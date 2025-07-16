Коэн Стэнли - Народные дьяволы и моральная паника

Книга «Народные дьяволы и моральная паника» была опубликована в 1972 году. Ее основой послужила моя докторская диссертация, написанная в 1967-1969 годах, а термин «моральная паника» во многом передает звучание конца шестидесятых. Его тон особенно явно резонировал с предметами изучения новой социологии девиантности и зарождавшихся исследований культуры, такими как делинквентное поведение, молодежные культуры, субкультуры и стиль, вандализм, наркотики и футбольное хулиганство.

Когда в 1980 году вышло второе издание книги, я написал к нему введение («Символы беспокойства»), почти полностью посвященное «народным дьяволам» из заголовка (моды и рокеры), преимущественно в контексте субкультурных теорий делинквентного поведения, разработанных в Бирмингемском центре современных культурных исследований. В настоящем введении к третьему изданию я, напротив, ограничусь темой «моральной паники»: рассмотрю, как употребляли и критиковали это понятие на протяжении последних тридцати лет. Избранную библиографию читатель найдет на с. 345-350 наст. изд.

Для такого обзора имеются три взаимосвязанные отправные точки.

Во-первых, это сам предмет — тридцать лет моральной паники. Наблюдались целые кластеры реакций, которые вполне можно описать как «классическую» моральную панику, вне зависимости от того, применялся данный ярлык и/или его применение оспаривалось, будь то во время соответствующих событий или же впоследствии.

Стэнли Коэн - Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров

(Исследования культуры)

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. — 352 с.

ISBN 978-5-7598-2341-4 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2429-9 (e-book)

Стэнли Коэн - Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров - Содержание

Введение к третьему изданию. Моральная паника как культурная политика

Продолжать паниковать

Расширения

Критика

Глава 1. Девиантность и моральная паника

Трансакционный подход к девиантности

Девиантность и массмедиа

Случай модов и рокеров

Глава 2. Описание

Преувеличение и искажение

Прогнозирование

Символизация

Описание как сфабрикованные новости

Глава 3. Реакция: мотивы мнений и установок

Ориентация

Образы

Причины

Дифференциальная реакция

Модусы и модели объяснения

Глава 4. Реакция: фазы спасения и ликвидации ущерба

Сенситизация

Культура социетального контроля

Эксплуатационная культура

Глава 5. На пляжах: предупреждение и воздействие

Постановка декораций: фаза предупреждения

Массовки

Публика

Средства массовой информации

Агенты контроля

Итоги

Глава 6. Контексты и бэкграунды: молодежь шестидесятых

Возникновение модов и рокеров

Проблема и решение

Стиль

Социология моральной паники

Подходя к концу

Приложение. Источники данных

Избранная литература для дополнительного чтения