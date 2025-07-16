Коэн Стэнли - Народные дьяволы и моральная паника
Книга «Народные дьяволы и моральная паника» была опубликована в 1972 году. Ее основой послужила моя докторская диссертация, написанная в 1967-1969 годах, а термин «моральная паника» во многом передает звучание конца шестидесятых. Его тон особенно явно резонировал с предметами изучения новой социологии девиантности и зарождавшихся исследований культуры, такими как делинквентное поведение, молодежные культуры, субкультуры и стиль, вандализм, наркотики и футбольное хулиганство.
Когда в 1980 году вышло второе издание книги, я написал к нему введение («Символы беспокойства»), почти полностью посвященное «народным дьяволам» из заголовка (моды и рокеры), преимущественно в контексте субкультурных теорий делинквентного поведения, разработанных в Бирмингемском центре современных культурных исследований. В настоящем введении к третьему изданию я, напротив, ограничусь темой «моральной паники»: рассмотрю, как употребляли и критиковали это понятие на протяжении последних тридцати лет. Избранную библиографию читатель найдет на с. 345-350 наст. изд.
Для такого обзора имеются три взаимосвязанные отправные точки.
Во-первых, это сам предмет — тридцать лет моральной паники. Наблюдались целые кластеры реакций, которые вполне можно описать как «классическую» моральную панику, вне зависимости от того, применялся данный ярлык и/или его применение оспаривалось, будь то во время соответствующих событий или же впоследствии.
Стэнли Коэн - Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров
(Исследования культуры)
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. — 352 с.
ISBN 978-5-7598-2341-4 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-2429-9 (e-book)
Стэнли Коэн - Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров - Содержание
Введение к третьему изданию. Моральная паника как культурная политика
Продолжать паниковать
Расширения
Критика
Глава 1. Девиантность и моральная паника
- Трансакционный подход к девиантности
- Девиантность и массмедиа
- Случай модов и рокеров
Глава 2. Описание
- Преувеличение и искажение
- Прогнозирование
- Символизация
- Описание как сфабрикованные новости
Глава 3. Реакция: мотивы мнений и установок
- Ориентация
- Образы
- Причины
- Дифференциальная реакция
- Модусы и модели объяснения
Глава 4. Реакция: фазы спасения и ликвидации ущерба
- Сенситизация
- Культура социетального контроля
- Эксплуатационная культура
Глава 5. На пляжах: предупреждение и воздействие
- Постановка декораций: фаза предупреждения
- Массовки
- Публика
- Средства массовой информации
- Агенты контроля
- Итоги
Глава 6. Контексты и бэкграунды: молодежь шестидесятых
- Возникновение модов и рокеров
- Проблема и решение
- Стиль
- Социология моральной паники
- Подходя к концу
Приложение. Источники данных
Избранная литература для дополнительного чтения
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