Костромин - Архиепископ Михаил - Мудьюгин
Будущий архиепископ Михаил, Михаил Николаевич Мудьюгин родился в Санкт-Петербурге 30 апреля (12 мая по новому стилю) 1912 года.
Семья, в которой он родился, по всем признакам может быть отнесена к разряду благополучных. отец, николай алексеевич мудьюгин, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, служил делопроизводителем управления по делам Земского хозяйства (по другим сведениям — в Экспедиции по заготовлению государственных бумаг). он уже имел чин статского советника, соответствующего полковничьему, перед революцией был представлен к чину действительного статского советника, что обеспечило бы семье потомственное дворянство.
После 1917 года такая биографическая деталь становилась опасной, поэтому то, что он не был произведен в следующий чин, было добрым предзнаменованием. мать, вера николаевна (урожденная Шкарина), была хорошо образована, имела возможность не работать и заниматься домом. очень религиозная, она отличалась довольно жестким характером, хотя михаил мудьюгин очень любил ее и относился к ней с почтением. вера николаевна скончалась в 1974 году, немного не дожив до своего столетия.
Протоиерей Константин Костромин - Архиепископ Михаил (Мудьюгин) (1912–2000): музыкант, полиглот, инженер и богослов
Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : изд-во СПбПда, 2015. 144 с.
ISBN 978-5-906627-15-5
Протоиерей Константин Костромин - Архиепископ Михаил (Мудьюгин) (1912–2000): музыкант, полиглот, инженер и богослов - Содержание
- Предисловие
- Детство и юность
- Инженер
- Посвящение в сан
- Учеба в Ленинградской духовной академии
- Из студентов в ректоры
- Епархиальный архиерей
- Снова в академии
- Экуменическая и общественная деятельность
- Мировоззрение и эстетические взгляды
- На покое
- Жизнь после смерти
- Использованная литература
Протоиерей Константин Костромин - Архиепископ Михаил (Мудьюгин) (1912–2000): музыкант, полиглот, инженер и богослов
В ХХ веке в русской Православной церкви было немного столь ярких и неординарно мыслящих людей, как архиепископ Михаил (Мудьюгин). искренность в отношениях с Богом и людьми, разностороннее образование — характерные черты его личности. Владыка Михаил является одним из наиболее известных и выдающихся выпускников Ленинградской духовной академии. Став профессором академии, он отдал родной духовной школе почти сорок лет жизни.
Архиепископ михаил был широко известен как в нашей стране, так и за ее пределами. многим из знавших его людей на этих страницах будет предоставлена возможность высказаться, рассказать о его жизни. уникальной особенностью данной биографической книги является использование неопубликованных личных воспоминаний владыки, в которых он неподражаемым колоритным языком рассказал о своей жизни до конца 1940-х годов.
Владыку Михаила вспоминают достаточно часто. о нем написано несколько десятков статей, зачастую носящих либо общий, либо личный характер. он и сам вспоминал многое из пережитого в статьях и интервью в последний период своей жизни. Подробная биография замечательного архипастыря в книжном формате выходит первые. Считаю приятным долгом поблагодарить тех, кто советами, уточнениями и исправлениями помог этой книге стать лучше — Юрия Алексеевича Соколова, Михаила Витальевича Шкаровского, протоиерея Александра Ранне, Татьяну Михайловну Бражникову, Дмитрия Владимировича Волужкова, мою маму Валентину Алексеевну. Хочется надеяться, что эта инициатива получит богатое продолжение.
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