Кондратьев - Психотехники русских мистических
Любая религия - это выбор. Любая религия начиналась с ереси. Ересь - исток религии, внутренний корень и Эзотериум. Понять религию проще, чем понять ересь: ересь всегда плодороднее, богаче на смыслы и варианты.
Апология ереси нужнее, чем апология религии. Ересь ближе к истокам, ибо исток - осознанность, а не социальность. Социальная концепция ереси невозможна. Как и социальная концепция Бога.
В истории русской религии было три серьёзных раскола, три разлома народной воли.
Первый был кризисом мира язычников, расколом язычников и христиан. Второй был кризисом мира старообрядцев, расколом обряда старого и обряда нового. Третий был кризисом мира народного, расколом народа как почвы и оторвавшейся от почвы интеллигенции.
Каждый из трёх расколов знаменовал травматичный отрыв от корней, утрату древнейшей веры. До первого раскола русские были верны духу Религии, до второго были верны её душе. До третьего - сохраняли её физическую форму. Хранителем веры всегда выступал народ.
Кондратьев Андрей Викторович - Психотехники русских мистических сект
М.: Белые альвы, 2015. -124 с.
ISBN 978-5-91464-120-4
Кондратьев Андрей Викторович - Психотехники русских мистических - Содержание
Апология ереси. Вместо предисловия
Характерный поступок Данилы Филипповича
Пляска Саваофа
Двенадцатая заповедь
Концепция Аватары и культы вождей
Мистерии крови и Белая Индия
Экстатический порыв
«Хождение в Духе» и «посестрие
Главный духоборец - это Душа
Психотехники экстаза
«Духовное пивушко
«Смехорыдание
Осложнённые спазмы
Членораздельные крики
Ведические корни хлыстовства
Майядиволуча
Русский санскрит: Эзотериум народной веры
Наследники Белой Индии
«Радения» и «беседы
Троечастное радение: «молитва Иисусова
Зикр джали и исихазм
Троечастное радение: «баня духовная» и «пляска Иисуса
Космогония панчаратры
Гость из котла
Наследники Гун деструпа
Чей Бог больше
К вопросу о грибах
ИСС и динамическая медитация
Противники любострастия
Экстаз вулканический, океанический, иллюминативный
«Свальный грех», кавачи и чакра-пуджа
Корни индийские и корни шаманские
Кондратьев Андрей Викторович - Психотехники русских мистических - Отрывок из книги
«Дух как противник Души» - вот он, вечный Враг экстатического полёта, обрезающий крылья кукушатам и насмешливо рассуждающий на тему абстракций. Людвиг Клагес (1871-1956), философ «Космогонического Эроса» и поэт немыслимых древних мистерий, - Клагес расставил всё по своим местам. Дух - это вечная агрессия формул, это - мёртвое знание и выхолощенный греческий классицизм, с его культом Логоса и бессмысленным силлогизмом Аристотеля. Душа - это всё, что ему предшествовало - магические волны и досократики, полёты Абариса на стреле («греческий шаманизм»), рассказы Эпименида о своих прошлых жизнях, пифагорейская билокация и забытые космогонии орфи- ков. Ну, разумеется, культы Диониса-Вакха, Либера, и тому подобные мистерии.
Между Духом и Душой вот уже несколько тысячелетий ведётся непрекращающаяся война. Христианство здесь возникает весьма двусмысленно. Наследуя древним мистериям, оно развивается в тайных общинах гностиков, но затем, где-то к началу Вселенских соборов, вытесняется рациональными положениями, подменяется выкладками Духа на темы греческой философии. Это, по сути, две разные религии, которые потом начинают идти сквозь историю, отмечая места столкновений либо кровавой резнёй и кострами, актами соборных заседаний, постановлений и всего подобного, чем только ни прославилась холодная Византия, либо же формами странных контаминаций, обильно-конспиративными подробностями символики, священными языками так называемых «двоеверий».
Заглядывая вглубь истории, Клагес думал отыскать там существенную панацею против современного мира, лишенного души и порабощенного монотеизмом абстрактных и вредных принципов. Архаика представала для Клагеса более актуальной, чем сама современность, а сильная неприязнь к последней заставляла искать всё новые и новые мистерии древности. Несмотря на сильный интерес к митраизму и Элевсину, самого себя Клагес рассматривал как основателя новой религии. Воспетый в его работах «Космогонический Эрос» был формой германского «духоборчества» в самом прямом смысле этого слова. Единственное, чего не хватало в этой религии, - это как раз психотехническая сторона вопроса, то есть конкретные методы экстаза, способы погружения в «пьяный поток». Но именно это всегда присутствовало в русских мистических сектах, постоянных маяках и местах паломничества ницшеанцев и символистов нашего Серебряного века.
Дякую!