В книге «Тело Христово. Свет миру» Чарльз Колсон раскрывает библейское понимание Церкви как живого организма, призванного являть присутствие Христа в мире. Автор рассматривает Церковь не как институцию или религиозную организацию, а как духовное сообщество верующих, объединённых общей верой, ответственностью и миссией.
Колсон подчёркивает, что христиане призваны быть «светом миру» — свидетельствовать истину, защищать достоинство человека и влиять на общество через любовь и служение. В центре книги — тема христианской ответственности перед культурой, государством и современными вызовами.
Автор сочетает богословский анализ с практическими выводами, показывая, что вера не может оставаться частным убеждением, а должна проявляться в общественной жизни, нравственной позиции и активном служении.
Книга будет интересна пасторам, служителям и всем, кто стремится глубже понять роль Церкви в современном мире и своё личное участие в её миссии.
Чарльз Колсон – Тело Христово – Свет миру
Пер. с англ. — СПб.: Санкт-Петербургское евангелическое миссионерское общество “Кредо”, 1998. — 416 с.
ISBN 5-89254-020-0
Чарльз Колсон – Тело Христово – Содержание
Часть 1. Что такое Церковь?
1. История одной церкви: Ривертон
2. Кризис самосознания
3. Опиум для народа
4. История церкви: Тимишоара
5. На этом камне
6. Q создам Свою Церковь
7. Грех самонадеянности
8. Рука дружбы, сжатая в кулак
9. Один Господь, одна вера, одно крещение
10. Пламенное слово
11. Communio «Sanctorum
Часть 2. Церковь против мира
12. Что есть истина?
13. Я есмь Истина
14. Космическое одиночество
15. Столп и утверждение истины
16. Между двумя крестами
17. Церковь в плену
18. Священный ужас
19. Праведность, преображающая мир
20. Тело Христово
Часть 3. Церковь в мире
21. Подготовка святых
22. Да будут в вас те же чувствования
23. Кто ты?
24. Выть свидетелями Христа
25. Свет миру
26. Соль земли
27. Начало мудрости — страх Господень
28. Coram Deo
Эпилог. Сущность всего
Comments (1 comment)