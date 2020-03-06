Конанос - Христос — это свобода
Повседневность не мешает нам почувствовать Господа, достаточно лишь иметь чистую и спокойную совесть, мир в душе, иметь Христово благословение в повседневной жизни, в том, что мы делаем. И ты, почтенный человек, почтенная мать, трудящаяся по дому или в офисе, на любой работе, ты изо дня в день все готовишь, чистишь, моешь, подметаешь, но ты тоже не обижена Богом, и ты не обижен Богом.
Ты не творение иного Бога, Господь и тебя создал с тем же невероятным и превосходным предназначением — познать Христа, Которого любят все великие святые, чтобы и ты полюбил Его. Господу, проходящему сквозь запертые двери, никакого труда не составляет найти тебя там, где ты есть: на кухне, с бельем, которое стираешь, когда ты вяжешь, наводишь порядок, делаешь покупки, — и там тоже находится Христос, среди нас, в нашей повседневности.
Архимандрит Андрей (Конанос) - Христос — это свобода!
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2019. 320 с.
ISBN 978-5-7533-1511-3
Архимандрит Андрей (Конанос) - Христос — это свобода! - Содержание
- БЫТЬ С БОГОМ
- НУЖНО УБРАТЬ ЗОНТИК, КОТОРЫЙ МЫ ДЕРЖИМ НАД ДУШОЙ
- ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ ЗАТРУДНЯЕТ ПУТЬ КО ХРИСТУ
- «ПОЧЕМУ ТЫ РАДОСТЕН?» - «ПОТОМУ ЧТО ОН СУЩЕСТВУЕТ!»
- О ГЛАВНЫХ ПРИЗНАКАХ ПРАВИЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
- МЕСТО, ГДЕ НАС ЛЮБЯТ И ПРИНИМАЮТ
- МЫ ПРОХОДИМ МИМО СВОЕГО СПАСЕНИЯ
- ЛЕКАРСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА
- КУШАЙ, А ТО ДЕДУШКА ТЕБЯ НАКАЖЕТ!
- ТЫ ХОРОШИЙ, НО ТЕБЯ НАДО ПОДТОЛКНУТЬ
- НАУЧИСЬ ЛЮБИТЬ
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ХРИСТОС - ЭТО СВОБОДА!
- Я не выношу, когда на меня давят
- Стать распахнутым объятием
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МЫ НЕ ВЫНОСИМ СЧАСТЬЯ
- Благодарю!
- О наших больных душах
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ДОВЕРЬ БЛИЗКИХ СВОИХ ХРИСТУ
- Кто тебя поставил спасать мир?
- Самая хорошая проповедь
- ПОСТИШЬСЯ НЕОХОТНО?
- ВКУСИТЕ И УВИДИТЕ, КАК БЛАГ ГОСПОДЬ
- ПРАВОСЛАВНЫЙ ПО ВЕРЕ, ЕРЕТИК ПО ПОВЕДЕНИЮ
- ЛУЧШЕ МОЛОДЕЖЬ ОСТАВИТЬ В ПОКОЕ И ОКРУЖИТЬ ЛЮБОВЬЮ
- (НЕ) ХОЧУ В РАЙ
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РАДОВАТЬСЯ С РАДУЮЩИМИСЯ
- Слово о мытаре и фарисее
- СТАНЬ ВСЕМ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА, ВДОХНОВЛЯЯ ЕГО НА ПЕРЕМЕНЫ
- О ВЕЛИКОЙ ТАЙНЕ МОЛОДОСТИ И ЖИЗНИ
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НОВОЕ НАЧАЛО
- «Доброе утро, Христе мой!»
- Настроимся на Божественную частоту
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ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА ИЗ ЖИЗНИ УДАЛЯЮТ ХРИСТА
- «Если бы тебя слышал Платон...»
- «Где вообще Бог?»
- «Ты хочешь выключить Свет миру?»
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БОЛЬ
- Наша душа нуждается... в боли
- Измени свой взгляд на жизнь
- ПОПРОБУЙ ЛЮБИТЬ ВРАГОВ - И БУДЕШЬ СПАТЬ СПОКОЙНО НОЧЬЮ
- ЧЕМОДАНЧИК, ПОЛНЫЙ БЛАГОДАРНОСТЕЙ
- МЫ ЗАМКНУЛИСЬ И ЗАКОСТЕНЕЛИ
- ВОСПОЙ ГЛАСОМ РАДОСТИ
Архимандрит Андрей (Конанос) - Христос — это свобода! - Легкая жизнь затрудняет путь ко Христу
Большинство людей говорят, что, живя в комфорте, они не могут долго удерживать в себе Христа и чувствуют, что теряют Его. Иными словами, когда наша жизнь безоблачна, прекрасна и замечательна, мы перестаем ощущать Христа и забываем Его. ...Очень надеюсь, что полученные тобой печальные известия не сломили тебя. В жизни много проблем. И в конце концов именно плохие новости делают нас проще и смиреннее, помогая понять, что мы живем среди множества неприятностей и печальных неожиданностей. Например, звонит мне недавно один человек и говорит: «Твой такой-то знакомый скоропостижно скончался». Или звонит другой: «Моя двоюродная сестра тяжело заболела, а она еще совсем маленькая». Дни текут безмятежно, время идет незаметно, и вдруг в твоей жизни где-то взрывается бомба. А потом — еще одна, и уже ближе к тебе. А самое ужасное, когда бомба взрывается не поблизости, а попадает прямо в тебя.
То, что происходит с другими, в любой момент может случиться и с нами. Например, ты узнаёшь о том, что кто-то болен, но неожиданно и сам серьезно заболеваешь. И теперь ты уже не можешь говорить о болезни другого человека как о какой-то посторонней проблеме, потому что болен сам и эта проблема теперь — часть твоей жизни. В любом случае все это — проблемы, тревоги, страдания — делает нашу душу бдительнее и в этом смысле оживляет нас. Несмотря на то что боль — это огорчение, она пробуждает душу. Ведь находясь в абсолютном комфорте, мы забываемся, расслабляемся и начинаем переходить допустимые границы. Когда наше приятное расслабление не сопровождается благодарностью, правильным отношением к Богу и памятью о нашей постоянной связи со Христом, то все это множество даров (и очень приятных даров), полученных от Бога, может оказаться не полезным для нас. Конечно, все, что дает нам Христос, — и боль, и радость — это Божий дар. Просто радость мы принимаем в дар намного легче. А боль — это Божий дар, в котором добро для нас сокрыто; это — дар нашей душе.
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