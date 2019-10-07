Шифман - Кораблев – Ганнибал
Автор далек от мысли, что ему удалось исчерпать всю необозримую литературу о Ганнибале; он, однако, надеется, что основные точки зрения в предлагаемой работе так или иначе учтены. В нашу задачу не может, разумеется, входить изложение и анализ различных мнений о Ганнибале, которые высказывались многочисленными исследователями и политическими деятелями XIX – XX вв.: для этого потребовалась бы специальная книга. К тому же нас интересует реальный человек, а не то, каким он представляется отдаленному потомству, то есть не легенда о Ганнибале.
Илья Шифман - Кораблев - Ганнибал
Издательство Ломоносовъ. — 2015. — 336 с.
ISBN 978-5-91678-272-1
Илья Шифман - Кораблев – Ганнибал - Содержание
Предисловие
Глава первая - Клятва Ганнибала
- Очерк истории Карфагена (825 – 247 гг. до н.э.)
- Завершение I Пунической войны. Восстание наемников
Глава вторая - Завоевание Испании. Поход в Италию
- Гамилькар Барка и Гасдрубал
- Ганнибал у власти. Захват Сагунта
- Переход через Альпы
Глава третья - Бесполезные победы. От Тицина до Канн
- Битва при Тицине
- Битва при Требии
- Тразименское озеро
- Диктатура Фабия Максима
- Битва при Каннах
Глава четвертая - На пути к закату. От Канн до падения Капуи
- В поисках союзников
- Рим после катастрофы
- Захват Ацерр, Касилина, Локр и Кротона
- Союз с Филиппом V. Война в Южной Италии
- Война на Сицилии. Осада Сиракуз. Архимед
- Тарент. Взятие Сиракуз. Положение в Испании
- Осада Капуи. Ганнибал у ворот Рима
Глава пятая - На пути к закату. От падения Капуи до Замы
Публий Корнелий Сципион Младший
- Победы римлян на Сицилии и в Испании
- Взятие Тарента. Поход Гасдрубала
- Гибель Марцелла. Битва при Метавре
- Новые победы Сципиона
- Африканская экспедиция. Битва при Заме
Глава шестая - Ганнибал во главе Карфагенского правительства
- Заключение мира
- Политическая борьба в Карфагене. Реформы Ганнибала
Глава седьмая - Бегство на Восток и гибель
- Путь
- Ганнибал при дворе Антиоха III
- Смерть Ганнибала
Глава восьмая
- Вместо эпилога
- Причины и поводы III Пунической войны
- Разрушение Карфагена
- Сокращенные обозначения источников
Илья Кораблев – Ганнибал - Глава первая. Клятва Ганнибала
Среди сложных задач, с которыми сталкивается историк Древнего мира, одна из самых трудных — определение точных дат жизни того или иного человека. Слишком часто мы вынуждены ограничиваться неопределенными ориентирами, в лучшем случае — с точностью до десятилетия, даже когда речь идет о людях, чья жизнь и деятельность на разных ее этапах привлекала внимание древних историографов. Правда, в нашем распоряжении имеются некоторые данные, позволяющие с большей или меньшей степенью достоверности определить хронологическую канву биографии Ганнибала. Однако, приводя их, древние авторы вовсе не стремились к тому, чтобы наметить какие‑то вехи жизненного пути этого человека. Говоря о возрасте, о поразительной с точки зрения эпохи молодости Ганнибала в моменты, когда он принимал ответственные политические решения и одерживал самые блестящие победы, они пытались лишний раз подчеркнуть его редкие дарования.
Эти данные группируются вокруг трех основных событий: знаменитой клятвы, вступления в должность командующего войсками на Пиренейском полуострове и возвращения на родину из Италии.
Спасибо за любимого Шифмана! У меня в бумажном виде еще старое, сов. издание...