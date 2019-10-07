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Шифман - Кораблев – Ганнибал

Илья Шифман - Кораблев – Ганнибал
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Category ESXATOS BOOKS, History
Автор далек от мысли, что ему удалось исчерпать всю необозримую литературу о Ганнибале; он, однако, надеется, что основные точки зрения в предлагаемой работе так или иначе учтены. В нашу задачу не может, разумеется, входить изложение и анализ различных мнений о Ганнибале, которые высказывались многочисленными исследователями и политическими деятелями XIX – XX вв.: для этого потребовалась бы специальная книга. К тому же нас интересует реальный человек, а не то, каким он представляется отдаленному потомству, то есть не легенда о Ганнибале.

Илья Шифман - Кораблев - Ганнибал

Издательство Ломоносовъ. — 2015. — 336 с.
ISBN 978-5-91678-272-1

Илья Шифман - Кораблев – Ганнибал - Содержание

Предисловие
Глава первая - Клятва Ганнибала
  • Очерк истории Карфагена (825 – 247 гг. до н.э.)
  • Завершение I Пунической войны. Восстание наемников
Глава вторая - Завоевание Испании. Поход в Италию
  • Гамилькар Барка и Гасдрубал
  • Ганнибал у власти. Захват Сагунта
  • Переход через Альпы
Глава третья - Бесполезные победы. От Тицина до Канн
  • Битва при Тицине
  • Битва при Требии
  • Тразименское озеро
  • Диктатура Фабия Максима
  • Битва при Каннах
Глава четвертая - На пути к закату. От Канн до падения Капуи
  • В поисках союзников
  • Рим после катастрофы
  • Захват Ацерр, Касилина, Локр и Кротона
  • Союз с Филиппом V. Война в Южной Италии
  • Война на Сицилии. Осада Сиракуз. Архимед
  • Тарент. Взятие Сиракуз. Положение в Испании
  • Осада Капуи. Ганнибал у ворот Рима
Глава пятая - На пути к закату. От падения Капуи до Замы
Публий Корнелий Сципион Младший
  • Победы римлян на Сицилии и в Испании
  • Взятие Тарента. Поход Гасдрубала
  • Гибель Марцелла. Битва при Метавре
  • Новые победы Сципиона
  • Африканская экспедиция. Битва при Заме
Глава шестая - Ганнибал во главе Карфагенского правительства
  • Заключение мира
  • Политическая борьба в Карфагене. Реформы Ганнибала
Глава седьмая - Бегство на Восток и гибель
  • Путь
  • Ганнибал при дворе Антиоха III
  • Смерть Ганнибала
Глава восьмая
  • Вместо эпилога
  • Причины и поводы III Пунической войны
  • Разрушение Карфагена
  • Сокращенные обозначения источников

Илья Кораблев – Ганнибал - Глава первая. Клятва Ганнибала

Среди сложных задач, с которыми сталкивается историк Древнего мира, одна из самых трудных — определение точных дат жизни того или иного человека. Слишком часто мы вынуждены ограничиваться неопределенными ориентирами, в лучшем случае — с точностью до десятилетия, даже когда речь идет о людях, чья жизнь и деятельность на разных ее этапах привлекала внимание древних историографов. Правда, в нашем распоряжении имеются некоторые данные, позволяющие с большей или меньшей степенью достоверности определить хронологическую канву биографии Ганнибала. Однако, приводя их, древние авторы вовсе не стремились к тому, чтобы наметить какие‑то вехи жизненного пути этого человека. Говоря о возрасте, о поразительной с точки зрения эпохи молодости Ганнибала в моменты, когда он принимал ответственные политические решения и одерживал самые блестящие победы, они пытались лишний раз подчеркнуть его редкие дарования.
Эти данные группируются вокруг трех основных событий: знаменитой клятвы, вступления в должность командующего войсками на Пиренейском полуострове и возвращения на родину из Италии.
Views 255
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2019
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 6 years ago

Спасибо за любимого Шифмана! У меня в бумажном виде еще старое, сов. издание...

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