Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.

Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.

Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.

Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:

1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?

2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Дж. Г. Мэкконвилл - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Первая и Вторая Книга Паралипоменон

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 248 с.

Дж. Г. Мэкконвилл - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Первая и Вторая Книга Паралипоменон - Содержание

Общее предисловие

Даты восшествий на престол монархов Объединенного Царства и Иуды

Введение

Первая Книга ПАРАЛИПОМЕНОН

Происхождение и контекст 1 Пар. 1, 1-9, 44

Саул - великое крушение, «Беззаконие» Саула 1 Пар. 10, 1-14

Взыскующий Бога - І, ІІ 1 Пар. 11, 1-47

Помогает тебе Бог твой - І, ІІ 1 Пар. 12, 1-22

Какое исполненное сердце 1 Пар. 12, 23-40

Взыскать ковчег завета 1 Пар. 13, 1-14

Совершенных людей нет 1 Пар. 14, 1-17

Новая возможность... 1 Пар. 15, 1-29

И новые обязанности 1 Пар. 15, 1-29

Благословен господь - І, ІІ. 1 Пар. 16, 1-43

Династия - І, ІІ 1 Пар. 17, 1-27

Войны Давида - І, ІІ 1 Пар. 18, 1-20, 8

Определение места для постройки храма 1 Пар. 21, 1-22, 8

Грех и его причина 1 Пар. 21, 1-6

Осуждение и милосердие 1 Пар. 21, 7-17

Средство для искупления греха 1 Пар. 21, 18-22, 1

Наказы Соломону - І, ІІ 1 Пар. 22, 2-19

Привратники и другие - І, ІІ 1 Пар. 23, 1-27, 34

Наказы Соломону - I, ІІ 1 Пар. 28, 1-21

Господь - Царь - І, ІІ 1 Пар. 29, 1-30

Вторая Книга ПАРАЛИПОМЕНОН