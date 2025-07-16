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Коэн Стэнли - Народные дьяволы и моральная паника

Коэн Стэнли - Народные дьяволы и моральная паника
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Ethics, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Книга «Народные дьяволы и моральная паника» была опубликована в 1972 году. Ее основой послужила моя докторская диссертация, написанная в 1967-1969 годах, а термин «моральная паника» во многом передает звучание конца шестидесятых. Его тон особенно явно резонировал с предметами изучения новой социологии девиантности и зарождавшихся исследований культуры, такими как делинквентное поведение, молодежные культуры, субкультуры и стиль, вандализм, наркотики и футбольное хулиганство.
Когда в 1980 году вышло второе издание книги, я написал к нему введение («Символы беспокойства»), почти полностью посвященное «народным дьяволам» из заголовка (моды и рокеры), преимущественно в контексте субкультурных теорий делинквентного поведения, разработанных в Бирмингемском центре современных культурных исследований. В настоящем введении к третьему изданию я, напротив, ограничусь темой «моральной паники»: рассмотрю, как употребляли и критиковали это понятие на протяжении последних тридцати лет. Избранную библиографию читатель найдет на с. 345-350 наст. изд.
Для такого обзора имеются три взаимосвязанные отправные точки.
Во-первых, это сам предмет — тридцать лет моральной паники. Наблюдались целые кластеры реакций, которые вполне можно описать как «классическую» моральную панику, вне зависимости от того, применялся данный ярлык и/или его применение оспаривалось, будь то во время соответствующих событий или же впоследствии.

Стэнли Коэн - Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров

(Исследования культуры)
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. — 352 с.
ISBN 978-5-7598-2341-4 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-2429-9 (e-book)

Стэнли Коэн - Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров - Содержание

Введение к третьему изданию. Моральная паника как культурная политика
Продолжать паниковать
Расширения
Критика
Глава 1. Девиантность и моральная паника
  • Трансакционный подход к девиантности
  • Девиантность и массмедиа
  • Случай модов и рокеров
Глава 2. Описание
  • Преувеличение и искажение
  • Прогнозирование
  • Символизация
  • Описание как сфабрикованные новости
Глава 3. Реакция: мотивы мнений и установок
  • Ориентация
  • Образы
  • Причины
  • Дифференциальная реакция
  • Модусы и модели объяснения
Глава 4. Реакция: фазы спасения и ликвидации ущерба
  • Сенситизация
  • Культура социетального контроля
  • Эксплуатационная культура
Глава 5. На пляжах: предупреждение и воздействие
  • Постановка декораций: фаза предупреждения
  • Массовки
  • Публика
  • Средства массовой информации
  • Агенты контроля
  • Итоги
Глава 6. Контексты и бэкграунды: молодежь шестидесятых
  • Возникновение модов и рокеров
  • Проблема и решение
  • Стиль
  • Социология моральной паники
  • Подходя к концу
Приложение. Источники данных
Избранная литература для дополнительного чтения
Views 452
Rating 5.0 / 5
Added 16.07.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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