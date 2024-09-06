Сохранились две биографии Микель-Анджело Буонарроти, написанные его современниками Джорджио Вазари и Асканио Кондиви. Как ни интересно описание жизни Микель-Анджело, написанное Вазари и опубликованное им в 1550 году, то есть за тринадцать лет до смерти великого мастера, однако биография, составленная одним из самых преданных ему учеников, в его же мастерской и, несомненно, под его непосредственным наблюдением, представляется более ценной. Биография эта была впервые напечатана в Риме в типографии Бладо, в 1553 году, а в 1746 году вторично издана во Флоренции Антонио Франческо Гори.

О жизни автора биографии, Асканио Кондиви, известно очень мало. Известно, что он родился в 1520 году в городе Рипатрансоне, юность провел в мастерской Микель-Анджело, затем жил на родине и в 1574 году, 10 декабря, утонул в реке Маноккио. Ни одно из его произведений искусства до нас не дошло. Надо предположить, что он не отличался большими дарованиями и по смерти Микель-Анджело забросил кисть. Если бы не написанная им биография своего учителя, полная простоты и искренности, имя его было бы нам совершенно неизвестно.

Кроме произведений живописи, скульптуры и архитектуры, которые подарил миру божественный гений Микель-Анджело, сохранились еще его письма, находящиеся в архивах Флоренции, Рима и Лондона. Письма эти были разобраны и опубликованы только через четыре века после смерти мастера. За это время было написано не одно исследование о жизни Микель-Анджело, и, как это часто бывает с великими людьми, вокруг его имени сложилось столько легенд и историй, что разобраться в этом представляется немало затруднений, и, конечно, самым достоверным источником являются письма Микель-Анджело, где перед нами встает образ великого мастера, им же самим начертанный.

Кондиви Асканио - Жизнь Микеланджело Буонарроти, написанная его учеником - Письма

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 210 с.

Серия «Антология мысли»

ISBN 978-5-534-11252-8

Кондиви Асканио - Жизнь Микеланджело Буонарроти, написанная его учеником - Письма - Содержание

От переводчицы