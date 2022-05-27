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Мэкконвилл - 1 и 2 Книга Паралипоменон - 9

Мэкконвилл - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Первая и Вторая Книга Паралипоменон
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Комментарии к книгам Ветхого Завета (17 books)
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Дж. Г. Мэкконвилл - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Первая и Вторая Книга Паралипоменон

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 248 с.

Дж. Г. Мэкконвилл - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Первая и Вторая Книга Паралипоменон - Содержание

Общее предисловие
Даты восшествий на престол монархов Объединенного Царства и Иуды
Введение
Первая Книга ПАРАЛИПОМЕНОН
  • Происхождение и контекст 1 Пар. 1, 1-9, 44
  • Саул - великое крушение, «Беззаконие» Саула 1 Пар. 10, 1-14
  • Взыскующий Бога - І, ІІ 1 Пар. 11, 1-47
  • Помогает тебе Бог твой - І, ІІ 1 Пар. 12, 1-22
  • Какое исполненное сердце 1 Пар. 12, 23-40
  • Взыскать ковчег завета 1 Пар. 13, 1-14
  • Совершенных людей нет 1 Пар. 14, 1-17
  • Новая возможность... 1 Пар. 15, 1-29
  • И новые обязанности 1 Пар. 15, 1-29
  • Благословен господь - І, ІІ. 1 Пар. 16, 1-43
  • Династия - І, ІІ 1 Пар. 17, 1-27
  • Войны Давида - І, ІІ 1 Пар. 18, 1-20, 8
  • Определение места для постройки храма 1 Пар. 21, 1-22, 8
  • Грех и его причина 1 Пар. 21, 1-6
  • Осуждение и милосердие 1 Пар. 21, 7-17
  • Средство для искупления греха 1 Пар. 21, 18-22, 1
  • Наказы Соломону - І, ІІ 1 Пар. 22, 2-19
  • Привратники и другие - І, ІІ 1 Пар. 23, 1-27, 34
  • Наказы Соломону - I, ІІ 1 Пар. 28, 1-21
  • Господь - Царь - І, ІІ 1 Пар. 29, 1-30
Вторая Книга ПАРАЛИПОМЕНОН
  • Новый Человек - І, ІІ 2 Пар. 1, 1-17
  • Верховная власть Господа 2 Пар. 2, 1-18
  • Храм построен 2 Пар. 3, 1 - 4, 22
  • Конец и начало 2 Пар. 5, 1 - 6, 11
  • Молитва Соломона - I, ІІ 2 Пар. 6, 12-42
  • Ответ Бога - I, ІІ 2 Пар. 7, 1-22
  • Как он предполагает действовать дальше 2 Пар. 8, 1-16
  • Царица савская - I, ІІ 2 Пар. 8, 17-9, 31
  • Новый поворот дел - I, ІІ 2 Пар. 10, 1-11, 4
  • Распутье 2 Пар. 11, 5-23
  • Закат ровоама 2 Пар. 12, 1-16
  • Испытание силы 2 Пар. 13, 1-14, 1
  • Аса в силе - I, ІІ 2 Пар. 14, 2-15, 19
  • Аса в слабости 2 Пар. 16, 1-14
  • Иосафат 2 Пар. 17, 1-19
  • Ложь - І, ІІ 2Пар. 18, 1-34
  • Упрек Иосафату 2 Пар. 19, 1-11
  • Победа - с оговорками - І, ІІ 2 Пар. 20, 1-37
  • Как дом Ахава - І Иорам 2 Пар. 21, 1-20
  • Как дом Ахава - II Охозия 2 Пар. 22, 1-9
  • Государственный переворот - I, ІІ 2 Пар. 22, 10-23
  • Иоас не помнил 2 Пар. 24, 1-27
  • Амасия не захотел слушать 2 Пар. 25, 1-28
  • Самонадеянность 2 Пар. 26, 1-23
  • Успех 2 Пар. 27, 7-9
  • Поражение 2 Пар. 28, 1-27
  • Очищение – I, ІІ 2 Пар. 29, 1-36
  • Пасха 2 Пар. 30, 1-27
  • Обеспечение священников и левитов 2 Пар. 31, 1-21
  • Гордыня и падение - I, ІІ 2 Пар. 32, 1-33
  • Волчьи ямы и выход из них 2 Пар. 33, 1-25
  • Реформы Иосии - I, ІІ 2 Пар. 34, 1-33
  • Пасха Иосии I, ІІ 2 Пар. 35, 1-27
  • Последние цари 2 Пар. 36, 1-16
  • Плен и то, что последовало 2 Пар. 36, 17-23
Views 317
Rating 5.0 / 5
Added 27.05.2022
Author brat Eduard
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 4 years ago

Серия комментариев продолжается. Огромное спасибо Эсхатосу!

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