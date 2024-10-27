Одно из преимуществ использования бумажной Библии в век электроники заключается в том, что за годы работы с ней, благодаря визуальной памяти, она становится нам очень родной и знакомой. Мы помним, где на странице расположены тронувшие нас тексты. Мы делаем пометки...

Библия, которой я пользуюсь уже много лет, со мною всегда и везде. За годы ее использования я отметил множество стихов, которые по- особенному касались меня на том или ином отрезке духовного пути. Безусловно, все Писание богодухновенно и полезно, каждый текст важен и без него откровение Божье было бы незавершенным. Но всю Библию трудно выучить наизусть и, тем более, помнить. Поэтому есть существенная польза в том, чтобы знать наизусть хотя бы некоторые места Писания, имеющие наибольшее практическое значение.

Для каждого из нас чрезвычайно важно учиться мыслить по- библейски, смотря на самих себя и на все, с чем нам приходится сталкиваться, сквозь призму Писания. Это позволяет приводить свои чувства и желания в соответствие с Господним Словом и действовать, повинуясь Божией воле. Этому невозможно научиться, не зная конкретных мест Писания, необходимых в тех или иных жизненных ситуациях.

Библейские стихи, предложенные ниже, охватывают большой спектр вопросов, с которыми нам доводится иметь дело. Если вы будете учить по одному стиху в неделю, вы выучите их все примерно за 10 лет. Это занятие может показаться долгим и потому безнадежным. Но не спешите отчаиваться.

Коломийцев - Жемчужина Библии. Места Писания, которые должен знать наизусть каждый