В книге «Тело Христово. Свет миру» Чарльз Колсон раскрывает библейское понимание Церкви как живого организма, призванного являть присутствие Христа в мире. Автор рассматривает Церковь не как институцию или религиозную организацию, а как духовное сообщество верующих, объединённых общей верой, ответственностью и миссией.

Колсон подчёркивает, что христиане призваны быть «светом миру» — свидетельствовать истину, защищать достоинство человека и влиять на общество через любовь и служение. В центре книги — тема христианской ответственности перед культурой, государством и современными вызовами.

Автор сочетает богословский анализ с практическими выводами, показывая, что вера не может оставаться частным убеждением, а должна проявляться в общественной жизни, нравственной позиции и активном служении.

Книга будет интересна пасторам, служителям и всем, кто стремится глубже понять роль Церкви в современном мире и своё личное участие в её миссии.

Пер. с англ. — СПб.: Санкт-Петербургское евангелическое миссионерское общество “Кредо”, 1998. — 416 с.

ISBN 5-89254-020-0

Чарльз Колсон – Тело Христово – Содержание

Часть 1. Что такое Церковь?

1. История одной церкви: Ривертон

2. Кризис самосознания

3. Опиум для народа

4. История церкви: Тимишоара

5. На этом камне

6. Q создам Свою Церковь

7. Грех самонадеянности

8. Рука дружбы, сжатая в кулак

9. Один Господь, одна вера, одно крещение

10. Пламенное слово

11. Communio «Sanctorum

Часть 2. Церковь против мира

12. Что есть истина?

13. Я есмь Истина

14. Космическое одиночество

15. Столп и утверждение истины

16. Между двумя крестами

17. Церковь в плену

18. Священный ужас

19. Праведность, преображающая мир

20. Тело Христово

Часть 3. Церковь в мире

21. Подготовка святых

22. Да будут в вас те же чувствования

23. Кто ты?

24. Выть свидетелями Христа

25. Свет миру

26. Соль земли

27. Начало мудрости — страх Господень

28. Coram Deo

Эпилог. Сущность всего