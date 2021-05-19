Босх - Брейгель - Дюрер - гении Северного Возрождения - Королёва

Сокровища живописи

Королева А. Ю., Котельникова Т. М., Морозова О. В. - Босх - Брейгель - Дюрер - гении Северного Возрождения

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. — 304 с.: ил.

Подарочные издания. Сокровища живописи

ISBN 978-5-373-05144-6

Королева А. Ю., Котельникова Т. М., Морозова О. В. - Босх - Брейгель - Дюрер - гении Северного Возрождения - Содержание

Иероним Босх. Морозова О. В.

Вступительная статья

«Сад земных наслаждений»

Картины земной жизни

Размышления о Боге и о человеке

В ожидании Конца света

Узкой тропой спасения

Спаситель человечества

Питер Брейгель Старший. Котельникова Т. М.

Вступительная статья

Как прекрасен этот мир

Изнанка бытия

Живописец

Горизонты неведомого

Мизантроп?

Альбрехт Дюрер. Королева А. Ю.

Вступительная статья

Формирование художника

Признание

Вокруг Италии

Зрелость

Между гуманизмом и Реформацией

Указатель имен художников и произведений

Босх - Брейгель - Дюрер - гении Северного Возрождения - Королева - Альбрех Дюрер 1471-1528

Творчество Альбрехта Дюрера — одно из ярчайших явлений в истории мирового искусства. Уже при жизни мастера его имя пользовалось большой популярностью во всех культурных центрах Европы. Не случайно среди его почитателей мы можем назвать таких разных людей, как возвышенно-одухотворенный живописец Рафаэль Санти, образованнейший мыслитель-гуманист Эразм Роттердамский и суровый, прозорливый монарх Максимилиан I Габсбург, император Священной Римской империи. Произведения Дюрера пронизаны высокими идеями эпохи Возрождения. К слову сказать, на автопортретах он сам предстает перед нами как Человек Возрождения — свободный, ищущий, гордый; его внешний облик мыслителя отмечен какой-то особой, исполненной духовности красотой.

Творческая деятельность Дюрера, основоположника немецкого Возрождения, отличалась удивительной многогранностью. Подобно своим современникам — итальянским художникам, он гармонично совмещал в себе дарования живописца, гравера и ученого, в представлении эпохи оказываясь таким же homo universale (человек совершенный), какими к югу от Альп были Леонардо и Микеланджело. Но то, что в Италии представлялось совершенно естественным, для Германии было неслыханным новшеством: здесь и творчество, и общественное положение художника все еще во многом определялись принципами эпохи Средневековья.

В каких условиях сформировался этот — без малейшего преувеличения — самый одаренный германский художник?

«Священная Римская империя германской нации» была единой лишь по своему наименованию, на деле представляя собой сложный конгломерат самостоятельных владений, слабо связанных друг с другом и подчинявшихся императору лишь de jure. Наряду с имперскими эрцгерцогствами и княжествами, графствами и прелатствами в нее входили также и свободные имперские города, такие, например, как Гамбург,

Регенсбург, Ульм, Аугсбург и Нюрнберг — родной город Дюрера. Однако подобная раздробленность, характерная для многих стран Европы и именно в Германии достигшая своей крайней формы, наряду с несомненными недостатками имела, как ни странно, и определенные преимущества. В частности, имперские привилегии, дарованные вольным городам — не подчиняться местным феодалам, содержать собственное войско, чеканить

свою монету, пользоваться льготными тарифами таможенных пошлин, — способствовали активному развитию ремесел и торговли.

Среди германских городов Нюрнберг издавна занимал особое положение. Город, возникший в XI веке на перекрестье торговых путей, связывающих Средиземноморье с Северной Европой, неоднократно служил местом проведения имперских сеймов и рейхстагов. А с 1424 года стал еще и местом хранения главных атрибутов национальной государственности — короны, меча, скипетра и державы создателя империи Карла Великого. Они находились в попечении Городского совета Нюрнберга, тщательно охранялись наряду с церковными реликвиями и ежегодно на Пасху выставлялись на обозрение публики. Среди германских городов Нюрнберг издавна занимал особое положение. Город, возникший в XI веке на перекрестье торговых путей, связывающих Средиземноморье с Северной Европой, неоднократно служил местом проведения имперских сеймов и рейхстагов. А с 1424 года стал еще и местом хранения главных атрибутов национальной государственности — короны, меча, скипетра и державы создателя империи Карла Великого. Они находились в попечении Городского совета Нюрнберга, тщательно охранялись наряду с церковными реликвиями и ежегодно на Пасху выставлялись на обозрение публики.

Этот один из богатейших городов Германии славился своими ремеслами и торговлей, но также и любовью его обитателей к учености и искусствам. Одним словом, совсем не случайно, что именно в Нюрнберге для Германии началось то, образно говоря, «открытие мира и человека», которое стало признаком и сутью новой эпохи в жизни человечества — эпохи Возрождения. На местной почве в полной мере оно проявило себя в недолгий, но исключительно плодотворный период — с конца XV по первую треть XVI столетия. То было время настоящего расцвета экономики и культуры Нюрнберга.