Еврейский дом, еврейская семья всегда были одной из важнейших ценностей народа Израиля, которую евреи хранили как зеницу ока, оберегая от чуждых веяний и передряг модернизации. Семья не случайно удостоилась такого внимания и охранения. На протяжении веков нашего изгнания и странствий по духовной пустыне, в самые запутанные периоды истории, секретом выживания и вечности еврейского народа была семья - еврейский дом.

Уникальность еврейской семьи коренится в нашей верности первоисточникам: от Торы Израиля в разъяснении мудрецов Израиля мы получили в наследство ясный путь и систему ценностей, на которых основывается еврейский дом. Терпение, взаимные уступки и взаимное уважение - это лишь некоторые из краеугольных камней еврейского дома. Ясно и очевидно, что тот, кто хочет жить этими ценностями и построить свой дом в соответствии с ними, должен быть внутренне готов к работе над своим характером, чтобы добиться положительных изменений в своей жизни.

Положительные черты характера не заложены в нас природой - они приобретаются в результате учения и работы над собой. Если в прошлом эти основы передавались от отца к сыну и от матери к дочери в рамках домашнего воспитания, и для их приобретения не требовалось специального образования, то в наше переменчивое время, когда понятие семьи для многих уже давно потеряло былой смысл и ценность, а испытания, которым мы подвергаемся каждый день, только углубляют путаницу и замешательство, имеется насущная необходимость учиться, обретать знания и инструменты, чтобы построить дом на истинных и крепких основаниях.

Мы рады представить вам эту замечательную книгу - сборник статей, посвященных основам семейной жизни. Их автор за многие годы проконсультировал сотни семейных пар. Поэтому он не понаслышке знаком с распространенными в этой области вопросами и сомнениями. Мы желаем вам приятного и полезного чтения. (Издатели)

Все люди различаются: ни один из них не похож на другого. Эта непохожесть приводит к разногласиям между людьми. Хотя у каждого человека есть голова, две руки, две ноги, и все согласны, что мед - сладкий, селедка - соленая, лимон - кислый, а перец - острый, каждый человек ощущает сладость или кислоту посвоему и с разной силой. И, кроме различий между людьми как таковыми, существует еще значительное различие между мужчиной и женщиной, причем не только в биологическом плане, но, прежде всего, в их психологии: разные ожидания, разное понимание жизни, разные требования к себе и к окружающим.

Эти различия влекут за собой проблемы в семейной жизни для тех, кто не изучал этот вопрос и не упражнялся в правильном поведении. Жители одного континента не похожи на жителей другого цветом кожи, кулинарными предпочтениями, культурой и стилем жизни. Та же музыка, которая в одной стране вызывает восторг, в другой будет воспринята с отвращением. В одном месте все очень любят некое блюдо, а в другом оно вообще никогда не подается на стол, и так далее.

Но поскольку сегодня мир превратился в «глобальную деревню», и в западном мире различия в социальном положении мужчины и женщины значительно сократились, семейные проблемы самых разных людей удивительно похожи. Исследования, проведенные в этой области, показали, что в основных и существенных вопросах нет принципиального различия между взаимоотношениями: жители всех континентов встречаются примерно с одними и теми же трудностями.

Книга «Еврейский дом» на русском языке выходит в свет благодаря организации «Мишпаха кеалаха», сотрудники которой приложили немало усилий, чтобы представить вам современную книгу, написанную понятным языком. А источник написанного - в древней сокровищнице еврейских знаний, из которой черпают вдохновение не только евреи, но и многие другие народы мира.

рав Симха Коэн - Еврейский дом

Перевод с иврита - Пинхас Зидман

Редактор - Цви Вассерман

Компьютерная верстка - Пинхас Зидман

Издательство — «Мишпаха кеалаха» — 195 с.

ISBN: 978-965-91847-1-2

рав Симха Коэн - Еврейский дом - Содержание

Потребности мужские и потребности женские

Радость совместной жизни и тяготы одиночества

Потребности связывают

Потребности мужские и потребности женские

Мужские потребности

Сильнейшая потребность мужчины

Благодарность как потребность мужчины

Эмоциональный ступор: не могу сказать «спасибо»..

Потребности жены, связывающие ее с мужем

Трудное согласие

Любовь и жалость

Противоположность потребностей

Чтобы моей жене было хорошо

Непонимание

Кто должен идти навстречу?

Следует ли благодарить мужа

Просьбы о помощи

Семья – партнерство мужа и жены

Выполняющая обязанности и волонтер

Рассказы о проблемах

Мотивы для рассказа

Риторический вопрос

Целенаправленность мужа

Отношение к обиде

Ответственный, но не виноватый

Равенство полов

У меня тоже болит рука

Партнерство мужа в обеспечении семьи

Не доверяет в финансовых вопросах

Итог

Семья - диалог между мужем и женой

Что стоит за общением между супругами

Потребность в общении и переживании связи

Начать беседу самому

Кивать во время слушания

Чувства

Предисловие

Комплимент как потребность

Комплимент как благотворительность

Комплимент как побуждение к действию

Комплимент помогает убедить

Почему трудно говорить комплименты?

Ущерб от недостатка комплиментов

Комплименты предупреждают отказы

Комплименты останавливают критику

Соответствие комплимента

Усвоение комплимента

Преувеличенная похвала

Унизительные комплименты

Обидные комплименты

Комплимент сравнением

Косвенный комплимент

Приветливое выражение лица

Комплимент самому себе

Уважение и комплименты себе

Осторожность в комплиментах вне дома

А если она «задерет нос»?

Отвергнутый комплимент

Поощрение комплиментов

Препятствия для поощрения

Воздействие речи на говорящего

Об истине и лжи в похвале

Говорить другому то, что он хочет слышать

Критика

Предисловие

Трудности восприятия критики

Как критиковать?

Первая фраза - определяющая

Критиковать действие, а не человека

Критика с объяснением

Соревнование в критике

Возможные причины для критики

«Почему» как критика

Признавать правду

Он не будет больше критиковать

Критика с объяснениями

Критика по поводу галахи

Осторожно, критика

Воздействие критики на детей

Как жить с критиканом?

Женат три месяца и страдает от критики

Вопрос:

Ответ:

Рассказ о неприятностях или критика

«Мне не хорошо»

«Я очень раним»

«День искупления посреди года»

Брать и давать

Эгоизм в даянии

Эгоизм в браке

Любовь дающего к получающему

Эмоциональное воздействие даяния и получения

Даяние, создающее ненависть

Когда он что-то хочет, он кричит

Приказ

Нуждается, а не хочет

Мягкое обращение - «возлюби ближнего, как самого себя»

рав Симха Коэн - Еврейский дом - Целенаправленность мужа

Одна из часто встречающихся сложностей в общении между супругами связана с тем, что женщина стремится к партнерству, а мужчина устремлен к цели. Жена склонна рассказывать мужу обо всем, что с ней произошло. Муж, естественным образом, слушает ее, как он слушал бы любого человека, который с ним разговаривает. Но поскольку мужчины мыслят целенаправленно и к тому же ощущают ответственность за свою женщину, муж предполагает, что рассказы жены направлены на какую-то цель, и их смысл - попросить его что-то сделать, решить за нее проблему, помочь ей в чем-то, что ей тяжело сделать самой. Поэтому, когда супруга рассказывает ему о том, как прошел ее день, он даже не предполагает, что она не обязательно просит помощи.

Все, чего она хочет, - это поделиться с ним своими переживаниями и мыслями. Он же относится к ее рассказу, как к предисловию, которое приведет к просьбе, и пытается угадать из ее слов, куда они ведут. Поэтому, когда рассказ затягивается, и он, так и не поняв, чего, в конце концов, от него хотят, прерывает ее и говорит: «Ну, так чего же ты хочешь от меня?!», жена, естественно, обижается - ведь ей «всего лишь» нужно было поделиться с ним с начала и до конца тем, что с ней произошло, и рассказать, где она была, кого встретила и что чувствовала. Ей неприятно не только, что муж прерывает ее рассказ, но - и это самое главное - что муж ее не понимает. Проиллюстрируем сказанное следующим примером. Поздней ночью жена затевает с мужем такой разговор: «Ты знаешь, что сегодня случилось?»

Муж - человек целенаправленный и ему ясно, что случилось что-то, требующее его вмешательства: ведь, с его точки зрения, нет никакого другого объяснения такому волнению жены в столь поздний час. И поскольку мозг работает быстрее языка, он сканирует в своих мыслях все возможные си- туации, в которых ей требуется его помощь. Может быть, в доме кончился хлеб, и детям будет нечего взять с собой в школу? Может быть, прокисло молоко? Или, может быть, сломалась стиральная машина? Женщина продолжает свой рассказ: «Я подошла к стиральной машине...». В эту секунду муж укрепляется в мысли, что проблема связана со стиральной машиной. Услышав слова «стиральная машина», он приходит к выводу, что ее рассказ преследует определенную цель, и что ей, несомненно, требуется его помощь.

Его мозг продолжает работать в полную мощь и предлагает несколько вариантов: «Может быть, она не смогла закрыть дверцу машины и поэтому та не работает? Может быть, барабан застрял и не крутиться? Может быть, сломался насос, и вода не выходит или проблема в фильтре? А может быть, случилось короткое замыкание? Или кончился стиральный порошок?». И действительно она говорит: «И тогда я заметила, что у меня кончился стиральный порошок». «Ага», - думает муж - «Если в этот поздний час она мне об этом рассказывает, видимо, она готовит меня к выполнению просьбу, которую выскажет чуть позже: поехать в супермаркет, который работает круглосуточно, чтобы купить стирального порошка. Ведь если не так - продолжает думать он, - какой смысл без всякой цели рассказывать мне историю посреди ночи?»

Но, к его удивлению, он слышит от нее, что она поехала в хозяйственный магазин сама. «Значит, ей не нужно, чтобы я поехал за порошком, - проблемы не существует. Тогда зачем же она мне все это рассказывает?!». (Мужчины, которые читают эти строки, заметят, что на данном этапе муж совершает резкий мысленный переход от первоначального понимания, что супруга ищет решение опре- деленной проблемы, к совершенному непониманию, почему она рассказывает ему бесцельную историю. Целенаправленный образ мыслей мужа продолжает вести его вперед, его изобретательный мозг не успокаивается. Он приходит к следующему «решению»: «Вероятно, она не нашла в хозяйственном магазине стирального порошка и сейчас попросит поехать за ним?»

Жена продолжает рассказывать, как она приехала в магазин, вошла в отдел бытовой химии, осмотрела все полки, но ее любимого порошка не оказалось. На данном этапе слушания мужу уже ясно, что очень скоро его попросят поехать в другой магазин и купить там недостающий порошок: он начинает морально готовиться к выходу. Мысли мужа летят быстро, но жена о них ничего не знает и продолжает рассказывать: «Продавщица в отделе бытовой химии увидела, что я ищу что-то и не могу найти. И тогда она спросила меня, что мне нужно. Я ответила: «Свой любимый порошок!» Она предложила пройти за ней и показала, что на складе за большими бутылками средства для мытья полов лежит коробка стирального порошка, которую только что привезли.

Представь себе, как мне повезло! - радостно завершает свой рассказ жена. - Какой был бы «облом», если бы я пришла на 10 минут раньше?! Я не нашла бы порошка и вернулась домой с пустыми руками!» На данном этапе муж полностью запутан и подавлен: «Так, на самом деле, у нас есть порошок?!» - говорит он себе. «То есть, мне не нужно выходить сейчас из дома и его покупать? И весь этот длинный рассказ был не для того, чтобы я помог тебе достать этот проклятый порошок! Так к чему все эти длинные повествования?! Ну, наконец-то, я могу спать, ведь завтра мне рано вставать на работу». Этот разочаровывающий диалог иллюстрирует, что трудности в общении между мужем и женой проистекают не из злонамеренности, а из разницы в психологии мужчины и женщины и из незнания этих различий.