Коршунова - Как создать церковный хор

Есть люди музыкально одаренные, есть ценители музыки, а есть те, кто без музыки не мыслит своей жизни. К числу последних можно отнести автора этой книги Елену Коршунову.

Сколько она себя помнит, звуки музыки заставляли ее сердце трепетать и волноваться, вызывали восторг. Из печальных событий детсадовской жизни Елена вспоминает, как после объявления карантина дети не могли видеться с родителями несколько суток. Их опекала нянечка, которая днем ухаживала за карантинными, а вечером садилась на детский стульчик, умаляясь так, как будто была одной из них. Дети прижимались к доброй женщине, когда она затягивала душевную песню: «Расцвела под окошком белоснежная вишня...». Маленькая Лена подпевала нянечке, от этого куда-то уходила ее тревога, покой охватывал сердечко.

Детсадовское пианино было для Лены предметом священным. Ведь оно издавало звуки необычайной красоты. Девочка ходила вокруг него, но трогать боялась, хотя так хотелось нажать на клавишу. Дома она сочиняла песни, используя стихи, разучиваемые в детском саду. Музыку исполняла на «рояле» — примитивной детской игрушке. Все ее куклы были рассажены так, чтобы «петь» в хоре. Это был первый хор, который она составила.

Девочку с такими способностями не могли не заметить. Воспитатели детского сада настоятельно рекомендовали ее родителям отдать ребенка в музыкальную школу. Но такой возможности у семьи в то время не было. Зато тогда для всех желающих заниматься творчеством были широко раскрыты двери ДК (Дворцов культуры). Там Елену сразу поставили во взрослый хор.

Музыкальную школу она окончила экстерном. Потом было музыкальное училище в уральском городе Кургане и диплом хормейстера. Следующая ступень образования — Санкт-Петербургский институт культуры, который дал специальность «Руководитель академического хора». Работала преподавателем в музыкальной детской школе искусств, не забывала и главного своего призвания — хорового пения. Наступил момент, когда Елена поняла, что может быть не только вокалистом, но и встать во главе хора. Она попробовала, и у нее получилось. Это было началом ее работы с хорами, которая в общей сложности насчитывает уже тридцать лет.

Когда человек приходит к Богу, чудесным образом все его способности и таланты направляются в русло прославления Господа. Что и говорить о таком ярком даровании, которым всегда отличалась Елена Коршунова. Когда в церкви создавалась певческая группа, ее пригласили в эту группу в качестве музыканта. Был в церкви и небольшой хор, который ей поручили возглавить. Некоторым опытом этой работы автор поделится на страницах своей книги.

Почему такая книга появилась? Выпустив первое пособие «Учимся играть аккомпанемент к гимнам на фортепиано и синтезаторе», Елена вновь пришла в наше издательство и стала убеждать нас в том, что настало время помочь служителям, которые берутся за создание хоров. И убедила. Действительно, на периферии находится большое число церквей, в которых нет хоровых коллективов и верующие очень хотели бы их создать. Как правило, все возможности для этого есть — певцы, музыканты, — не хватает знаний, профессиональной подготовки, представления, как подступиться к такому делу. На помощь здесь может прийти данное пособие для начинающих хормейстеров. Вполне возможно, что это еще и не хормейстеры, а лишь желающие ими стать. Автор убеждена, что все у них получится, главное, не бояться, настроиться на деловой лад и внимательно отнестись к рекомендациям, содержащимся в пособии.

Коршунова Е. А. - Как создать церковный хор – В помощь начинающему хормейстеру

Предисл. Г. Сульженко. — СПб.: Виссон, 2014. — 96 с.

ISBN 978-5-905913-44-0

Коршунова Е. А. - Как создать церковный хор – Содержание

Предисловие

РУКОВОДСТВО

Глава 1. Что такое хор?

Глава 2. Рождение хора

Глава 3. Прослушивание

Глава 4. Расстановка хора

Глава 5. Строение певческого аппарата

Глава 6. Работа над звуком

Глава 7. Хоровой унисон. Распевания

Глава 8. Дирижерские схемы управления хором

Глава 9. Обучение музыкальной грамоте

Глава 10. Разучивание произведений с хором. Подбор репертуара

Глава 11. Особенности работы с детским хором

ОСНОВНОЕ НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Благословенно имя Твое

2. Господь — хранитель Мой

3. Когда кончится странствие долгого дня

4. Кто подобен Тебе

5. На крыльях зари

6. Небо, небо

Z Раны, раны Христа

8. Родимые края

9. Славная церковь

10. Это мир моего Отца

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ