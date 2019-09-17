Содержащаяся в этой книжке информация и размышления по поводу наиболее существенных аспектов государственно-церковных отношений в СССР и буржуазных странах свидетельствуют о том, что и в деле обеспечения свободы совести как одной из граней демократии социализм пошел неизмеримо дальше, решает эту проблему всесторонне, учитывая интересы всех граждан, как верующих, так и атеистов. Но свою задачу авторы видели не только в том, чтобы еще раз подчеркнуть эту правду жизни. На наш взгляд, куда важнее было показать, что, как справедливо заметила американская марксистка Б. Ганнет, «вероятно, ни одна сторона советской жизни не была так оклеветана и искажена (буржуазной и клерикальной пропагандой — Авт.), как отношение Советского государства к религии и церкви», что клерикальный антисоветизм, независимо от того, экспортированный он или доморощенный, замешан на лжи и клевете и является не чем иным, как идеологической диверсией в религиозной упаковке.

Николай Афанасьевич Колесник - Василий Григорьевич Фуров - Гражданственность и религиозная вера

Издательство политической литературы Украины, 1985. — 118 с.

Николай Афанасьевич Колесник - Василий Григорьевич Фуров - Гражданственность и религиозная вера - Содержание

Введение

Раздел I. Беседы с верующими о гражданственности

Беседа первая. Об отделении церкви от государства

Беседа вторая. О социалистической свободе совести

Беседа третья. В чем смысл регистрации религиозного общества?

Беседа четвертая. Защита Отечества —- священный долг каждого гражданина СССР

Раздел II. Буржуазные конституции и свобода совести

Беседа первая. О государственной церкви

Беседа вторая. Когда церкви формально равны

Беседа третья. Как буржуазия отделила церковь от государства

Беседа четвертая. О приоритете государственного права

Беседа пятая. О попытках католической церкви улучшить буржуазные модели «свободы совести»

Заключение

Николай Афанасьевич Колесник - Василий Григорьевич Фуров - Гражданственность и религиозная вера - Заключение

Быть гражданином — это означает не только добросовестно, производительно трудиться, участвовать в общественной жизни, соблюдать нормы морали и законы государства. Не менее важно проявлять бдительность в отношении происков классового противника, а тем более, если они направлены против единства и сплоченности нашего общества — источника его силы и залога его успехов во всех сферах коммунистического созидания. Надо уметь различать за словесными хитросплетениями непрошеных «доброжелателей», незваных «защитников» наших прав и свобод ту коварную цель, которую они преследуют. К сожалению, не все умеют делать это. Некоторые люди не могут видеть вещи такими, какими они есть на самом деле, потому что им мешают шоры религиозного фанатизма, бездумное подчинение власти «старших братьев», среди которых, как было показано, встречаются субъекты, не заслуживающие никакого доверия, ни гражданского, ни церковного.

Политическая бдительность необходима прежде всего потому, что империализм, вероятнее всего, завтра будет еще откровеннее использовать религию в своих лихорадочных попытках если не выиграть исторический спор с социализмом, то хотя бы устоять, продлить свое существование. Мода на религиозную терминологию, утвердившаяся в последние годы в Белом доме, Вестминстерском дворце и ряде других правительственных резиденций буржуазных государств, свидетельствует вовсе не о том, что там у руля оказались искренне верующие люди. Политика, которую они проводят, не имеет ничего общего с «любовью к ближнему» и другими религиозными идеалами. Заправилам буржуазного общества Библия нужна лишь как ширма, чтобы скрывать за нею свои далеко не святые дела, отвлекать внимание трудящихся от существующих в мире капитала острых социальных проблем. Они вынуждены «козырять» «священным писанием» потому, что не в состоянии выдвинуть какой-либо иной альтернативы социализму, а разглагольствуют о «лишении прав» верующих в СССР по той простой причине, что не могут обеспечить осуществление элементарных прав и свобод гражданам своих государств.

Следует также иметь в виду, что на Западе окопались всевозможные религиозно-политические группировки эмигрантов, многие из которых стоят на антисоветских позициях. Известно, что среди украинцев, русских, белорусов, представителей других национальностей нашей страны, которые по различным причинам стали гражданами капиталистических государств, большую часть составляет трудовая эмиграция, то есть люди, оказавшиеся вдали от родного дома в поисках куска хлеба. Они по-доброму относятся к СССР и, приезжая к нам, искренне радуются, что за годы Советской власти в нашей стране много сделано для счастливой жизни трудящихся. Но имеются там и людишки, бежавшие от народного гнева: толстосумы и царские офицеры, гитлеровские прихвостни и националисты. В этой камарилье с годами все смешалось: бывшие политики и офицеры напялили архиерейские клобуки, а те, кто начинал свое гражданское падение в сутане, сегодня произносят воинственные политические речи.