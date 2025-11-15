Библия — это собрание из 66 книг, преследующее единую цель — показать человеку, каким образом он может получить вечную жизнь. Библия состоит из двух частей — Ветхого Завета и Нового Завета. Главной Личностью в Божьем плане спасения человечества (возможности получить вечную жизнь) является Иисус Христос. Ветхий Завет повествует нам об израильском народе и о том, как к нему должен был прийти Иисус. Новый Завет рассказывает нам о жизни Иисуса на земле и, что самое важное, о Его воле для нас.

Евангелие от Иоанна — одна из книг Нового Завета. Некоторые люди называют ее величайшей из когда-либо написанных книг. Иоанн не рассказывает нам всего об Иисусе, он даже ничего не упоминает о том, как Он пришел в мир или как Он опять покинул его (мы знаем об этом из трех остальных Евангелий: от Матфея, от Марка и от Луки). Сам же Иоанн считал, что если написать обо всем том, что Иисус сотворил, то «...и самому миру не вместить бы написанных книг...» (Ин. 21:25). А то, что он написал об Иисусе, «...написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).

Поэтому Иоанн и написал Евангелие, по этой же причине и мы написали пособие «Первый шаг». Мы хотели бы, чтобы каждый, проходящий данный курс, сделал свой первый шаг к вечной жизни — уверовал в Иисуса Христа!

Пол Н. Кофман - Первый шаг - Заочный библейский курс «Свет и лампада» (Книга 1, Уроки 1 и 2)

Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Второе, исправленное издание 2008 г. Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 26 с.

Пол Н. Кофман - Первый шаг - Книга 1 - Содержание

Введение

Советы по изучению материала курса

События в жизни Иисуса

УРОК 1

ИИСУС — Агнец Божий

УРОК 2

ИИСУС — Святой Бог

КАРТА ПАЛЕСТИНЫ

Первый шаг - Первый тест - Уроки 1 и 2

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 2, Уроки 3-8)

Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 50 с.

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 2, Уроки 3-8) - Содержание

Советы по изучению материала курса

События в жизни Иисуса

УРОК 3

ИИСУС — Спаситель

УРОК 4

ИИСУС — Живая Вода

УРОК 5

ИИСУС — божественный Врач

УРОК 6

ИИСУС — одно с Отцом

УРОК 7

ИИСУС — Хлеб Жизни

УРОК 8

ИИСУС — кто Он?

КАРТА ПАЛЕСТИНЫ

Первый шаг Второй тест Уроки 3 и 4

Первый шаг Третий тест Уроки 5 и 6

Первый шаг Четвертый тест Уроки 7 и 8

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 3, Уроки 9-14)

Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 50 с.

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 3, Уроки 9-14) - Содержание

Советы по изучению материала курса

События в жизни Иисуса

УРОК 9

ИИСУС — ЗРЕНИЕ СЛЕПЫМ

УРОК 10

ИИСУС — Добрый Пастырь

УРОК 11

ИИСУС — ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

УРОК 12

ИИСУС — грядущий Царь

УРОК 13

ИИСУС — Учитель и Слуга

УРОК 14

ИИСУС — Путь

КАРТА ПАЛЕСТИНЫ

Первый шаг Пятый тест Уроки 9 и 10

Первый шаг Шестой тест Уроки 11 и 12

Первый шаг Седьмой тест Уроки 13 и 14

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 4, Уроки 15-20)

Переводчик: Александр Зажитько. Редакторы: Вячеслав Малец, Майкл Янци, Анатолий Высоцкий. — Киев: Международное Господнее служение, 2008. - 50 с.

Пол Н. Кофман — Первый шаг (Книга 4, Уроки 15-20) - Содержание

Советы по изучению материала курса

События в жизни Иисуса

УРОК 15

ИИСУС — истинная виноградная Лоза

УРОК 16

ИИСУС — ОТШЕСТВИЕ к Отцу

УРОК 17

ИИСУС — НЕСПРАВЕДЛИВО ОСУЖДЕН

УРОК 18

ИИСУС — распятый Искупитель

УРОК 19

ИИСУС — воскресший Господь

УРОК 20

ИИСУС — Сын Божий