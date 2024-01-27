Когда Бог зажигает – Сборник свидетельств
Я впервые посетила Россию осенью 1996 года. Когда в ясный октябрьский день самолет с двенадцатью пассажирами, скользя над верхушками деревьев, вылетел из Санкт-Петербурга, под нами, словно золотые монеты в солнечном свете, танцевали желтые листья. А в Мурманске уже была зима, пасмурная и холодная.
Я быстро прошла по заснеженному аэродрому к зданию аэровокзала. Внутри было много народа — в основном мужчины. Кто-то встречал пассажиров, кто-то ждал выдачи багажа. Как же я узнаю христиан, которые приехали встретить меня? Я немного волновалась.
Но мое внимание сразу привлекли два человека: они отличались от остальных. Их глаза сияли, как бы отражая тайный внутренний огонь. Они встречали меня.
Этот огонь я снова и снова видела в глазах людей во многих местах России. Он упрямо горит в них, несмотря на трудности и испытания. И согревает не только тех, в ком он живет, но и освещает путь другим, помогая им найти Того, Кто зажигает сердца людей в разных уголках мира.
На страницах этой книги вы встретитесь с некоторыми из этих удивительных последователей Иисуса Христа. Я познакомилась с ними во время посещений Вашей большой страны. Их жизни стали для меня благословением. В историях, Рассказанных ими, вы встретитесь с Богом, который любит и Вас.
Если Вы уже знаете Христа, но разочаровались, пусть эти истории коснутся Вашего сердца и зажгут вас вновь. Если Вы никогда не встречались с Ним прежде, просто пригласите Его в свою жизнь сегодня. Пусть Он зажжет и Ваше сердце.
Когда Бог зажигает – Сборник свидетельств
М.: Триада, 2010. - 96 с.
ISBN 978-5-86181-427-0 (в обл.)
Когда Бог зажигает – Содержание
Предисловие
Свидетельства
- Алексей Н., Мурманск, 27 лет
- Альбина К., Мончегорск
- Андрей К., Мончегорск
- Василий Н., Мурмаши
- Виктор И., Луховицы
- Виктория В., Коломна, 41 год; из них с Господом — 9 лет
- Виталий 3., Мончегорск, 27 лет
- Владимир Я., Мончегорск
- Елена 3., Оленегорск
- Елена М., Коломна, 37 лет; из них с Господом — 12 лет
- Игорь О., Мурманск, 28 лет
- Ирина IL, Мончегорск
- Катерина Г., Мончегорск
- Николай У., Мурманск, 30 лет
- Константин Б., Мурманск, 35 лет
- Марина Б., Мурманск, 31 год
- Надежда П., Мончегорск
- Надежда, Апатиты, 47 лет
- Анна К., Апатиты
- Оксана, 28 лет
- Наташа С., Луховицы, 32 года; в церковь пришла два месяца назад
- Наташа Щ., Москва
- Светлана К., Луховицы, 35 лет; Иисуса приняла пять с половиной лет назад
- Татьяна К., Зеленоград
- Татьяна X., Люберцы
- Эдуард С., Оленегорск
- Элла и Сергей Т., Луховицы
Послесловие
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