Я всегда был скептиком. Вера стучалась ко мне на протяжении многих лет, прежде чем я принял ее и, в конце концов, последовал за ней. Истину о жизни я узнал только после наиболее драматичного переживания в моей жизни, после личной встречи с Тем, Кого я давно считал умершим. С того дня, в начале 1980-х, Он разворачивает передо мной логичную и, несомненно, удивительную историю о том, как Он явлен в Библейских писаниях и в мироздании.

Эта книга — лишь слабая попытка показать, что существует абсолютная Истина, одно вечное Предназначение и одна Личность, осуществляющая Свой план для всего человечества. Его имя написано на атомах, на отпечатках наших пальцев и ДНК. Если вы остановитесь на мгновение и прислушаетесь к негромкому голосу, то поймете, что голос Бога призывает вас искать Его. Я молюсь о том, чтобы во время чтения этой книги перед вами открыласьдорога, которая бы привела вас туда, куда стремится ваше сердце.



Копланд Стив - Время Истины

Издательство Христианского Библейского братства св. апостола Павла

ISBN 978-966-7698-59-1



Копланд Стив - Время Истины - Содержание

ГЛАВА 1. Существование Бога

ГЛАВА 2. Сотворение мира

ГЛАВА 3. Зло: извечная проблема

ГЛАВА 4. Падение

ГЛАВА 5. Потоп

ГЛАВА 6. Авраам: Отец верных

ГЛАВА 7. Бог-романтик

ГЛАВА 8. Формирование нации

ГЛАВА 9. Моисей: рождение и призыв

ГЛАВА 10. Приход в Египет и духовная война

ГЛАВА 11. Пасха: указательные знаки Бога

ГЛАВА 12. Доверие

ГЛАВА 13. Завет закона

ГЛАВА 14. Неверие: главный грех

ГЛАВА 15. Завоевание Ханаана

ГЛАВА 16. Цари и пророки

ГЛАВА 17. Последние приготовления

ГЛАВА 18. Рождение Иисуса Христа

ГЛАВА 19. Послание Иисуса

ГЛАВА 20. Учение Иисуса

ГЛАВА 21. Знамения и чудеса

ГЛАВА 22. Смерть и воскресение

ГЛАВА 23. Две тысячи лет

ГЛАВА 24. Заключение

Копланд Стив - Время Истины - Существование Бога

Возможно ли доказатьсушествование Бога? Подходя к этому вопросу с исключительно научной точки зрения, мы могли бы сказать "нет". Давайте определим, что мы подразумеваем под «исключительно научным подходом" или просто пол понятием «научный». В целом, наука - это формирование знаний посредством наблюдения и фиксирования явлений, которые могут быть измерены приборами или определены на уровне человеческого восприятия. Человек принадлежит к видимому материальному миру и имеет все необходимое для того, чтобы экспериментировать в рамках своей плоскости существования. Однако если существуют другие формы жизни, не принадлежащие к естественному порядку материального мира в том понимании, в котором воспринимаем его мы, сможем ли мы определить и подтвердить их существование, используя методы из нашей плоскости существования?



Слишком самонадеянно предполагать, как это сделал философ Барух Спиноза, что то, что научно не доказано, не существует. Подобного рода утверждение возводит науку в ранг бога, а людей, оперирующих инструментами науки, делает богоподобными. На самом деле, данное выражение подводит нас к вопросу первой главы. Есть ли Бог? Под понятием "Бог" я подразумеваю Существо, не ограниченное временем и пространством и пребывающее за пределами того, что мы называем естественным миром. Если Он есть, полагаю, что наука может предоставить убедительные аргу-менты в пользу Его существования, однако нс может точно доказать такое существование.



Миссия христианина не заключается в том, чтобы доказывать существование Бога. Тем не менее, на протяжении последних двадцати столетий христиане систематизировали способы объяснения существования Бога для ведения диалога и дискуссий. В Библии, например, не ставится цель доказать существование Бога. Предполагается, что человек достаточно мудр, дабы распознать в творении очевидность Его существования. В Псалме 13:1 говорится: «Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога "». Библия не сильно сфокусирована на людях, не верящих в Бога, а, скорее, на тех, кто не знает Его на личном уровне. В Библии также говорится, что люди, которые не хотят, чтобы Бог существовал, отвергают идею высшего Авторитета, который может желать их подчинения Ему.



В первой главе мы рассмотрим семь основных аргументов, выдвигаемых христианами в подтверждение существования Бога, а также предложим критические комментарии.

