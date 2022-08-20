Комментарии к книгам Ветхого Завета - 16 книг в 1 файле

Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:

Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен? Что Ветхий Завет значит для христианина в конце двадцатого столетия?

Читатель снова и снова видит и читает описание исторической обстановки или контекста, затем сам текст, а после этого значение и смысл этого отрывка. Более обширное введение в Библию и в ее изучение дано в первом

томе - общем введении, в котором рассмотрены следующие темы: что такое Библия, весть Библии, как возникла Библия и как ее изучать.

Читатели настоящего комментария Ветхого Завета на русском языке должны учитывать следующее:

Во-первых, авторы комментариев принадлежат к различным конфессиям протестантских вероисповеданий и богословских традиций. Это приводит к некоторым различиям в толковании по второстепенным вопросам.

Во-вторых, таинственность и величие Божиего проявления в судьбах человечества никогда не могут быть полностью объясены однозначно людьми. Ободрением для нас являются слова: «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего» (Вт. 29,29).

Русский перевод комментария предпринят совместными усилиями Всемирного союза баптистов, Меннонитского центрального коммитета, Совета евангельских христиан-баптистов и предназначен для всех людей, говорящих на русском языке, без всяких конфессиональных ограничений. Мы отмечаем, в частности, работу переводчика Марвина Цигенгагеля (Майнц) и работу редакторов, в том числе профессора Германа Вибе (Дифаинский колледж, Огайо), Я.К. Духонченко (Киев), А.М. Бычкова (Москва), И.П. Дика (Эрлингхаузен, Германия), Мария Стерник (Москва), и Мэри Рабер (Меннонитский центральный комитет). Цитаты из Библии взяты из русского перевода Синодального издания. Там, где редакторы посчитали это уместным, русскому читателю предложены объяснения в форме примечаний. Каждое такое дополнение в тексте заключено в квадратные скобки.

В наш век знание Библии находится на очень низком уровне. И в то же время видно, что люди ищут помощи в обретении этих знаний. Но одного знания еще недостаточно. Благодать Божия и действие Святого Духа необходимы для обновления жизни через Писание. Настоящий комментарий был написан, издан и теперь переведен на русский язык в уверенности, что большая жажда Слова Божия - это знак Божией благодати уже делающей Свою работу в людях, и в убеждении, что Святой Дух самым чудесным образом действует в нас, чтобы «наставит... на всякую истину» (Ин. 16,13), когда Слово хорошо известно.

Издатели

Январь, 1991

Комментарии к книгам Ветхого Завета - 16 книг в 1 файле

Oдесса : «Черноморье» ВСБ, 1993 г.

Комментарии к книгам Ветхого Завета - - 16 книг в 1 файле - Содержание общего файла