Босх - Брейгель - Дюрер - гении Северного Возрождения - Королёва

Королева - Босх - Брейгель - Дюрер
Сокровища живописи
Королева А. Ю., Котельникова Т. М., Морозова О. В. - Босх - Брейгель - Дюрер - гении Северного Возрождения
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. — 304 с.: ил.
Подарочные издания. Сокровища живописи
ISBN 978-5-373-05144-6
Королева А. Ю., Котельникова Т. М., Морозова О. В. - Босх - Брейгель - Дюрер - гении Северного Возрождения - Содержание
Иероним Босх. Морозова О. В.
- Вступительная статья
- «Сад земных наслаждений»
- Картины земной жизни
- Размышления о Боге и о человеке
- В ожидании Конца света
- Узкой тропой спасения
- Спаситель человечества
Питер Брейгель Старший. Котельникова Т. М.
- Вступительная статья
- Как прекрасен этот мир
- Изнанка бытия
- Живописец
- Горизонты неведомого
- Мизантроп?
Альбрехт Дюрер. Королева А. Ю.
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Вступительная статья
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Формирование художника
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Признание
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Вокруг Италии
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Зрелость
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Между гуманизмом и Реформацией
Указатель имен художников и произведений
Босх - Брейгель - Дюрер - гении Северного Возрождения - Королева - Альбрех Дюрер 1471-1528
Творчество Альбрехта Дюрера — одно из ярчайших явлений в истории мирового искусства. Уже при жизни мастера его имя пользовалось большой популярностью во всех культурных центрах Европы. Не случайно среди его почитателей мы можем назвать таких разных людей, как возвышенно-одухотворенный живописец Рафаэль Санти, образованнейший мыслитель-гуманист Эразм Роттердамский и суровый, прозорливый монарх Максимилиан I Габсбург, император Священной Римской империи. Произведения Дюрера пронизаны высокими идеями эпохи Возрождения. К слову сказать, на автопортретах он сам предстает перед нами как Человек Возрождения — свободный, ищущий, гордый; его внешний облик мыслителя отмечен какой-то особой, исполненной духовности красотой.
Творческая деятельность Дюрера, основоположника немецкого Возрождения, отличалась удивительной многогранностью. Подобно своим современникам — итальянским художникам, он гармонично совмещал в себе дарования живописца, гравера и ученого, в представлении эпохи оказываясь таким же homo universale (человек совершенный), какими к югу от Альп были Леонардо и Микеланджело. Но то, что в Италии представлялось совершенно естественным, для Германии было неслыханным новшеством: здесь и творчество, и общественное положение художника все еще во многом определялись принципами эпохи Средневековья.
В каких условиях сформировался этот — без малейшего преувеличения — самый одаренный германский художник?
«Священная Римская империя германской нации» была единой лишь по своему наименованию, на деле представляя собой сложный конгломерат самостоятельных владений, слабо связанных друг с другом и подчинявшихся императору лишь de jure. Наряду с имперскими эрцгерцогствами и княжествами, графствами и прелатствами в нее входили также и свободные имперские города, такие, например, как Гамбург,
Регенсбург, Ульм, Аугсбург и Нюрнберг — родной город Дюрера. Однако подобная раздробленность, характерная для многих стран Европы и именно в Германии достигшая своей крайней формы, наряду с несомненными недостатками имела, как ни странно, и определенные преимущества. В частности, имперские привилегии, дарованные вольным городам — не подчиняться местным феодалам, содержать собственное войско, чеканить
свою монету, пользоваться льготными тарифами таможенных пошлин, — способствовали активному развитию ремесел и торговли.
Среди германских городов Нюрнберг издавна занимал особое положение. Город, возникший в XI веке на перекрестье торговых путей, связывающих Средиземноморье с Северной Европой, неоднократно служил местом проведения имперских сеймов и рейхстагов. А с 1424 года стал еще и местом хранения главных атрибутов национальной государственности — короны, меча, скипетра и державы создателя империи Карла Великого. Они находились в попечении Городского совета Нюрнберга, тщательно охранялись наряду с церковными реликвиями и ежегодно на Пасху выставлялись на обозрение публики.
Этот один из богатейших городов Германии славился своими ремеслами и торговлей, но также и любовью его обитателей к учености и искусствам. Одним словом, совсем не случайно, что именно в Нюрнберге для Германии началось то, образно говоря, «открытие мира и человека», которое стало признаком и сутью новой эпохи в жизни человечества — эпохи Возрождения. На местной почве в полной мере оно проявило себя в недолгий, но исключительно плодотворный период — с конца XV по первую треть XVI столетия. То было время настоящего расцвета экономики и культуры Нюрнберга.
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