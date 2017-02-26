Будущий архиепископ Михаил, Михаил Николаевич Мудьюгин родился в Санкт-Петербурге 30 апреля (12 мая по новому стилю) 1912 года.

Семья, в которой он родился, по всем признакам может быть отнесена к разряду благополучных. отец, николай алексеевич мудьюгин, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, служил делопроизводителем управления по делам Земского хозяйства (по другим сведениям — в Экспедиции по заготовлению государственных бумаг). он уже имел чин статского советника, соответствующего полковничьему, перед революцией был представлен к чину действительного статского советника, что обеспечило бы семье потомственное дворянство.

После 1917 года такая биографическая деталь становилась опасной, поэтому то, что он не был произведен в следующий чин, было добрым предзнаменованием. мать, вера николаевна (урожденная Шкарина), была хорошо образована, имела возможность не работать и заниматься домом. очень религиозная, она отличалась довольно жестким характером, хотя михаил мудьюгин очень любил ее и относился к ней с почтением. вера николаевна скончалась в 1974 году, немного не дожив до своего столетия.

Протоиерей Константин Костромин - Архиепископ Михаил (Мудьюгин) (1912–2000): музыкант, полиглот, инженер и богослов

Санкт-Петербургская духовная академия

СПб. : изд-во СПбПда, 2015. 144 с.

ISBN 978-5-906627-15-5

Протоиерей Константин Костромин - Архиепископ Михаил (Мудьюгин) (1912–2000): музыкант, полиглот, инженер и богослов - Содержание

Предисловие

Детство и юность

Инженер

Посвящение в сан

Учеба в Ленинградской духовной академии

Из студентов в ректоры

Епархиальный архиерей

Снова в академии

Экуменическая и общественная деятельность

Мировоззрение и эстетические взгляды

На покое

Жизнь после смерти

Использованная литература

Протоиерей Константин Костромин - Архиепископ Михаил (Мудьюгин) (1912–2000): музыкант, полиглот, инженер и богослов

В ХХ веке в русской Православной церкви было немного столь ярких и неординарно мыслящих людей, как архиепископ Михаил (Мудьюгин). искренность в отношениях с Богом и людьми, разностороннее образование — характерные черты его личности. Владыка Михаил является одним из наиболее известных и выдающихся выпускников Ленинградской духовной академии. Став профессором академии, он отдал родной духовной школе почти сорок лет жизни.

Архиепископ михаил был широко известен как в нашей стране, так и за ее пределами. многим из знавших его людей на этих страницах будет предоставлена возможность высказаться, рассказать о его жизни. уникальной особенностью данной биографической книги является использование неопубликованных личных воспоминаний владыки, в которых он неподражаемым колоритным языком рассказал о своей жизни до конца 1940-х годов.

Владыку Михаила вспоминают достаточно часто. о нем написано несколько десятков статей, зачастую носящих либо общий, либо личный характер. он и сам вспоминал многое из пережитого в статьях и интервью в последний период своей жизни. Подробная биография замечательного архипастыря в книжном формате выходит первые. Считаю приятным долгом поблагодарить тех, кто советами, уточнениями и исправлениями помог этой книге стать лучше — Юрия Алексеевича Соколова, Михаила Витальевича Шкаровского, протоиерея Александра Ранне, Татьяну Михайловну Бражникову, Дмитрия Владимировича Волужкова, мою маму Валентину Алексеевну. Хочется надеяться, что эта инициатива получит богатое продолжение.