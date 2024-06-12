Выходя из ярко освещенного магазина, Катя вздохнула, смяла купон и выбросила в мусорный ящик у входа. Сегодня ей особенно не везло. Все только кричат о предрождественских скидках. Какие там скидки, ничего толкового и все ужасно дорого. Ей даже нечего будет надеть завтра на предрождественский ужин.

Мизерная студенческая зарплата 750 долларов в месяц, разве на нее сильно разгонишься? Хорошо, что родители не просят помогать им оплачивать аренду дома и пока еще кормят. Ее денег еле хватает на бензин, оплату страховки, одежду и скромные посиделки с друзьями в кафе по выходным. Эх, когда у нее уже будет нормальная работа, так чтобы можно было не думать, в каком магазине дешевле купить помаду, а просто купить в любом. Экономический кризис, многие теряют работу, может быть, и ее скоро сократят. Магазин, где она подрабатывает кассиршей, в последнее время стал терять покупателей. Как надоел этот кризис! Было так здорово, когда папа получал по семь тысяч в месяц. Когда же его строительная фирма, наконец, снова возродиться к жизни?

Катя завела свой старенький Фольксваген и выехала на шоссе. Вот и машину менять пора. Все уже смеются над ее старушкой. Какое-то плохое сегодня настроение. Надо его улучшить. Катя резко повернула в карман и заехала на парковку кафе Старбакс. Проехав через экспресс-окно, она заказала себе горячий латте с обезжиренным молоком и корицей. Калории она считала строго, нужно соответствовать существующим в обществе стандартам. Но кофе она себе может позволить. Может хоть он ее немного согреет и сгладит разочарование от неудавшейся покупки праздничного платья. Ммм... Горячий напиток приятно согревал. Как давно она не покупала кофе. Все приходится экономить.

Телефон настойчиво зажужжал на переднем сиденье автомобиля. Хоть бы это был Сергей! Куда там. Размечталась. Сергей ей никогда не позвонит. Наверняка это Альбина. Катя мельком прочла смс-ку: "Кейт, ты где? Позвони мне". (Катя и Альбина давно преобразовали свои русско-звучащие имена в "Кейт" и "Абби"). Ничего, подождет. Еще столько дел. Нужно упаковать все подарки к завтрашнему вечеру, испечь или купить печенье... Испечь или купить? Конечно купить! Пока испечешь, полжизни потеряешь, а ей еще в парикмахерскую. Куда проще выбрать яркую коробку печенья в одной из многочисленных кондитерских.

Катя припарковала машину у бордюра и вбежала в дом.

- Мама, привет! Как дела? - Ее мать сосредоточено начищала серебряные ложки сидя за кухонным столом.

- Ничего, потихоньку, готовимся к Рождеству. Ты мне поможешь начистить картошки на завтра?

- Мам, извини, ну совершенно нет времени. У нас же завтра концерт, а потом вечеринка у Альбины. Мне еще печенье покупать, ехать в парикмахерскую, а потом на репетицию.

Маргарита Коломийцева - Вчерашнее Рождество - Рассказы

Simdes Digital Agency, 2014. – 168 с.

ISBN: 0692353674

ISBN-13: 978-0692353677

Маргарита Коломийцева - Вчерашнее Рождество – Содержание