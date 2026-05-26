Короткий - Сборник рассказов

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **Persecution Secret Services, Philology Literature, *Biographies Memoirs

Этот сборник рассказов, расположенных в хронологическом порядке, охватывает почти столетие — с 1921 по 2010 год. Все произведения, за исключением последнего, основаны на реальных событиях, отчасти дополненных художественным вымыслом; автор сохраняет историческую реальность, хотя иногда изменяет имена героев, названия населенных пунктов и отдельные детали.

Перед читателем предстают судьбы людей, прошедших через голод, Вторую мировую войну, немецкий плен, советские лагеря и допросы КГБ, а также опыт эмиграции и жизни в постсоветское время. Сквозной идеей рассказов становится противостояние человеческой греховности и Божественной святости, а весь сборник звучит как благодарность Богу за спасение и благодать.

Короткий Олег – Сборник рассказов – СССР и пост-СССР

Короткий Олег. Сборник рассказов (1921–2010): СССР (1921–1989) и пост-СССР (1996–2010). – Б. м.: б. и., б. г. – 199 с.

Короткий Олег – Сборник рассказов – Содержание

  1. Истории времени СССР

    • Голод

    • Золотая звезда

    • Иван

    • Лагерь в России

    • Черная рука

    • Встреча с офицерами КГБ

    • Атеист

    • Волшебница

    • Сын Божий

    • Нет места

    • Корабль-призрак

  2. Рассказы времени пост-СССР

    • Вендиспансер

    • По ту сторону

    • Сын мультимиллионера: похищение

    • Аэропорт Нью-Йорка: Звезда

    • Полицейский участок

    • Ностальгия: Нью-Йорк, «Станция Кью»

    • Депортация

    • Друг Мишка

