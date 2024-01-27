Я впервые посетила Россию осенью 1996 года. Когда в ясный октябрьский день самолет с двенадцатью пассажирами, скользя над верхушками деревьев, вылетел из Санкт-Петербурга, под нами, словно золотые монеты в солнечном свете, танцевали желтые листья. А в Мурманске уже была зима, пасмурная и холодная.

Я быстро прошла по заснеженному аэродрому к зданию аэровокзала. Внутри было много народа — в основном мужчины. Кто-то встречал пассажиров, кто-то ждал выдачи багажа. Как же я узнаю христиан, которые приехали встретить меня? Я немного волновалась.

Но мое внимание сразу привлекли два человека: они отличались от остальных. Их глаза сияли, как бы отражая тайный внутренний огонь. Они встречали меня.

Этот огонь я снова и снова видела в глазах людей во многих местах России. Он упрямо горит в них, несмотря на трудности и испытания. И согревает не только тех, в ком он живет, но и освещает путь другим, помогая им найти Того, Кто зажигает сердца людей в разных уголках мира.

На страницах этой книги вы встретитесь с некоторыми из этих удивительных последователей Иисуса Христа. Я познакомилась с ними во время посещений Вашей большой страны. Их жизни стали для меня благословением. В историях, Рассказанных ими, вы встретитесь с Богом, который любит и Вас.

Если Вы уже знаете Христа, но разочаровались, пусть эти истории коснутся Вашего сердца и зажгут вас вновь. Если Вы никогда не встречались с Ним прежде, просто пригласите Его в свою жизнь сегодня. Пусть Он зажжет и Ваше сердце.

Когда Бог зажигает – Сборник свидетельств

М.: Триада, 2010. - 96 с.

ISBN 978-5-86181-427-0 (в обл.)

Когда Бог зажигает – Содержание

Предисловие

Свидетельства

Алексей Н., Мурманск, 27 лет

Альбина К., Мончегорск

Андрей К., Мончегорск

Василий Н., Мурмаши

Виктор И., Луховицы

Виктория В., Коломна, 41 год; из них с Господом — 9 лет

Виталий 3., Мончегорск, 27 лет

Владимир Я., Мончегорск

Елена 3., Оленегорск

Елена М., Коломна, 37 лет; из них с Господом — 12 лет

Игорь О., Мурманск, 28 лет

Ирина IL, Мончегорск

Катерина Г., Мончегорск

Николай У., Мурманск, 30 лет

Константин Б., Мурманск, 35 лет

Марина Б., Мурманск, 31 год

Надежда П., Мончегорск

Надежда, Апатиты, 47 лет

Анна К., Апатиты

Оксана, 28 лет

Наташа С., Луховицы, 32 года; в церковь пришла два месяца назад

Наташа Щ., Москва

Светлана К., Луховицы, 35 лет; Иисуса приняла пять с половиной лет назад

Татьяна К., Зеленоград

Татьяна X., Люберцы

Эдуард С., Оленегорск

Элла и Сергей Т., Луховицы

Послесловие