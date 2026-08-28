Коукл - Тактика

Книга Грегори Коукла «Тактика» посвящена не столько содержанию классической христианской апологетики, сколько искусству самого разговора. Автор исходит из того, что знание аргументов в пользу существования Бога, достоверности Писания или воскресения Христа ещё не делает верующего умелым собеседником. Необходимо научиться пользоваться этими знаниями в реальной беседе: задавать точные вопросы, выявлять скрытые предпосылки, возвращать собеседнику бремя доказательства, замечать логические противоречия и при этом сохранять уважительный, спокойный и доброжелательный тон.

Коукл предлагает практическую «модель посланника», соединяющую знания, мудрость и характер. Центральное место занимает знаменитая тактика «Коломбо», построенная вокруг вопросов «Что вы имеете в виду?» и «Как вы пришли к этому выводу?». Во второй части книги автор показывает, как распознавать самоопровергающиеся утверждения, доводить ошибочные идеи до их логических следствий, реагировать на агрессивного спорщика, критически оценивать авторитет экспертов и проверять фактические утверждения. В результате апологетика предстаёт не как искусство победы над противником, а как дисциплина внимательного мышления и христианского свидетельства, цель которого — побудить человека серьёзно задуматься об истине.

Коукл Грегори – Тактика – План беседы о ваших христианских убеждениях

Коукл Грегори. Тактика: План беседы о ваших христианских убеждениях. Предисл. Ли Стробела. – Zondervan, 2009. – 270 с. Русский перевод подготовлен по английскому тексту.

Коукл Грегори – Тактика – Содержание