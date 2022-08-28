Предыдущая книга автора “Кто есть кто в Ветхом завете и апокрифических книгах” рассматривает историю еврейского народа до конца Первой книги Маккиавея, то есть до 135 г. до н.э. Данная книга продолжает историю еврейского народа с этого рубежа до наших дней, охватывая временной период продолжительностью более двадцати веков.

Статьи, охватывающие этот колоссальный период времени и все страны, где проживают евреи, тщательно отбирались. В книгу вошли статьи о евреях, внесших существенный вклад в историю и признанных своим собственным народом; отдельных евреях, оказавших заметное влияние на жизнь и культуру своего времени в целом; и неевреях, особым образом повлиявших на еврейскую историю. Из Нового завета были включены Иисус и Павел.

Как правило, личности, которые еще жили в момент написания книги, не были в нее включены, так как данная работа, это в большей степени “Кто есть кто” в истории, чем в современности. Сделано лишь небольшое число исключений из этого правила — для израильских лидеров, хорошо известных широкой публике за рубежом, и для отдельных евреев, достигших международного признания в политике, искусстве, науке и других областях. Статьи о неевреях начинаются с символа □. Для удобства читателя перекрестные ссылки сведены к минимуму и выделяются небольшими заглавными буквами, например ААРОН ИЗ ЛИНКОЛЬНА.

Джоан Комей - Кто есть кто в истории евреев от 135 г. до Р. X. Словарь

2-е изд. (подготовлено Лавинией Кон-Шербок)

М. : Издательство ТОО "Внешсигма", 1998. - 528 с.

ISBN 5-86290-308-9

Джоан Комей - Кто есть кто в истории евреев от 135 г. до Р. X. Словарь - Содержание