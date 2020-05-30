Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Посчитайте! Здесь всего пять слов. Иисусова молитва содержит пять слов, но эти пять слов проведут тебя по пяти континентам земли, пять слов разведут небеса во всю длину и ширину мира; пять слов поставят тебя пред Престолом Божиим; пять слов вложат в тебя Христа и сделают тебя близким Ему.

Андрей Конанос - Кислород души - Беседы о молитве

Издательство Сретенский монастырь, Москва, 2019 год

ISBN: 978-5-7533-1521-2

Андрей Конанос - Кислород души - Беседы о молитве - Содержание

Эти пять слов разведут небеса

Мост между Богом и человеком

В тяжёлые минуты не дай мне забыть…

Новое начало

«Доброе утро, Христе мой!»

Настроимся на Божественную частоту

Молитва дарит покой

Как долго я молюсь?

Сад в глубине души

Молитва — не долг, а кислород души

Игры ума

О самой большой тайне всех святых

Андрей Конанос - Кислород души - Беседы о молитве - Мост между Богом и человеком

Что означают слова: Господи Иисусе Христе, помилуй мя? Во-первых, когда произносим эту молитву, мы прославляем Христа: мы называем Его Господом, а это значит «Боже мой, Вседержителю, Всесильный, Всеведущий, Премудрый, Преблагий» — вообще все хорошее, что только придет тебе на ум. Когда произносишь эту молитву, ты в эту минуту поклоняешься Богу, признаёшь, что Бог существует, что на свете есть не только ты один, а существует еще Кто-то Другой — перед тобой, рядом с тобой, в тебе. Тот, Кто охватывает вселенную, Кто создал все, и Он есть Господь и Бог.

Однако когда мы говорим: Господи (это слово подчеркивает Божию трансцендентность, недосягаемость, вечность и безкрайность), то рядом с Ним ставим человеческое имя — имя Человека Иисуса и говорим: Господи Иисусе Христе. То есть в эту минуту мы подчеркиваем обе природы Христа — Божественную и человеческую — и признаём, что Иисус есть Господь, что Христос есть Бог. Тот недосягаемый Бог, Которого даже ангелы постигнуть не могут. И вот Этот Бог становится доступным, осязаемым: ты можешь к Нему прикоснуться, можешь увидеть Его, изобразить, можешь говорить Ему и слушать Его в Лице Иисуса Христа, Который есть Бог. Разве это не грандиозно?

Если кто-нибудь хочет понять, Кто же является Богом, то знаешь, что надо сделать? Возьми икону Христа, покажи ему Его и скажи:

— Он Бог.

Так что же, выходит, у Него имеются очертания? Ведь у Бога нет очертаний, а у Него есть: я вижу Его уста, глаза, волосы. Да, есть, и это Он — Бог, Господь есть Иисус, и Иисус есть Господь. Слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели Его славу (ср. Ин. 1, 14).

Бог сошел на землю, и с тех пор наш Бог стал доступным: мы смотрим на Господа нашего Христа и понимаем, что Божественная и человеческая природы соединены в Его личности. На земле есть места, где Господь жил и ходил, где Он был распят и воскрес. Мы Его призываем, а в Его имени заключена вся история Христа, вся Его жизнь, все о Христе, все сокровища, имеющиеся на земле и на небе.

Мы прославляем Бога, называем Его Господом:

— Господи, Тебя хулили, распяли, избили, оплевали, Тебя, Иисуса Христа. А я по прошествии двух тысяч лет прихожу, и взываю к Тебе день и ночь, и говорю Тебе: Господи Иисусе Христе! Тебя, Которого другие считали одержимым нечистым духом и заблудшим, дескать, силою начальника бесов Ты изгоняешь бесов, Тебя я зову и называю Господом! Я исповедую, что Ты — Бог, и признаю Тебя моим Богом. Как слепой звал Тебя, говоря: Господи, помилуй мя, даруй мне зрение! — так и я признаю, что не я, а Ты есть Бог.

Мать Гавриила говорит, что Иисусова молитва — это крепкая пощечина твоему эгоизму, оплеуха твоему «я». Ведь чтобы сказать Христу Господи, надо смириться, надо понять, что не ты Господь на этом свете, то есть это не ты, а Он — всё.

Для этого надо иметь смирение, надо признать, кто такой ты и Кто Он: ты ничто, ты тот, кого всего несколько лет тому назад не было. Ты когда-нибудь задумывался об этом, дорогой друг? Несколько лет тому назад ни тебя, ни меня, ни всех людей и всего, что мы видим вокруг: наших детей, супруга, супруги, близких, не существовало. Мы еще не были рождены. А Он, однако, существовал. Кто же Этот Он? Господь Иисус Христос.

Мы родились, когда пожелал Он, в определенный момент времени, а Он существовал всегда, существует и будет существовать. Он — Вечно Существующий, Он Христос. Его мы признаём в этой молитве, Ему поклоняемся, Ему служим и соглашаемся, что мы — ничто пред Тобой, Господи.

Мы ничтожно малы, и поэтому в этой молитве мое имя стоит рядом с именем Христа, но только мое имя так мало! Оно — это то мя, которое поизносится в конце: помилуй мя. В него помещаемся и я, и ты, все мы, рядом с именем Христа.

Нас разделяет с Ним целая бездна. Бог — это одно, а человек — другое. Бог — это то, чего мы не можем понять, как говорится в молитве на святой литургии: «Ты Бог неизреченный, неисследимый, невидимый, непостижимый, вечно существующий и всегда Один и Тот же». А что такое я? Я глина, грязь, персть.

Если встать на весы, чтобы взвеситься, то, сколько бы килограммов ты ни весил, знаешь, что такое эти килограммы? Грязь. Вот столько килограммов грязи ты представляешь собой. Если весы показывают 80 килограммов, то ты — 80 килограммов грязи. Ты грязь, и я тоже, а Он — Тот, Кто одевается светом, яко ризою. И вот ты, грязь, идешь ко Христу, Который есть Всё, и хочешь перебросить мост над этой бездной, отделяющей тебя от Него. А знаешь, как это делается? Это делается словом чудодейственным, мощным, спасительным словом — помилуй мя!