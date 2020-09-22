Георгий Кочетков - В начале было Слово - Катехизис для просвещаемых

Выражение «мрак, где Бог» есть некое указание для нас: Бога надо искать и Его можно найти, но только тогда, когда всё, видимое плотскими очами, как бы отодвинется, отойдёт в сторону. Это действительно что-то сверхмирное. Не просто пре-мирное, существующее в самой глубине этого мира, но то, что превосходит всё, что есть в тварном мире. Вступить во «мрак, где Бог» значит освободиться. Свободу даёт Христос, но уже Ветхий Завет призывает к освобождению. Свобода и освобождение не одно и то же. Освобождение — это процесс приближения к свободе, и свобода здесь цель. Бог есть свобода. Где Дух Господень, там свобода (2 Кор 3:17), потому что Бог есть Любовь (1 Ин 4:8), а свобода возможна лишь в любви, и никак иначе. Её нет в ненависти, её нет в отчуждении, её нет в злобе, её нет в грехе.

Эта тема заботила всё человечество в XX веке, и люди немало наломали дров в поисках освобождения, в поисках самостояния. Сейчас эта тема и для всех вас будет очень острой. Надо освободить себя от всего того, что вас связывает и не даёт двигаться дальше вперёд к Богу. Вы уже сделали некий шаг, иначе вас сегодня бы здесь не было. Самим пребыванием здесь вы свидетельствуете об этом. Хотя этот шаг, конечно, не последний. Ещё есть риск сорваться, пасть. И всё-таки надо идти, идти к Богу, и для этого освобождаться не просто от психологических комплексов, не просто от недолжных связей с людьми, с обстоятельствами и т. п., но ещё и от страхов. Ведь нас порабощают и страхи. Мы умудрились так устраивать свою жизнь, что нас порабощает вообще всё: семья, работа, здоровье, космос, социум, государство... Все стороны нашей жизни: культура, национальность и др. — могут точно так же превращать свободного человека в раба, как только он замыкается на себе, как только он перестаёт иметь возможность свободно двигаться к Богу, ставя Его на первое место. Человек оказывается не просто рабом, а рабом в двойной, тройной, множественной степени. И только Бог — только через Христа, и только во Святом Духе, и только через любовь к ближнему — может нас освободить, провести через эту область мрака к Самому Себе, чтобы только Бог был нашим Господом, Которого нам надо слушать.

Георгий Кочетков - В начале было Слово - Катехизис для просвещаемых

Изд. 3-е, испр. и доп.

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018 год - 464 с.

ISBN 978-5-89100-147-3

Георгий Кочетков - В начале было Слово - Катехизис для просвещаемых - Содержание

Предисловие архиеп. Михаила (Мудьюгина) († 2000)

От издателей

Введение. Беседа о мистике «божественного мрака»

Тема I - Бог и мир. Сотворение мира

Тема II - Божественное Откровение и Богопознание в Вере, Надежде и Любви. Никео-Цареградский Символ веры, его смысл и значение

Тема III - Бог и человек. Сотворение человека. Первый, доисторический Завет — Бога с Адамом

Тема IV - Священное божественное Писание и Предание и Священное писание и предание церкви. Ее писания и предания

Тема V - Добро и зло, грех и закон. Грехопадение. Начало истории человечества

Тема VI - Ветхий Завет Бога с людьми. Четыре Завета — с Ноем, Авраамом, Исааком и Иаковом, с Моисеем, с Давидом. Закон как «детоводитель ко Христу». «Десять заповедей» как основной ветхозаветный закон отношений к единому Богу и ближним. Пророки и основные пророчества — «мессианские места» Ветхого Завета

Тема VII - Первый, подготовительный этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: Богоявление (Рождество и Крещение с последующим искушением)

Тема VIII - Четвероевангелие, особенно «синоптики». Жизнь Иисуса на земле — «исполнение» Закона и Пророков. Внешнее и внутреннее подражание Христу

Тема IX - Второй, благовестнический этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: евангельское учение Господа (до входа в Иерусалим). Его центр — евангельские «блаженства» и молитва Господня «Отец наш Небесный»

Тема X - Участие просвещаемых в "синаксарных" богослужениях. Основная часть и особые элементы Литургии оглашаемых. Введение в таинство просвещения: через "таинство слова" к таинствам покаяния, крещения, миропомазания и евхаристии

Приложение - Основная часть и особые элементы Литургии оглашаемых

Тема XI - Третий, искупительно-спасительный этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: от "царского" входа в Иерусалим до Вознесения к Отцу. Христос — Новая Пасха. Заключение Христом — Новым Адамом — Нового Завета с Богом

Тема XII - Христианство и основные существующие религии: иудаизм и ислам, буддизм и индуизм. Другие распространенные в наше время нехристианские учения и секты

Тема XIII - Исполнение обетования: вступление в действие Нового Завета. Пятидесятница и Сошествие Святого Духа. Троическое Богоявление. Рождение Церкви — нового Народа Божьего

Тема XIV - Церковь и церкви в истории. Православие и основные христианские вероисповедания. Церковь и современный человек, церковь и общество. Церковь и государство в нашей стране, законодательство о свободе совести и религиозных объединениях. Современное положение и жизнь Русской православной церкви. Автокефальные православные церкви. Роль и место в церкви своей епархии. Жизнь в своей приходской и/или братской общине

Заключение - Об исповеди «за всю жизнь»

ВОЗМОЖНАЯ СИСТЕМА ОГЛАШЕНИЯ в Русской православной церкви в современных условиях

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Оглашение просвещаемых

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Примерный перечень грехов, близких к смертным

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Литература, рекомендуемая для чтения в период оглашения и после воцерковления

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Художественная литература христианской проблематики

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Таинствоводство

Георгий Кочетков - В начале было Слово - Катехизис для просвещаемых - Тема VII - Первый, подготовительный этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: Богоявление (Рождество и Крещение с последующим искушением)

ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ, Ты открываешь нам Тайну Сына Своего — Господа нашего Иисуса Христа и открываешь нам путь спасения, говоря нам об этом пути как о благой Вести. Господи, пусть возрадуется наше сердце от этой Вести. Дай и нам готовить путь пред Тобою. Дай нам, Господи, воспринять всем сердцем евангельский путь, который есть путь Жизни. Пусть никто из нас никогда не сойдёт с этого пути, но каждый пусть всегда идёт по нему, и освящается Твоей благодатью, и радуется Твоему спасению, во веки веков!

Аминь.

ПОСКОЛЬКУ Грех и Зло мира сего отрывали человека от Бога, постольку и созданная «по образу Божьему наша красота» стала «безобразной и бесславной», как говорится в одном из церковных песнопений. Лишь закон милосердия Божьего (по Завету с Ноем) не давал окончательно погибнуть миру и человеку; лишь закон прообразовательных, а потому у многих часто ещё слепых, веры и надежды (по Завету с Авраамом и Давидом) давал человеку живую перспективу достойного существования; лишь закон праведных дел и жертвенного богослужения (по Завету с Моисеем) имел силу реально сдерживать Добром и Правдой наступление Зла и Греха.

Однако Бог всё так же хотел, чтобы человек жил с Ним — не просто сосуществуя параллельно, и даже не как раб в Его Доме, а в Свободе и Единстве сыновней Любви и Мира, ибо Свобода и Любовь Божьи оставались всё так же неизменны. Но чтобы человек, а за ним и мир, могли вернуться к Богу, нужно было, чтобы кто-то освободил человека от рабского служения Злу и Греху, не на Жизнь, а на Смерть растлевающих его и мир. Все же человеческие попытки самоспасения, почти всегда связанные с откровением нового, хотя нередко лишь «отрицательного» (апофатического) религиозного опыта, до конца не удавались и, как теперь многим стало ясно, не удаются никогда.

Так в историю человечества постепенно вошло ожидание спасения от единого Спасителя — Бога и понимание того, что для прощения человека и омытия его греха необходимо особое явление Духа и Слова (Сына божественной Любви), которое одно способно подорвать порочные основы лежащего во Зле и Грехе «мира сего», которое одно способно обратить этот мир к своему Творцу и Богу. Одновременно с появлением и углублением через возрастающий грех этого ожидания происходило столь же постепенное его исполнение. Этот двуединый процесс и составляет по сути своей саму человеческую историю, или историю человечества, далеко выходящую за рамки его Священной истории, представленной в Библии.

Священное божественное Писание и Предание Церкви, т. е. содержимое ею всё божественное Откровение и Богопознание, открывают перед нами три периода этой общечеловеческой истории.

Первый период — приготовление к пришествию Спасителя. Это время от самого начала общечеловеческой истории (от Грехопадения) до Явления миру его Спасителя, или собственно Бого-Явления.

Второй период — время от этого Явления до Сошествия Святого Духа и рождения новозаветной Церкви — нового Народа Божьего. Почти целиком это было время земной жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего.

Третий период общечеловеческой истории — время от Сошествия Святого Духа и далее до её конца. Это есть время жизни на земле новозаветных людей, верующих в Бога и Христа Его и водимых Духом Святым. Это же есть время проповеди всем и везде Царства Божьего — Жизни вечной, «чтобы знали единого истинного Бога и Кого Ты послал — Иисуса Христа» (Ин 17:3, АА). Но это есть и то время, когда молящиеся Богу и восклицающие Ему «аллилуия!», т. е. «хвалите Бога, вот Он идёт!», тем самым предвосхищают новое, так называемое «второе», пришествие Христа и конец всей человеческой истории, разрешаемой в последнем, «седьмом» Завете Бога и Отца со Христом и Его Общиной в Духе Святом, во славе, со всем Богочеловечеством (по закону полноты Жизни вечной, Любви, Свободы и Творчества), когда «Бог будет всё во всём».