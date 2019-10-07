Автор далек от мысли, что ему удалось исчерпать всю необозримую литературу о Ганнибале; он, однако, надеется, что основные точки зрения в предлагаемой работе так или иначе учтены. В нашу задачу не может, разумеется, входить изложение и анализ различных мнений о Ганнибале, которые высказывались многочисленными исследователями и политическими деятелями XIX – XX вв.: для этого потребовалась бы специальная книга. К тому же нас интересует реальный человек, а не то, каким он представляется отдаленному потомству, то есть не легенда о Ганнибале.

Илья Шифман - Кораблев - Ганнибал

Издательство Ломоносовъ. — 2015. — 336 с.

ISBN 978-5-91678-272-1

Илья Шифман - Кораблев – Ганнибал - Содержание

Предисловие

Глава первая - Клятва Ганнибала

Очерк истории Карфагена (825 – 247 гг. до н.э.)

Завершение I Пунической войны. Восстание наемников

Глава вторая - Завоевание Испании. Поход в Италию

Гамилькар Барка и Гасдрубал

Ганнибал у власти. Захват Сагунта

Переход через Альпы

Глава третья - Бесполезные победы. От Тицина до Канн

Битва при Тицине

Битва при Требии

Тразименское озеро

Диктатура Фабия Максима

Битва при Каннах

Глава четвертая - На пути к закату. От Канн до падения Капуи

В поисках союзников

Рим после катастрофы

Захват Ацерр, Касилина, Локр и Кротона

Союз с Филиппом V. Война в Южной Италии

Война на Сицилии. Осада Сиракуз. Архимед

Тарент. Взятие Сиракуз. Положение в Испании

Осада Капуи. Ганнибал у ворот Рима

Глава пятая - На пути к закату. От падения Капуи до Замы

Публий Корнелий Сципион Младший

Победы римлян на Сицилии и в Испании

Взятие Тарента. Поход Гасдрубала

Гибель Марцелла. Битва при Метавре

Новые победы Сципиона

Африканская экспедиция. Битва при Заме

Глава шестая - Ганнибал во главе Карфагенского правительства

Заключение мира

Политическая борьба в Карфагене. Реформы Ганнибала

Глава седьмая - Бегство на Восток и гибель

Путь

Ганнибал при дворе Антиоха III

Смерть Ганнибала

Глава восьмая

Вместо эпилога

Причины и поводы III Пунической войны

Разрушение Карфагена

Сокращенные обозначения источников

Илья Кораблев – Ганнибал - Глава первая. Клятва Ганнибала

Среди сложных задач, с которыми сталкивается историк Древнего мира, одна из самых трудных — определение точных дат жизни того или иного человека. Слишком часто мы вынуждены ограничиваться неопределенными ориентирами, в лучшем случае — с точностью до десятилетия, даже когда речь идет о людях, чья жизнь и деятельность на разных ее этапах привлекала внимание древних историографов. Правда, в нашем распоряжении имеются некоторые данные, позволяющие с большей или меньшей степенью достоверности определить хронологическую канву биографии Ганнибала. Однако, приводя их, древние авторы вовсе не стремились к тому, чтобы наметить какие‑то вехи жизненного пути этого человека. Говоря о возрасте, о поразительной с точки зрения эпохи молодости Ганнибала в моменты, когда он принимал ответственные политические решения и одерживал самые блестящие победы, они пытались лишний раз подчеркнуть его редкие дарования.

Эти данные группируются вокруг трех основных событий: знаменитой клятвы, вступления в должность командующего войсками на Пиренейском полуострове и возвращения на родину из Италии.