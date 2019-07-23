Неверие в возможность существования в эпоху постмодерна единого универсального рационального метанарратива приводит к тому, что сегодня если не сама наука, то по крайней мере вера в науку — в науку, которая позволит построить полную картину мира и решить все человеческие проблемы, — похоже, приближается к концу.

На протяжении последней половины минувшего столетия новые открытия в сфере фундаментального естествознания совершались все реже и стоили все дороже. Ныне каждый следующий шаг в развитии, например, ускорительной техники дается с таким трудом, что возникает сомнение в оправданности колоссальных затрат: симптоматично,

что один из крупнейших физиков XX столетия, лауреат Нобелевской премии Вернер Гейзенберг (Werner Karl Heisenberg, 1901-1976) сравнивал современные гигантские ускорители с египетскими пирамидами или со средневековыми соборами; с его точки зрения ускорители являются такими же символами современного мировосприятия, какими прежде были величественные архитектурные сооружения, символизировавшие глубочайшую суть отношения общества к высшей силе.

Протоиерей Кирилл Копейкин - Что есть реальность - Размышляя над произведениями Эрвина Шрёдингера

Санкт Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014г. — 138 с.

ISBN 978-5-288-05562-1

Протоиерей Кирилл Копейкин - Что есть реальность - Размышляя над произведениями Эрвина Шрёдингера – Содержание

Введение

Конец науки?

Без-человечный мир

Лейбниц или Упанишады

Теологические истоки современной науки

Законы природы, сознание, жизнь

«Загвоздка Вселенной»

Тео-рия как Бого-видение

Великая проблема» современной физики

Объективный предел объект(ив)ности

«Внутренняя сторона» реальности

Живая «материя»

Мышь Эйнштейна, кот Шрёдингера и друг Вигнера

Экспериментальная мета-физика

Относительность реальности

Герменевтика Книги Природы

Mip как ψυχή Творца

«Великое молчание» Вселенной

Мир на (пере)крест(ь)е

Благодарности

Литература

Протоиерей Кирилл Копейкин - Что есть реальность - Размышляя над произведениями Эрвина Шрёдингера - Введение

Величайшее знание — это знание того, что мы окружены тайной.

Альберт Швейцера

Сознание — величайшая тайна.

Это, возможно, наибольшее из громадных препятствий

к научному пониманию мира...Современные научные теории

едва ли вообще касаются действительно сложных вопросов

о сознании. Дело обстоит не так, что у нас нет детальной теории;

мы абсолютно не понимаем, как сознание встроено в природу.

Дэвид Чалмерс

В 2014 г. исполнилось 70 лет с момента выхода в свет книги выдающегося физика XX столетия, лауреата Нобелевской премии Эрвина Шрёдингера (Erwin Rudolf Josef Alexander Schrodinger, 1887-1961) «Whatis Life? The Physical Aspects of a Living Cell», 60 лет со дня выхода «Nature and the Greeks» и 55 лет с момента публикации «Mind and Matter».

В предисловии к первой из этих книг Шрёдингер пишет: «Мы унаследовали от наших предков стремление к объединенному, всеохватывающему знанию. Само название, данное высочайшим институтам познания — университетам, — напоминает нам, что с древности [точнее, с античности — from antiquity] и в продолжение многих столетий универсальный характер знаний был единственным, к чему могло быть полное доверие».

Отметив, что расширение и углубление разнообразных отраслей знания в течение последнего времени сделали почти невозможным одному человеку достичь такой универсальной всеохватности, он, тем не менее, не видит другого выхода из этого положения, как только «если некоторые из нас не рискнут взяться за синтез фактов и теорий, хотя бы наше знание некоторых из этих областей было неполным и полученным из вторых рук и хотя бы мы подвергались опасности показаться невеждами». Сегодня, по прошествии семи десятилетий, в связи с беспрецедентным расширением сферы научного знания мы, с одной стороны, неизмеримо сильнее подвергаемся опасности показаться невеждами, с другой — как никогда остро нуждаемся в целостном воззрении на мир.

Известный физик-теоретик Ли Смолин (Lee Smolin), помещенный журналом «Foreign Policy» в 2008 г. на 21-е место в списке наиболее выдающихся мыслителей мира, еще 10 лет назад отмечал, что за последние 30 лет исследователи не добились никакого прогресса в фундаментальном естествознании. В книге «The Trouble With Physics: The Rise of String Theory the Fall of a Science, and What Comes Next» (New York, 2006) он пишет, что прагматический стиль занятий наукой в духе «Shut up and calculate», эффективный в пору создания стандартной модели, больше не приводит к успеху. По мнению Смолина, настало время вернуться к постановке фундаментальных вопросов о природе пространства, времени, материи — тех вопросов, которые поднимались Эйнштейном, Бором, Гейзенбергом, Паули и Шрёдингером, вопросов, из глубоких размышлений над которыми выросла новая, поистине революционная физика XX столетия.