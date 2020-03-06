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Конанос - Христос — это свобода

Архимандрит Андрей (Конанос) - Христос — это свобода
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling
Повседневность не мешает нам почувствовать Господа, достаточно лишь иметь чистую и спокойную совесть, мир в душе, иметь Христово благословение в повседневной жизни, в том, что мы делаем. И ты, почтенный человек, почтенная мать, трудящаяся по дому или в офисе, на любой работе, ты изо дня в день все готовишь, чистишь, моешь, подметаешь, но ты тоже не обижена Богом, и ты не обижен Богом.
Ты не творение иного Бога, Господь и тебя создал с тем же невероятным и превосходным предназначением — познать Христа, Которого любят все великие святые, чтобы и ты полюбил Его. Господу, проходящему сквозь запертые двери, никакого труда не составляет найти тебя там, где ты есть: на кухне, с бельем, которое стираешь, когда ты вяжешь, наводишь порядок, делаешь покупки, — и там тоже находится Христос, среди нас, в нашей повседневности.

Архимандрит Андрей (Конанос) - Христос — это свобода!

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2019. 320 с.
ISBN 978-5-7533-1511-3

Архимандрит Андрей (Конанос) - Христос — это свобода! - Содержание

  • БЫТЬ С БОГОМ
  • НУЖНО УБРАТЬ ЗОНТИК, КОТОРЫЙ МЫ ДЕРЖИМ НАД ДУШОЙ
  • ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ ЗАТРУДНЯЕТ ПУТЬ КО ХРИСТУ
  • «ПОЧЕМУ ТЫ РАДОСТЕН?» - «ПОТОМУ ЧТО ОН СУЩЕСТВУЕТ!»
  • О ГЛАВНЫХ ПРИЗНАКАХ ПРАВИЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
  • МЕСТО, ГДЕ НАС ЛЮБЯТ И ПРИНИМАЮТ
  • МЫ ПРОХОДИМ МИМО СВОЕГО СПАСЕНИЯ
  • ЛЕКАРСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА
  • КУШАЙ, А ТО ДЕДУШКА ТЕБЯ НАКАЖЕТ!
  • ТЫ ХОРОШИЙ, НО ТЕБЯ НАДО ПОДТОЛКНУТЬ
  • НАУЧИСЬ ЛЮБИТЬ
  • ХРИСТОС - ЭТО СВОБОДА!
    • Я не выношу, когда на меня давят
    • Стать распахнутым объятием
  • МЫ НЕ ВЫНОСИМ СЧАСТЬЯ
    • Благодарю!
    • О наших больных душах
  • ДОВЕРЬ БЛИЗКИХ СВОИХ ХРИСТУ
    • Кто тебя поставил спасать мир?
    • Самая хорошая проповедь
  • ПОСТИШЬСЯ НЕОХОТНО?
  • ВКУСИТЕ И УВИДИТЕ, КАК БЛАГ ГОСПОДЬ
  • ПРАВОСЛАВНЫЙ ПО ВЕРЕ, ЕРЕТИК ПО ПОВЕДЕНИЮ
  • ЛУЧШЕ МОЛОДЕЖЬ ОСТАВИТЬ В ПОКОЕ И ОКРУЖИТЬ ЛЮБОВЬЮ
  • (НЕ) ХОЧУ В РАЙ
  • РАДОВАТЬСЯ С РАДУЮЩИМИСЯ
    • Слово о мытаре и фарисее
  • СТАНЬ ВСЕМ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА, ВДОХНОВЛЯЯ ЕГО НА ПЕРЕМЕНЫ
  • О ВЕЛИКОЙ ТАЙНЕ МОЛОДОСТИ И ЖИЗНИ
  • НОВОЕ НАЧАЛО
    • «Доброе утро, Христе мой!»
    • Настроимся на Божественную частоту
  • ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА ИЗ ЖИЗНИ УДАЛЯЮТ ХРИСТА
    • «Если бы тебя слышал Платон...»
    • «Где вообще Бог?»
    • «Ты хочешь выключить Свет миру?»
  • БОЛЬ
    • Наша душа нуждается... в боли
    • Измени свой взгляд на жизнь
  • ПОПРОБУЙ ЛЮБИТЬ ВРАГОВ - И БУДЕШЬ СПАТЬ СПОКОЙНО НОЧЬЮ
  • ЧЕМОДАНЧИК, ПОЛНЫЙ БЛАГОДАРНОСТЕЙ
  • МЫ ЗАМКНУЛИСЬ И ЗАКОСТЕНЕЛИ
  • ВОСПОЙ ГЛАСОМ РАДОСТИ

Архимандрит Андрей (Конанос) - Христос — это свобода! - Легкая жизнь затрудняет путь ко Христу

Большинство людей говорят, что, живя в комфорте, они не могут долго удерживать в себе Христа и чувствуют, что теряют Его. Иными словами, когда наша жизнь безоблачна, прекрасна и замечательна, мы перестаем ощущать Христа и забываем Его. ...Очень надеюсь, что полученные тобой печальные известия не сломили тебя. В жизни много проблем. И в конце концов именно плохие новости делают нас проще и смиреннее, помогая понять, что мы живем среди множества неприятностей и печальных неожиданностей. Например, звонит мне недавно один человек и говорит: «Твой такой-то знакомый скоропостижно скончался». Или звонит другой: «Моя двоюродная сестра тяжело заболела, а она еще совсем маленькая». Дни текут безмятежно, время идет незаметно, и вдруг в твоей жизни где-то взрывается бомба. А потом — еще одна, и уже ближе к тебе. А самое ужасное, когда бомба взрывается не поблизости, а попадает прямо в тебя.
То, что происходит с другими, в любой момент может случиться и с нами. Например, ты узнаёшь о том, что кто-то болен, но неожиданно и сам серьезно заболеваешь. И теперь ты уже не можешь говорить о болезни другого человека как о какой-то посторонней проблеме, потому что болен сам и эта проблема теперь — часть твоей жизни. В любом случае все это — проблемы, тревоги, страдания — делает нашу душу бдительнее и в этом смысле оживляет нас. Несмотря на то что боль — это огорчение, она пробуждает душу. Ведь находясь в абсолютном комфорте, мы забываемся, расслабляемся и начинаем переходить допустимые границы. Когда наше приятное расслабление не сопровождается благодарностью, правильным отношением к Богу и памятью о нашей постоянной связи со Христом, то все это множество даров (и очень приятных даров), полученных от Бога, может оказаться не полезным для нас. Конечно, все, что дает нам Христос, — и боль, и радость — это Божий дар. Просто радость мы принимаем в дар намного легче. А боль — это Божий дар, в котором добро для нас сокрыто; это — дар нашей душе.
Views 335
Rating 5.0 / 5
Added 06.03.2020
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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