В последние десятилетия основные усилия всех направлений динамической психологии (будь то психология глубинная или социальная) были направлены на изучение душевного конфликта. Психологи, изучающие мотивацию личности, осознали, что человек в боль-шинстве случаев является человеком расколотым. Такой вывод был продиктован изучением ненормального и прежде всего болезненного поведения. В душе человека господствуют силы, которые противоборствуют одна другой. На это указывают его непоследовательное по-ведение, а также частичная или полная неспособность приспосабливаться к правилам семейной и общественной жизни. Поэтому термин «душевный (психологи-ческий) конфликт» концентрирует в себе все психоло-гические проблемы человеческой личности.

Человек конфликтует! Это признают все представители динамической психологии. Но с чем он конфликтует? Попытки ответить на данный вопрос приводят психологов к разногласиям как в их теори-ях, так и в терапевтической практике.

Чтобы понять природу психологического конфликта и его место в душевной жизни человека, было предложено множество теорий. Эти теории могут оказаться полезными для пастырей, помогающих своим духовным чадам решать их душевные конфликты. При этом пастырская психология должна не только понять этот конфликт, но и рассмотреть его в контексте всей человеческой жизни.

Ядро даже самой простой пастырской проблемы - это всегда некий душевный конфликт. Напротив, там, где такой конфликт не обнаруживается, не может быть и пастырской проблемы. Этот принцип важен для понимания пастырем задач своего служения и побуждает разрабатывать материал пастырской психо-логии, сосредотачиваясь на предпосылках, структуре и последствиях душевного конфликта.

Иоанн Корнаракис - Введение в пастырскую психологию

Пер. архим. Симеона (Гагатика), науч. ред. прот. Павла Великанова и И. С. Москаленко. — Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2026. — (Библиотека христианской литературы; т. 8). — 408 с.

ISBN 978-5-907449-50-3

Иоанн Корнаракис - Введение в пастырскую психологию - Содержание

Содержание

От издателей

Предисловие переводчика

Введение

1. Пастырская психология

2. Связь психологии с духовной жизнью

1) Что является психологическим событием?

2) Что является духовным событием?

3) Как разграничить психологические и духовные события?

3. Связь глубинной психологии с духовным наставничеством

4. Конфессиональный характер пастырской психологии

5. Православная пастырская психология

Источники православной пастырской психологии

1) Священное Писание Ветхого и Нового Завета

2) Творения отцов Церкви и церковных писателей

3) Жития святых

4) Богослужебные книги Церкви

5) Практический пастырский опыт а) Научная подготовка пастыря и исследовательская работа б) Пастырская практика священника

6) Психология, психотерапия и психиатрия

7) Научные пастырско-психологические исследования

Руководящие принципы теории и практики православной пастырской психологии

1) Православное учение

2) Православная антропология

3) Православная нравственность

4) Православная сотериология

6. Исследователь в области пастырской психологии

ЧАСТЬ І. Душевный конфликт (источники и структура душевного конфликта)

Глава I. Источники душевного конфликта

1. Индивидуация

2. Факторы, влияющие на достижение психологической зрелости

1) Душевная конституция

2) Среда развития

3. Факторы, препятствующие достижению психологической зрелости, как источники душевного конфликта

4. Источники и структура душевного конфликта согласно основным принципам современных психологических теорий

1) Душевный конфликт в теории Фрейда

2) Душевный конфликт в теории Юнга

3) Душевный конфликт в теории Адлера

4) Душевный конфликт в теории К. Хорни

5) Душевный конфликт в теории Игоря Карузо

Выводы

Глава ІІ. Структура базального душевного конфликта

1. Общая картина выводов глубинной психологии

1) Фактор жизненного опыта в основной структуре душевного конфликта

2) Ценностный фактор в основной структуре душевного конфликта

3) Социальный фактор в основной структуре душевного конфликта

2. Структура базального душевного конфликта согласно повествованию Ветхого Завета о создании человека

1) Экзистенциальная перспектива четы Адама и Евы - бытие по подобию Божию

2) Переживание заповеди Божией как искушения и злоупотребление чувством собственного достоинства

3) Травмированное чувство собственного достоинства

4) Структура базального душевного конфликта как адамов комплекс

3. Личная и экзистенциальная вина

4. Структура душевного конфликта, проявляющегося как невроз

5. Невротическая компенсация тревоги, связанной с виной

ЧАСТЬ II. Душевный конфликт на библейских примерах

Глава І. Структура душевного конфликта

1. Душевный конфликт как пастырская проблема

2. Структура душевного конфликта фарисея

1) Внешнее фарисейское поведение а) Избыточное благочестие б) Провозглашение собственного религиозного совершенства в) Сравнение своей религиозности с религиозностью других людей 2) Внутренняя жизнь души фарисея а) Чувство незащищенности б) Чувство неполноценности и ущербности в) Проекция личной вины на других людей г) Беспокойство и отчаяние д) Работа пастыря и прогноз в случае фарисейской структуры душевного конфликта



3. Комплекс невидимой вины

4. «Материальная» компенсация душевного конфликта

5. Иудин комплекс

6. Вызванная чувством вины агрессивность

7. Исавов комплекс

Глава II. Разрешение душевного конфликта

1. Проблема разрешения душевного конфликта

2. Козел отпущения

3. Блудный сын

4. Мытарь

5. Расслабленный в Капернауме

6. Закхей

Общий вывод

Комментарии

Азария, цером. Иоанн Корнаракис, учивший о святоотеческом человеке