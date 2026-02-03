Константиник Ира - Константиник Ира - Мечты сбываются если верить - Этому не учили в семинарии
В 2005 году, сразу после моего возвращения из миссионерской поездки в Бразилию, я читал лекции по миссиологии в своей первой группе в Киевском христианском университете (Украина).
За первой партой сидел юный и одновременно зрелый не по годам, сверхактивный, заинтересованный, самоотверженный и целеустремленный студент - Женя Константиник. Мы познакомились, курс завершился, мы расстались. Впоследствии услышал о Жене, но уже как о миссионере в России. А через некоторое время уже услышал о том же Жене, но на этот раз - в краткосрочных миссионерских поездках по странам Азии. Не скрою, я внутренне радовался, что мог иметь хоть какое-то отношение к его становлению как миссионера.
Константиник Ира - Мечты сбываются, если верить
Луцк: РТ МКФ«Християнське життя», 2016. - 224 с.
ISBN 978-617-503-147-6
Константиник Ира - Мечты сбываются, если верить - Содержание
- Глава 1- 40
Константиник Ира - Мечты сбываются, если верить - Введение
Я сижу, по-турецки скрестив ноги, на обломке упавшего дерева. Впереди меня раскинулось озеро, по которому, управляемые умелыми руками, то и дело проплывают каноэ. На том берегу, словно прилепившись друг к другу, стоят соломенные хижины деревень Агаморе и Агараби, справа от меня виднеется кофейная роща, слева - хребет Восточного Нагорья.
Я в раю? Если и нет, то уж наверняка где-то поблизости. Оглядываюсь. Как я попала сюда? Я люблю вышивать крестиком, а не обниматься с людьми, обмазанными кабаньим салом. Мне нравится запах сирени и пение птиц, а не дикие крики людей с копьями и стрелами, вступающих в племенную войну. Я всегда хотела много детей, но много - это четыре, а не сотни перепачканных разбойников, нежно зовущих меня «мамочка». Неужели девочка из «большого города» за 12 000 километров от джунглей, окружающих меня сейчас, и правда сможет выжить здесь, и не просто выжить - а жить по-настоящему? Я вдыхаю полной грудью прохладный и свежий горный воздух. Мечты сбываются, друзья. Только". если верить.
...едем в машине, везем двоих: у одного тиф, у другой туберкулез; подозреваем также СПИД. Кто-то грыз бы ногти, а м ы усмехаемся — этому не учили в семинарии...
...пришел мужик, в ноге встряло копье. Кто-то отвернулся бы, а м ы перемотали, помолились и благословили — этому не учили в семинарии...
...пробираемся сквозь заросшую тропу по крутому склону горы в затерянную между джунглями деревню. Мышцы напряжены до предела, скала отвесная, где-то далеко под ногами виднеется шоссе, по которому медленно ползут муравьи-машины. Нас немного, у каждого билум с Библией, Женя несет еще коробку с лекарствами, а Дэнис — гитару. Преодолевая головокружение, улыбаюсь. Когда-нибудь, в старости, я таки буду учить в семинарии... (смотрю вниз) — если доживу.
Вы откуда? — Нас часто спрашивают. Сложный вопрос, как для миссионера.
Сколько раз я уже было открывала рот, чтобы сказать «Из Папуа-Новой Гвинеи», но вовремя успевала прикусить язык.
Белая кожа, голубые глаза и, конечно же, паспорт, говорят, что мы украинцы. А вот сердце наше стучит в загадочном ритме Меланезии.
Я не могла себе представить, что все же приеду на край света. Я не могла себе представить, что смогу все-таки остаться здесь.
А теперь я н е могу себе представить, что когда-либо уеду, неизменно оставив сердце где-то в затерянной среди джунглей деревеньке.
Ира Константиник – Этому не учили в семинарии
Sacramento: Brothers Printing, б.г. – 156 с.
Ира Константиник – Этому не учили в семинарии – Содержание
- Словарь
- Предисловие
- Главы 1 – 21
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