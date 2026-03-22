Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Колсон - Тело Христово

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

В книге «Тело Христово. Свет миру» Чарльз Колсон раскрывает библейское понимание Церкви как живого организма, призванного являть присутствие Христа в мире. Автор рассматривает Церковь не как институцию или религиозную организацию, а как духовное сообщество верующих, объединённых общей верой, ответственностью и миссией.

Колсон подчёркивает, что христиане призваны быть «светом миру» — свидетельствовать истину, защищать достоинство человека и влиять на общество через любовь и служение. В центре книги — тема христианской ответственности перед культурой, государством и современными вызовами.

Автор сочетает богословский анализ с практическими выводами, показывая, что вера не может оставаться частным убеждением, а должна проявляться в общественной жизни, нравственной позиции и активном служении.

Книга будет интересна пасторам, служителям и всем, кто стремится глубже понять роль Церкви в современном мире и своё личное участие в её миссии.

Чарльз Колсон – Тело Христово – Свет миру

Пер. с англ. — СПб.: Санкт-Петербургское евангелическое миссионерское общество “Кредо”, 1998. — 416 с.

ISBN 5-89254-020-0

Чарльз Колсон – Тело Христово – Содержание

Часть 1. Что такое Церковь?

  • 1. История одной церкви: Ривертон

  • 2. Кризис самосознания

  • 3. Опиум для народа

  • 4. История церкви: Тимишоара

  • 5. На этом камне

  • 6. Q создам Свою Церковь

  • 7. Грех самонадеянности

  • 8. Рука дружбы, сжатая в кулак

  • 9. Один Господь, одна вера, одно крещение

  • 10. Пламенное слово

  • 11. Communio «Sanctorum

Часть 2. Церковь против мира

  • 12. Что есть истина?

  • 13. Я есмь Истина

  • 14. Космическое одиночество

  • 15. Столп и утверждение истины

  • 16. Между двумя крестами

  • 17. Церковь в плену

  • 18. Священный ужас

  • 19. Праведность, преображающая мир

  • 20. Тело Христово

Часть 3. Церковь в мире

  • 21. Подготовка святых

  • 22. Да будут в вас те же чувствования

  • 23. Кто ты?

  • 24. Выть свидетелями Христа

  • 25. Свет миру

  • 26. Соль земли

  • 27. Начало мудрости — страх Господень

  • 28. Coram Deo

Эпилог. Сущность всего

Views 52
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

