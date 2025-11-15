Кофман - Первый шаг - Заочный библейский курс «Свет и лампада»
Библия — это собрание из 66 книг, преследующее единую цель — показать человеку, каким образом он может получить вечную жизнь. Библия состоит из двух частей — Ветхого Завета и Нового Завета. Главной Личностью в Божьем плане спасения человечества (возможности получить вечную жизнь) является Иисус Христос. Ветхий Завет повествует нам об израильском народе и о том, как к нему должен был прийти Иисус. Новый Завет рассказывает нам о жизни Иисуса на земле и, что самое важное, о Его воле для нас.
Евангелие от Иоанна — одна из книг Нового Завета. Некоторые люди называют ее величайшей из когда-либо написанных книг. Иоанн не рассказывает нам всего об Иисусе, он даже ничего не упоминает о том, как Он пришел в мир или как Он опять покинул его (мы знаем об этом из трех остальных Евангелий: от Матфея, от Марка и от Луки). Сам же Иоанн считал, что если написать обо всем том, что Иисус сотворил, то «...и самому миру не вместить бы написанных книг...» (Ин. 21:25). А то, что он написал об Иисусе, «...написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).
Поэтому Иоанн и написал Евангелие, по этой же причине и мы написали пособие «Первый шаг». Мы хотели бы, чтобы каждый, проходящий данный курс, сделал свой первый шаг к вечной жизни — уверовал в Иисуса Христа!
Пол Н. Кофман - Первый шаг - Заочный библейский курс «Свет и лампада» (Книга 1, Уроки 1 и 2)
Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Второе, исправленное издание 2008 г. Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 26 с.
Пол Н. Кофман - Первый шаг - Книга 1 - Содержание
- Введение
- Советы по изучению материала курса
- События в жизни Иисуса
УРОК 1
- ИИСУС — Агнец Божий
УРОК 2
- ИИСУС — Святой Бог
- КАРТА ПАЛЕСТИНЫ
- Первый шаг - Первый тест - Уроки 1 и 2
Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 2, Уроки 3-8)
Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 50 с.
Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 2, Уроки 3-8) - Содержание
- Советы по изучению материала курса
- События в жизни Иисуса
УРОК 3
- ИИСУС — Спаситель
УРОК 4
- ИИСУС — Живая Вода
УРОК 5
- ИИСУС — божественный Врач
УРОК 6
- ИИСУС — одно с Отцом
УРОК 7
- ИИСУС — Хлеб Жизни
УРОК 8
- ИИСУС — кто Он?
- КАРТА ПАЛЕСТИНЫ
- Первый шаг Второй тест Уроки 3 и 4
- Первый шаг Третий тест Уроки 5 и 6
- Первый шаг Четвертый тест Уроки 7 и 8
Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 3, Уроки 9-14)
Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 50 с.
Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 3, Уроки 9-14) - Содержание
- Советы по изучению материала курса
- События в жизни Иисуса
УРОК 9
- ИИСУС — ЗРЕНИЕ СЛЕПЫМ
УРОК 10
- ИИСУС — Добрый Пастырь
УРОК 11
- ИИСУС — ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ
УРОК 12
- ИИСУС — грядущий Царь
УРОК 13
- ИИСУС — Учитель и Слуга
УРОК 14
- ИИСУС — Путь
- КАРТА ПАЛЕСТИНЫ
- Первый шаг Пятый тест Уроки 9 и 10
- Первый шаг Шестой тест Уроки 11 и 12
- Первый шаг Седьмой тест Уроки 13 и 14
Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 4, Уроки 15-20)
Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 50 с.
Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 4, Уроки 15-20) - Содержание
- Советы по изучению материала курса
- События в жизни Иисуса
УРОК 15
- ИИСУС — истинная виноградная Лоза
УРОК 16
- ИИСУС — ОТШЕСТВИЕ к Отцу
УРОК 17
- ИИСУС — НЕСПРАВЕДЛИВО ОСУЖДЕН
УРОК 18
- ИИСУС — распятый Искупитель
УРОК 19
- ИИСУС — воскресший Господь
УРОК 20
- ИИСУС — Сын Божий
- КАРТА ПАЛЕСТИНЫ
- Первый шаг Восьмой тест Уроки 15 и 16
- Первый шаг Девятый тест Уроки 17 и 18
- Первый шаг Десятый тест Уроки 19 и 20
No comments yet. Be the first!