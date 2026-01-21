Книга Майкла Тревора Кофлина «Триумф Минервы: от мифа к логосу» — это интеллектуальный детектив и глубокое искусствоведческое исследование, связывающее архитектурный гений Андреа Палладио с истоками масонского движения. Автор выдвигает смелую гипотезу: спекулятивное масонство зародилось не в Англии XVIII века, а в Виченце середины XVI столетия как ответ интеллектуальной элиты на духовный кризис Реформации. Через анализ Палаццо Тьене, виллы Ротонда и трактатов Даниэле Барбаро Кофлин раскрывает, как архитектурные формы становились воплощением «Логоса» — божественного порядка, гармонии и свободы воли.

Центральной фигурой исследования выступает богиня Минерва, воплощающая Благоразумие (Prudentia) и космический интеллект. Автор прослеживает, как гуманисты Венецианской республики использовали классическую архитектуру и герметическую символику для создания «машин мироздания» — зданий, которые служили инструментами воспитания души и гармонизации общества. В книге подробно разбираются связи между линейной перспективой, искусством памяти, «Идеей театра» Джулио Камилло и формированием масонских ритуалов, стремящихся к бескорыстному служению и религиозной терпимости.

«Триумф Минервы» предлагает новый взгляд на Ренессанс не просто как на эпоху эстетического расцвета, но как на время создания зашифрованного языка символов, направленного на преобразование человеческого сознания. Кофлин мастерски соединяет историю архитектуры, астрономию, философию Платона и эзотерические традиции, доказывая, что камни Палладио говорят на языке Логоса, призывая человека к осознанию своей роли в космическом порядке.

Майкл Тревор Кофлин — Триумф Минервы: от мифа к логосу

Андреа Палладио, масоны и свобода воли. — М.: Касталия, 2026. — 346 с.

ISBN 978-5-907969-85-8

Майкл Тревор Кофлин — Триумф Минервы — Содержание