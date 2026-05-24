Коэн - Бесора – Глазами евреев

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Eschatology

Бесора в переводе с иврита — Евангелие, Радостная Весть. Автор стремится представить Евангелие с еврейской точки зрения, показать Иисуса как Мессию Израиля, завершенную жертву, нового Первосвященника и исполнение пророческих ожиданий Танаха.

Книга обращена к тем, кто хочет увидеть связь Нового Завета с еврейскими корнями веры, храмовым служением, системой жертвоприношений, заветами и надеждой Израиля. Джеффри Коэн пишет с целью донести Евангелие до еврейского народа, преподнести Божью истину Церкви и подготовить Тело Христа к возвращению Мессии.

Коэн Джеффри – Бесора – Глазами евреев

Коэн Джеффри. Бесора глазами евреев / пер. Виктор Пилипюк; лит. ред. и корректура Елена Пилипюк; предисл. Мэнфреда Нохомовица. – Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2024. – 192 с.

Коэн Джеффри – Бесора – Содержание

  • Что люди говорят об этой книге

  • Посвящение

  • Благодарность

  • Предисловие

  • Пролог

  • Введение

  • Глава 1. Новый Первосвященник для Израиля

  • Глава 2. Одна завершенная жертва

  • Глава 3. Кто на самом деле убил Иисуса?

  • Глава 4. Новый Завет с Израилем

  • Глава 5. Еще до того, как Авраам родился, Я есть

  • Глава 6. Спасение — от иудеев

  • Глава 7. Все еще избранный

  • Глава 8. Избран с целью

  • Глава 9. Нам все еще нужен посредник

  • Глава 10. Общество израильское

  • Глава 11. А слышал ли Авраам Евангелие?

  • Глава 12. Бог Израилев

  • Глава 13. Спиной или лицом?

  • Глава 14. Вы предстанете пред Ним

  • Глава 15. Авраам видел город, построенный Богом

  • Глава 16. От брата — к верующему

  • Молитва

  • Эпилог

  • Об авторе

