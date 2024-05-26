Коул - Сильные мужчины в тяжелые времена

НЕДАВНО Я ВОЗВРАЩАЛСЯ ДОМОЙ после очередного мужского служения в одном из городов восточного побережья. Самолет, на котором я должен был лететь, величественно светился на площадке, внутри же него стояли ряды сидений, которые скорее подходили для перевозки детей в школьном автобусе, чем для взрослых пассажиров. Я задел соседа, пытаясь пропихнуть свой чемодан под узкие сиденья впереди.

«Почему бы им не установить еще парочку сидений в этом самолете?» — пошутил я.

Хорошо одетый мужчина, сидевший рядом, радушно поприветствовал меня, и мы начали беседовать. Его звали Чарльз, он был руководителем одной хорошо известной инвестиционной фирмы. Когда я сказал ему, что моя профессия — служение для мужчин, он заинтересованно взглянул на меня, и разговор принял более серьезный характер. Исходя из своей убедительной точки зрения на мировую экономику он поведал мне о своих страхах перед изменчивым миром.

Трудные времена, в которые мы вступаем, настолько суровы, что он начал всерьез задумываться о благосостоянии своих детей. Будучи преданным отцом, он ощущал сожаление по поводу того, что дал своим детям появиться на свет только с той целью, чтобы они столкнулись с будущим, которое он уже теперь считает тяжелым и опасным. Родительские тревоги привели к переменам в его личной жизни, и теперь он уделяет гораздо больше времени образованию и нравственному воспитанию своих детей. «Я чувствую себя обязанным помочь им подготовиться к любым испытаниям, которые могут возникнуть на их жизненном пути», — сказал он.

Его заявления, как эхо, повторяют тревоги и обеспокоенность мужчин всего мира. За последние несколько лет я подметил одну тенденцию, характерную для многих стран, будь то Южная Африка, Норвегия, Германия, Новая Зеландия, Австралия, Англия, Мексика или Филиппины. Несмотря на то, что у каждого народа существуют свои особые проблемы, лежащий в основе любого общества нравственный и духовный упадок привел к одной общей дилемме: мужчины, очевидно, чувствуют себя ответственными, но они не в состоянии контролировать ситуацию, и это ставит их в очень затруднительное положение.

За всю историю человечества еще не было такого времени, когда призыв к сильным мужчинам звучал бы громче, а потребность в них была бы острее, чем сейчас.

Коул Эдвин Луис - Сильные мужчины в тяжелые времена – Становление сильного характера в век компромисса

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская миссия», 2023. — 224 с.

ISBN 978-5-8445-0153-1

Коул Эдвин Луис - Сильные мужчины в тяжелые времена – Содержание