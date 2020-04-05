Когда я беседую с детьми в школе, я вижу, что некоторые, на кого оказал влияние дух нашей эпохи, не понимают Христова послания, далеки от духа православного учения. Один из них сказал мне: – Неужели то, о чем вы говорите, можно пережить только в церкви? Неужели только там мы можем быть счастливы? Только рядом со Христом можем быть радостны? Только если создадим христианскую семью, можем стоять твердо на ногах и быть спокойными, видеть цель и смысл своей жизни, иметь мир? Не бывает ли это и как–нибудь иначе? Неужели нет другого пути? Неужели все мы, остальные, обречены?

И тут начинаются разные философии: каждый говорит то, о чем слышал или читал, во что он верит, что себе представляет. Вопрос сейчас не в том, чтобы возражать им, чтобы кричать, переубеждая, потому что в конце концов понимаешь, что речь тут вовсе не идет об аргументах. Аргументы–то есть, просто ум молодого человека очень сильно использует воображение, он слишком часто имеет дело с самовнушением, с самоуверенным желанием попробовать себя: «Я сам это попробую и достигну этого другим способом! Я не хочу делать того, что ты мне говоришь!»

Архимандрит Андрей (Конанос) - Не бойся радоваться!

М.: Сретенский монастырь, 2017. 496 с.

ISBN 978-5-7533-1278-5

Архимандрит Андрей (Конанос) - Не бойся радоваться! - Содержание

От издательства

Можно ли быть счастливым без Христа

Православие – это не прямая путёвка в рай

Великое дело – успокоиться и довериться Христу

Ищите Бога во всем, что делаете

Тайны жизни

Покаяние – сладкая скорбь души

Почему Бог не слышит нашу молитву?

Как долго я молюсь?

Сад в глубине души

Секрет смирения

Проверка на смирение: Обиды и нападки

Научись ждать

Прежнее прошло. Не бойся

Не бойся радоваться!

Пусть каждый твой день будет прекрасным

Богооcтавленность

Безумие нашего времени

Рай, который не рай

Сейчас тебе хочется справедливости?

У детей есть причины быть плохими

Мудрый совет аввы Пимена

В одиночестве на Рождество Христово

Как гром среди ясного неба

«Давайте главную роль в своей жизни сыграем сами»

Архимандрит Андрей (Конанос) - Не бойся радоваться! - От издательства

Архимандрит Андрей (Конанос) родился в 1970 году в Германии, в Мюнхене, в семье греков, происходивших из Эпира, региона на границе Греции и Албании, части древней Эллады (по одной из версий именно Эпир был прародиной греческих племен, откуда они расселились по Балканскому полуострову и островам Эгейского моря). Вскоре после рождения сына Конаносы переехали в город Александруполис, а в 1977-м – в столицу Греции – Афины. Начальное образование будущий священнослужитель получил в одной из лучших афинских школ – классическом лицее, по окончании которого поступил в Афинский университет на богословский факультет. В 1999 году он был рукоположен Предстоятелем Элладской Православной Церкви Архиепископом Афинским и всей Эллады Христодулом (Параскеваидисом) в диакона, спустя год – в иерея, а вскоре возведен в сан архимандрита. Что питает духовность отца Андрея? Конечно же – бесценный святоотеческий опыт, паломничества к святыням, нерасторжимые духовные связи с Афонскими старцами.

На протяжении многих лет отец Андрей, уже опытный пастырь, вел на общегреческой православной радиостанции авторскую программу «Невидимые переходы». Программа эта очень полюбилась слушателям, собирала огромную аудиторию. Тексты радиобесед о православии составили несколько книг, изданных в разных странах. Одна из них, «Когда Христос станет для тебя всем», совсем недавно вышла в издательстве московского Сретенского монастыря. Ныне выходит и вторая, с характерным для мироощущения архимандрита Андрея названием – «Не бойся радоваться!». «Вера – великое дело. Она – живое доверие Христу, Его силе, Его премудрому Промыслу и плану о нас, Его любви к нам, к тебе»; «Ищи Бога, и когда найдешь Его, когда поймешь, что Он первый нашел тебя и полюбил тебя, – Он уже в твоем сердце, Он ищет тебя и хочет, чтобы ты открылся Ему, чтобы Он вошел в твою душу»; «Душа всегда молода, когда она со Христом»; «Бог дает нам дар любви к человеку, чтобы наша душа взыграла от радости», – говорит архимандрит Андрей.

Воистину так!