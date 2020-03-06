Повседневность не мешает нам почувствовать Господа, достаточно лишь иметь чистую и спокойную совесть, мир в душе, иметь Христово благословение в повседневной жизни, в том, что мы делаем. И ты, почтенный человек, почтенная мать, трудящаяся по дому или в офисе, на любой работе, ты изо дня в день все готовишь, чистишь, моешь, подметаешь, но ты тоже не обижена Богом, и ты не обижен Богом.

Ты не творение иного Бога, Господь и тебя создал с тем же невероятным и превосходным предназначением — познать Христа, Которого любят все великие святые, чтобы и ты полюбил Его. Господу, проходящему сквозь запертые двери, никакого труда не составляет найти тебя там, где ты есть: на кухне, с бельем, которое стираешь, когда ты вяжешь, наводишь порядок, делаешь покупки, — и там тоже находится Христос, среди нас, в нашей повседневности.

Архимандрит Андрей (Конанос) - Христос — это свобода!

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2019. 320 с.

ISBN 978-5-7533-1511-3

Архимандрит Андрей (Конанос) - Христос — это свобода! - Содержание

БЫТЬ С БОГОМ

НУЖНО УБРАТЬ ЗОНТИК, КОТОРЫЙ МЫ ДЕРЖИМ НАД ДУШОЙ

ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ ЗАТРУДНЯЕТ ПУТЬ КО ХРИСТУ

«ПОЧЕМУ ТЫ РАДОСТЕН?» - «ПОТОМУ ЧТО ОН СУЩЕСТВУЕТ!»

О ГЛАВНЫХ ПРИЗНАКАХ ПРАВИЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

МЕСТО, ГДЕ НАС ЛЮБЯТ И ПРИНИМАЮТ

МЫ ПРОХОДИМ МИМО СВОЕГО СПАСЕНИЯ

ЛЕКАРСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА

КУШАЙ, А ТО ДЕДУШКА ТЕБЯ НАКАЖЕТ!

ТЫ ХОРОШИЙ, НО ТЕБЯ НАДО ПОДТОЛКНУТЬ

НАУЧИСЬ ЛЮБИТЬ

ХРИСТОС - ЭТО СВОБОДА! Я не выношу, когда на меня давят Стать распахнутым объятием

МЫ НЕ ВЫНОСИМ СЧАСТЬЯ Благодарю! О наших больных душах

ДОВЕРЬ БЛИЗКИХ СВОИХ ХРИСТУ Кто тебя поставил спасать мир? Самая хорошая проповедь

ПОСТИШЬСЯ НЕОХОТНО?

ВКУСИТЕ И УВИДИТЕ, КАК БЛАГ ГОСПОДЬ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПО ВЕРЕ, ЕРЕТИК ПО ПОВЕДЕНИЮ

ЛУЧШЕ МОЛОДЕЖЬ ОСТАВИТЬ В ПОКОЕ И ОКРУЖИТЬ ЛЮБОВЬЮ

(НЕ) ХОЧУ В РАЙ

РАДОВАТЬСЯ С РАДУЮЩИМИСЯ Слово о мытаре и фарисее

СТАНЬ ВСЕМ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА, ВДОХНОВЛЯЯ ЕГО НА ПЕРЕМЕНЫ

О ВЕЛИКОЙ ТАЙНЕ МОЛОДОСТИ И ЖИЗНИ

НОВОЕ НАЧАЛО «Доброе утро, Христе мой!» Настроимся на Божественную частоту

ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА ИЗ ЖИЗНИ УДАЛЯЮТ ХРИСТА «Если бы тебя слышал Платон...» «Где вообще Бог?» «Ты хочешь выключить Свет миру?»

БОЛЬ Наша душа нуждается... в боли Измени свой взгляд на жизнь

ПОПРОБУЙ ЛЮБИТЬ ВРАГОВ - И БУДЕШЬ СПАТЬ СПОКОЙНО НОЧЬЮ

ЧЕМОДАНЧИК, ПОЛНЫЙ БЛАГОДАРНОСТЕЙ

МЫ ЗАМКНУЛИСЬ И ЗАКОСТЕНЕЛИ

ВОСПОЙ ГЛАСОМ РАДОСТИ

Архимандрит Андрей (Конанос) - Христос — это свобода! - Легкая жизнь затрудняет путь ко Христу

Большинство людей говорят, что, живя в комфорте, они не могут долго удерживать в себе Христа и чувствуют, что теряют Его. Иными словами, когда наша жизнь безоблачна, прекрасна и замечательна, мы перестаем ощущать Христа и забываем Его. ...Очень надеюсь, что полученные тобой печальные известия не сломили тебя. В жизни много проблем. И в конце концов именно плохие новости делают нас проще и смиреннее, помогая понять, что мы живем среди множества неприятностей и печальных неожиданностей. Например, звонит мне недавно один человек и говорит: «Твой такой-то знакомый скоропостижно скончался». Или звонит другой: «Моя двоюродная сестра тяжело заболела, а она еще совсем маленькая». Дни текут безмятежно, время идет незаметно, и вдруг в твоей жизни где-то взрывается бомба. А потом — еще одна, и уже ближе к тебе. А самое ужасное, когда бомба взрывается не поблизости, а попадает прямо в тебя.

То, что происходит с другими, в любой момент может случиться и с нами. Например, ты узнаёшь о том, что кто-то болен, но неожиданно и сам серьезно заболеваешь. И теперь ты уже не можешь говорить о болезни другого человека как о какой-то посторонней проблеме, потому что болен сам и эта проблема теперь — часть твоей жизни. В любом случае все это — проблемы, тревоги, страдания — делает нашу душу бдительнее и в этом смысле оживляет нас. Несмотря на то что боль — это огорчение, она пробуждает душу. Ведь находясь в абсолютном комфорте, мы забываемся, расслабляемся и начинаем переходить допустимые границы. Когда наше приятное расслабление не сопровождается благодарностью, правильным отношением к Богу и памятью о нашей постоянной связи со Христом, то все это множество даров (и очень приятных даров), полученных от Бога, может оказаться не полезным для нас. Конечно, все, что дает нам Христос, — и боль, и радость — это Божий дар. Просто радость мы принимаем в дар намного легче. А боль — это Божий дар, в котором добро для нас сокрыто; это — дар нашей душе.