для служителей - Содержание

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