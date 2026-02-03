В 2005 году, сразу после моего возвращения из миссионерской поездки в Бразилию, я читал лекции по миссиологии в своей первой группе в Киевском христианском университете (Украина).

За первой партой сидел юный и одновременно зрелый не по годам, сверхактивный, заинтересованный, самоотверженный и целеустремленный студент - Женя Константиник. Мы познакомились, курс завершился, мы расстались. Впоследствии услышал о Жене, но уже как о миссионере в России. А через некоторое время уже услышал о том же Жене, но на этот раз - в краткосрочных миссионерских поездках по странам Азии. Не скрою, я внутренне радовался, что мог иметь хоть какое-то отношение к его становлению как миссионера.

Константиник Ира - Мечты сбываются, если верить

Луцк: РТ МКФ«Християнське життя», 2016. - 224 с.

ISBN 978-617-503-147-6

Константиник Ира - Мечты сбываются, если верить - Содержание

Глава 1- 40

Константиник Ира - Мечты сбываются, если верить - Введение

Я сижу, по-турецки скрестив ноги, на обломке упавшего дерева. Впереди меня раскинулось озеро, по которому, управляемые умелыми руками, то и дело проплывают каноэ. На том берегу, словно прилепившись друг к другу, стоят соломенные хижины деревень Агаморе и Агараби, справа от меня виднеется кофейная роща, слева - хребет Восточного Нагорья.

Я в раю? Если и нет, то уж наверняка где-то поблизости. Оглядываюсь. Как я попала сюда? Я люблю вышивать крестиком, а не обниматься с людьми, обмазанными кабаньим салом. Мне нравится запах сирени и пение птиц, а не дикие крики людей с копьями и стрелами, вступающих в племенную войну. Я всегда хотела много детей, но много - это четыре, а не сотни перепачканных разбойников, нежно зовущих меня «мамочка». Неужели девочка из «большого города» за 12 000 километров от джунглей, окружающих меня сейчас, и правда сможет выжить здесь, и не просто выжить - а жить по-настоящему? Я вдыхаю полной грудью прохладный и свежий горный воздух. Мечты сбываются, друзья. Только". если верить.