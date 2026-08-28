Коукл - Тактика
Книга Грегори Коукла «Тактика» посвящена не столько содержанию классической христианской апологетики, сколько искусству самого разговора. Автор исходит из того, что знание аргументов в пользу существования Бога, достоверности Писания или воскресения Христа ещё не делает верующего умелым собеседником. Необходимо научиться пользоваться этими знаниями в реальной беседе: задавать точные вопросы, выявлять скрытые предпосылки, возвращать собеседнику бремя доказательства, замечать логические противоречия и при этом сохранять уважительный, спокойный и доброжелательный тон.
Коукл предлагает практическую «модель посланника», соединяющую знания, мудрость и характер. Центральное место занимает знаменитая тактика «Коломбо», построенная вокруг вопросов «Что вы имеете в виду?» и «Как вы пришли к этому выводу?». Во второй части книги автор показывает, как распознавать самоопровергающиеся утверждения, доводить ошибочные идеи до их логических следствий, реагировать на агрессивного спорщика, критически оценивать авторитет экспертов и проверять фактические утверждения. В результате апологетика предстаёт не как искусство победы над противником, а как дисциплина внимательного мышления и христианского свидетельства, цель которого — побудить человека серьёзно задуматься об истине.
Коукл Грегори – Тактика – План беседы о ваших христианских убеждениях
Коукл Грегори. Тактика: План беседы о ваших христианских убеждениях. Предисл. Ли Стробела. – Zondervan, 2009. – 270 с. Русский перевод подготовлен по английскому тексту.
Коукл Грегори – Тактика – Содержание
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Предисловие
Благодарности
Часть первая. План действий
Глава 1. Дипломатия или день «Д»?
Ведьма из Висконсина
Посланники XXI века
Тактика: недостающая часть головоломки
Что мы узнали из этой главы
Глава 2. Сомнения
Умение спорить — достоинство
Боязнь спора
Действуют ли доводы?
Скромная цель
Что мы узнали из этой главы
Глава 3. За рулём: тактика Коломбо
Десять секунд
Совет лейтенанта Коломбо
Польза вопросов
«Что вы имеете в виду?»
Снова о десяти секундах
Что мы узнали из этой главы
Глава 4. Второй шаг Коломбо: бремя доказательства
Космическая путаница
Дом без стен
«Как вы пришли к этому выводу?»
Уловка профессора
Как покинуть «горячее место»
Что мы узнали из этой главы
Глава 5. Третий шаг: как направлять разговор с помощью Коломбо
Главный вопрос
Скажите людям то, что они уже знают
Поменяться местами
Использовать слабость или ошибку
Не знаете ответа или просто остановились?
Просты, как голуби
Описывать ход спора
Что мы узнали из этой главы
Глава 6. Совершенствуем Коломбо
Как улучшить владение Коломбо
Ответный ход: как защищаться от Коломбо
Когда вопрос — не вопрос
Несколько слов о манере
Смущение в Сиэтле
Что мы узнали из этой главы
Часть вторая. Ищем слабые места
Глава 7. Самоубийство: взгляды, уничтожающие сами себя
Если это истинно, это ложно
Истинна ли истина?
Может ли Бог создать камень, который Сам не поднимет?
«Бог не становится ни на чью сторону»
Человеку свойственно ошибаться
«Атман есть Брахман, и Брахман есть Атман»
Теистическая эволюция: замысел, созданный случайностью?
«Только наука даёт надёжную истину»
Религиозное «самоубийство»
Мы — то, что мы едим?
Что мы узнали из этой главы
Глава 8. Практическое самоубийство
Нравственный релятивизм уничтожает себя
В Россию с любовью
Обращать в веру запрещено
Свобода, разум и знание
Что мы узнали из этой главы
Глава 9. Соперничество и детоубийство
Соперничество
Детоубийство
Тактическая цель «Самоубийства»
Что мы узнали из этой главы
Глава 10. Снять крышу
Пробная поездка
Почему reductio действует
Как снять крышу: три шага
Дурны от рождения?
Очко в пользу Бога
Вывести малыша
Нравственный климат
«Вера» против фактов
День Земли для эволюционистов?
«Умеренно за выбор»
Это только ваше толкование
Что мы узнали из этой главы
Глава 11. Каток
Когда доводы не действуют
Каток
Что мы узнали из этой главы
Глава 12. Родсский стипендиат
Проинформированы или образованы?
Оцениваем учёных
Два лица науки
«Исторический» Иисус
Не все предубеждения равны
Что мы узнали из этой главы
Глава 13. Только факты, мэм
Действуем по плану
Разгадываем код
Аборт и убийство
Только контекст, мэм
Что мы узнали из этой главы
Глава 14. Больше пота, меньше крови
Восемь коротких советов
Сухой трут
Враждебные свидетели
Боязнь выстрелов
Мужество под огнём
Кредо посланника
Примечания
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