Николай Копец - Действие Духа Святого в человеке

В Ветхом Завете Святой Дух пребывал только на отдельных людях, кого Бог призывал на особое служение. Он сходил на очень немногих избранных Богом людей для определенной цели. Посредством Духа Святого Господь сделал их способными выполнять то дело, к которому они были призваны.

Заметим, что Господь живет на небе и во святилище, и с сокрушенными и смиренными, не сказано и в сердцах сокрушенных и смиренных, но с сокрушенными. Это же и говорил Иисус Христос о Духе Святом, что «Он с вами пребывает (до Пятидесятницы) и в вас будет (после Пятидесятницы)» (Иоан. 14:17), «Вселюсь в них и буду ходить в них» (2Кор. 6:16) (это обетование уже новозаветным верующим), «Тела ваши суть храм живущего в вас Духа Святого» (1 Кор. 6:19), «Дух Божий живет в вас» (1 Кор. 3:16). Эти последние три места Писания говорят о пребывании Духа Святого в период со дня Пятидесятницы

В Ветхом Завете Господь избирал храм для постоянного обитания там «Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек, и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни» (3 Цар. 9:3). Соломон построил храм. Уже все было готово. Но «Облако наполнило дом Господень» (3 Цар. 8:10-11), только тогда, когда священники принесли жертвы освящения (3 Цар. 8:4-5), и не раньше. Поэтому и Дух Святой смог поселиться в сердце человека, чтобы там жить, пребывать и сделать его Своею обителью — да пребудет с вами вовек (Иоан. 14, 16) — только с момента, когда Иисус Христос принес жертву освящения за каждого кающегося грешника (Евр. 10:14). В Ветхом Завете Его постоянное жительство был храм, в Новом Завете — верующий человек является храмом живущего в нем Святого Духа (1 Кор. 3:16; 6:19; Ефес. 2:22; Иоан. 14:16-17).

И еще для сравнения:

Ветхий Завет: «И поставлю жилище Мое среди вас... и буду ходить среди вас» (Лев. 26:11-12).

Новый Завет: «Вселюсь в них и буду ходить в них» (2 Кор. 6:16). «И кто Духа Христова не имеет, тот и не Его (Рим. 8:9). «В Нем вы у стронетесь в жилище Божие Духом (Ефес. 2:22).

А теперь о разных случаях пребывания Духа Святого в людях Ветхого Завета:

Дух Святой давался людям на разное по продолжительности время в зависимости от служения или призвания, к которому призывался человек.

На продолжительное время, если это требовало исполняемое служение человека, к примеру, И. Навина.

Числа 27:18. Бог предусмотрел об этом человеке, что он будет вождем Израиля и готовил его для этого через Дух Святой. Неизвестно когда Дух Святой начал пребывать в нем, но когда Моисей возложил на него руки, он исполнился духа премудрости. Это не значит, что он получил еще другого духа, но это говорится о дарованиях от Духа Святого и полученных от Него способностях на призываемое служение. Дух Святой был ему дан на весь период несения этого служения.

Николай Копец - Действие Духа Святого в человеке

Одесса: Христианское просвещение, изд. 2-е, допол­ненное, - 2014. - 208 с.

Николай Копец - Действие Духа Святого в человеке - Содержание

К читателю

Введение

Часть 1

Ветхозаветный период действия Святого Духа

Новозаветный период. Действия Святого Духа в Новом Завете

Действие Святого Духа в переходной период от Ветхого Завета к Новому Завету

Когда было начало новозаветного действия Духа Святого?

Часть 2

Действия Святого Духа в человеке в новозаветный период

Покаяние

Рождение свыше, или возрождение

Принятие Духа Святого

Усыновление посредством Духа Святого

Запечатление Святым Духом

Крещение Духом Святым

Обитание, или пребывание Духа Святого в сердцах верующих

Исполнение Духом Святым

Освящение посредством Духа Святого

Часть 3

О церкви

Об учении

Введение в книгу Деяния Апостолов

Ученики до Пятидесятницы

Пятидесятница

Обетование Пятидесятницы — что оно в себя включает

“Ждите обещанного от Отца” (Деяния Апостолов 1:4)

Какое отношение имеет Пятидесятница к нам в настоящее время

Чего нам недостает?

Иные языки

Что означает “языки суть знамение”?

Повеления Слова Божия и совет ап. Павла в отношении иных языков

Что значит быть духовным?

Молитва

ДОПОЛНЕНИЕ

Некоторые другие взгляды в понимании крещения Духом Святым

Обетование Отца. Что это значит?

Предисловие к теме о крещении Духом Святым

Но сначала немного о библейских терминах

Работа сошедшего Духа Святого

Дополнение 1. О крещении Духом Святым

Образование церкви

Краткое обобщение действий Духа Святого

Тщательная проверка

Заключение

Дополнение 2. Начало вступления в действие Нового Завета и его новозаветного обетования о Духе Святом

Дополнение 3. Предпосылки возникновения пятидесятнического движения и учения о крещении Духом Святым со знамением иных языков

От автора

Предисловие

Предпосылки возникновения и краткие очерки из истории пятидесятничества

Приход и развитие пятидесятничества в Украине

Духовный рост христианина (от младенчества к совершенству)