Грустно... В такие минуты вспоминаешь, что идти долиной смертной тени — занятие не из приятных, и скорее бы она кончилась уже, в самом деле... Воздух холодный, вокруг мокро и темно. Почему-то приходят мысли о том, что я плохо справляюсь с возложенной на меня Богом миссией... Ведь есть же эта миссия, есть, у каждого из нас. Только мы ее не всегда хотим принять и исполнить...

Подул ветер, край черного неба открылся из-за грязных и серых туч, я увидел звезды на небе. Какая красота! Бывает ли фантастика в жизни христианина? Возможна ли она вообще? А почему нет? Должна быть и есть обязательно.

В дверь моей квартиры постучали. — Кто там? — отозвался я, отметив с явным неудовольствием, что голос сорвался и прозвучал не столь грозно.

— Я! — последовал простой и логичный ответ из-за двери. Почему-то мне показалось, что я знаю этот голос тысячу лет. Я отодвинул задвижку на двери и распахнул входную металлическую дверь. На пороге стоял молодой человек с веселой улыбкой и подозрительно знакомой физиономией. — Здорово! Это ты, Иван Дыбов двадцать первого века, что ли? — Я... — ответил я. — А вы кто? — Не узнал? — развеселился гость. — Смотри внимательнее! И пройти вообще можно или как? Я тут совсем у тебя промок, ну и климат ты выбрал себе для среды обитания!

Игорь Колгарев - Невзятая высота - Сборник христианских рассказов

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2009. - 148 с.

ISBN 978-5-7454-1180-9

Игорь Колгарев - Невзятая высота - Содержание