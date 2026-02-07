Косякова Валерия - Код Средневековья

«Код Средневековья» — это интеллектуальное расследование. Валерия Косякова выступает в роли проводника, который помогает читателю «включить» зрение средневекового человека. Она показывает, что за кажущимся хаосом деталей на полотнах Босха скрывается строгая логика и глубокое знание священных текстов.

Книга написана живым, увлекательным языком и снабжена богатым иллюстративным материалом. Она учит не просто смотреть на картины, а читать их как текст. Это издание будет интересно не только искусствоведам, но и всем, кто увлекается историей религии, философией и хочет понять, как формировалось европейское воображение на пороге Нового времени.

(История и наука Рунета)

Москва : Издательтво ACT, 2020.— 432 c. : ил.

ISBN 978-5-17-116721-9

Валерия Косякова - Код Средневековья - Иероним Босх - Содержание

Предисловие.

ГЛАВА 1. ГЕРЦОГСКИЙ ЛЕС

ГЛАВА 2. БЫТЬ БОСХОМ

ГЛАВА 3. ВООБРАЖАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКИ ИЕРОНИМА БОCXA

ГЛАВА 4. BCE ОТТЕНКИ РАЯ ИЕРОНИМА БОCXA

ГЛАВА 5. ПИЛИГРИМАЖ ПО ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

ГЛАВА 6. АДЫ ИЕРОНИМА БОСХА

ГЛАВА 7. ИЕРОНИМ БОСХ И ЕГО СВЯТЫЕ

ГЛАВА 8. БОСХ ПОСЛЕ БОСХА

Избранная библиография