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Кофман - Первый шаг - Заочный библейский курс «Свет и лампада»

Пол Н. Кофман - Первый шаг - Книга 1
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Библия — это собрание из 66 книг, преследующее единую цель — показать человеку, каким образом он может получить вечную жизнь. Библия состоит из двух частей — Ветхого Завета и Нового Завета. Главной Личностью в Божьем плане спасения человечества (возможности получить вечную жизнь) является Иисус Христос. Ветхий Завет повествует нам об израильском народе и о том, как к нему должен был прийти Иисус. Новый Завет рассказывает нам о жизни Иисуса на земле и, что самое важное, о Его воле для нас.

Евангелие от Иоанна — одна из книг Нового Завета. Некоторые люди называют ее величайшей из когда-либо написанных книг. Иоанн не рассказывает нам всего об Иисусе, он даже ничего не упоминает о том, как Он пришел в мир или как Он опять покинул его (мы знаем об этом из трех остальных Евангелий: от Матфея, от Марка и от Луки). Сам же Иоанн считал, что если написать обо всем том, что Иисус сотворил, то «...и самому миру не вместить бы написанных книг...» (Ин. 21:25). А то, что он написал об Иисусе, «...написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).

Поэтому Иоанн и написал Евангелие, по этой же причине и мы написали пособие «Первый шаг». Мы хотели бы, чтобы каждый, проходящий данный курс, сделал свой первый шаг к вечной жизни — уверовал в Иисуса Христа!

Пол Н. Кофман - Первый шаг - Заочный библейский курс «Свет и лампада» (Книга 1, Уроки 1 и 2)

Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Второе, исправленное издание 2008 г. Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 26 с.

Пол Н. Кофман - Первый шаг - Книга 1 - Содержание

  • Введение
  • Советы по изучению материала курса
  • События в жизни Иисуса

УРОК 1

  • ИИСУС — Агнец Божий

УРОК 2

  • ИИСУС — Святой Бог
  • КАРТА ПАЛЕСТИНЫ
  • Первый шаг - Первый тест - Уроки 1 и 2

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 2, Уроки 3-8)Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 2, Уроки 3-8)

Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 50 с.

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 2, Уроки 3-8) - Содержание

  • Советы по изучению материала курса
  • События в жизни Иисуса

УРОК 3

  • ИИСУС — Спаситель

УРОК 4

  • ИИСУС — Живая Вода

УРОК 5

  • ИИСУС — божественный Врач

УРОК 6

  • ИИСУС — одно с Отцом

УРОК 7

  • ИИСУС — Хлеб Жизни

УРОК 8

  • ИИСУС — кто Он?
  • КАРТА ПАЛЕСТИНЫ
  • Первый шаг Второй тест Уроки 3 и 4
  • Первый шаг Третий тест Уроки 5 и 6
  • Первый шаг Четвертый тест Уроки 7 и 8

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 3, Уроки 9-14)Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 3, Уроки 9-14)

Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 50 с.

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 3, Уроки 9-14) - Содержание

  • Советы по изучению материала курса
  • События в жизни Иисуса

УРОК 9

  • ИИСУС — ЗРЕНИЕ СЛЕПЫМ

УРОК 10

  • ИИСУС — Добрый Пастырь

УРОК 11

  • ИИСУС — ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

УРОК 12

  • ИИСУС — грядущий Царь

УРОК 13

  • ИИСУС — Учитель и Слуга

УРОК 14

  • ИИСУС — Путь
  • КАРТА ПАЛЕСТИНЫ
  • Первый шаг Пятый тест Уроки 9 и 10
  • Первый шаг Шестой тест Уроки 11 и 12
  • Первый шаг Седьмой тест Уроки 13 и 14

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 4, Уроки 15-20)Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 4, Уроки 15-20)

Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 50 с.

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 4, Уроки 15-20) - Содержание

  • Советы по изучению материала курса
  • События в жизни Иисуса

УРОК 15

  • ИИСУС — истинная виноградная Лоза

УРОК 16

  • ИИСУС — ОТШЕСТВИЕ к Отцу

УРОК 17

  • ИИСУС — НЕСПРАВЕДЛИВО ОСУЖДЕН

УРОК 18

  • ИИСУС — распятый Искупитель

УРОК 19

  • ИИСУС — воскресший Господь

УРОК 20

  • ИИСУС — Сын Божий
  • КАРТА ПАЛЕСТИНЫ
  • Первый шаг Восьмой тест Уроки 15 и 16
  • Первый шаг Девятый тест Уроки 17 и 18
  • Первый шаг Десятый тест Уроки 19 и 20
Views 257
Rating 5.0 / 5
Added 15.11.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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