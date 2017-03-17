Любая религия - это выбор. Любая религия начиналась с ереси. Ересь - исток религии, внутренний корень и Эзотериум. Понять религию проще, чем понять ересь: ересь всегда плодо­роднее, богаче на смыслы и варианты.

Апология ереси нужнее, чем апология религии. Ересь ближе к истокам, ибо исток - осознанность, а не социальность. Соци­альная концепция ереси невозможна. Как и социальная концеп­ция Бога.

В истории русской религии было три серьёзных раскола, три разлома народной воли.

Первый был кризисом мира язычников, расколом язычников и христиан. Второй был кризисом мира старообрядцев, расколом обряда старого и обряда нового. Третий был кризисом мира на­родного, расколом народа как почвы и оторвавшейся от почвы интеллигенции.

Каждый из трёх расколов знаменовал травматичный отрыв от корней, утрату древнейшей веры. До первого раскола русские были верны духу Религии, до второго были верны её душе. До третьего - сохраняли её физическую форму. Хранителем веры всегда выступал народ.

Кондратьев Андрей Викторович - Психотехники русских мистических сект

М.: Белые альвы, 2015. -124 с.

ISBN 978-5-91464-120-4

Кондратьев Андрей Викторович - Психотехники русских мистических - Содержание

Апология ереси. Вместо предисловия

Характерный поступок Данилы Филипповича

Пляска Саваофа

Двенадцатая заповедь

Концепция Аватары и культы вождей

Мистерии крови и Белая Индия

Экстатический порыв

«Хождение в Духе» и «посестрие

Главный духоборец - это Душа

Психотехники экстаза

«Духовное пивушко

«Смехорыдание

Осложнённые спазмы

Членораздельные крики

Ведические корни хлыстовства

Майядиволуча

Русский санскрит: Эзотериум народной веры

Наследники Белой Индии

«Радения» и «беседы

Троечастное радение: «молитва Иисусова

Зикр джали и исихазм

Троечастное радение: «баня духовная» и «пляска Иисуса

Космогония панчаратры

Гость из котла

Наследники Гун деструпа

Чей Бог больше

К вопросу о грибах

ИСС и динамическая медитация

Противники любострастия

Экстаз вулканический, океанический, иллюминативный

«Свальный грех», кавачи и чакра-пуджа

Корни индийские и корни шаманские

Кондратьев Андрей Викторович - Психотехники русских мистических - Отрывок из книги

«Дух как противник Души» - вот он, вечный Враг экстатиче­ского полёта, обрезающий крылья кукушатам и насмешливо рас­суждающий на тему абстракций. Людвиг Клагес (1871-1956), фи­лософ «Космогонического Эроса» и поэт немыслимых древних мистерий, - Клагес расставил всё по своим местам. Дух - это вечная агрессия формул, это - мёртвое знание и выхолощенный греческий классицизм, с его культом Логоса и бессмысленным силлогизмом Аристотеля. Душа - это всё, что ему предшествова­ло - магические волны и досократики, полёты Абариса на стреле («греческий шаманизм»), рассказы Эпименида о своих прошлых жизнях, пифагорейская билокация и забытые космогонии орфи- ков. Ну, разумеется, культы Диониса-Вакха, Либера, и тому по­добные мистерии.

Между Духом и Душой вот уже несколько тысячелетий ведёт­ся непрекращающаяся война. Христианство здесь возникает весьма двусмысленно. Наследуя древним мистериям, оно раз­вивается в тайных общинах гностиков, но затем, где-то к началу Вселенских соборов, вытесняется рациональными положениями, подменяется выкладками Духа на темы греческой философии. Это, по сути, две разные религии, которые потом начинают идти сквозь историю, отмечая места столкновений либо кровавой рез­нёй и кострами, актами соборных заседаний, постановлений и всего подобного, чем только ни прославилась холодная Византия, либо же формами странных контаминаций, обильно-конспи­ративными подробностями символики, священными языками так называемых «двоеверий».

Заглядывая вглубь истории, Клагес думал отыскать там суще­ственную панацею против современного мира, лишенного души и порабощенного монотеизмом абстрактных и вредных принципов. Архаика представала для Клагеса более актуальной, чем сама со­временность, а сильная неприязнь к последней заставляла искать всё новые и новые мистерии древности. Несмотря на сильный инте­рес к митраизму и Элевсину, самого себя Клагес рассматривал как основателя новой религии. Воспетый в его работах «Космогониче­ский Эрос» был формой германского «духоборчества» в самом пря­мом смысле этого слова. Единственное, чего не хватало в этой ре­лигии, - это как раз психотехническая сторона вопроса, то есть кон­кретные методы экстаза, способы погружения в «пьяный поток». Но именно это всегда присутствовало в русских мистических сектах, постоянных маяках и местах паломничества ницшеанцев и симво­листов нашего Серебряного века.