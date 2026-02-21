Коваленко - Архетипы национального характера
В монографии исследуется феномен национального характера как сложной самоорганизующейся системы. Автор отходит от чисто описательного подхода и предлагает глубокий теоретический анализ архетипов — устойчивых ментальных структур, которые определяют историческую судьбу и социальную динамику русского народа.
В книге подробно рассматривается, как архетипы выступают «аттракторами» развития этноса, обеспечивая его выживаемость и идентичность в периоды кризисов и трансформаций. Особое внимание уделено взаимодействию традиционных ценностей с вызовами глобализации. Издание будет полезно философам, социологам, политологам и всем, кто занимается вопросами национальной идентичности.
Коваленко С.В. - Архетипы национального характера: их место и роль в самоорганизации русского этноса
2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2024. – 428 с.
ISBN 978-5-9765-5396-5. – Текст : электронный.
Коваленко С.В. - Архетипы национального характера – Содержание
Введение
Глава 1. Тотем медведя: историко-культурные и социально-политические условия формирования и действия
1.1. Медведь – священный тотем пращуров
1.2. Экономика и культура племен с тотемом медведя
1.3. Средиземноморье – прародина племен с тотемом медведя
1.4. Русские традиции почитания медведя
1.5. Русский медведь – символ героизма сопротивления
Глава 2. Пращуры, пережившие потоп
2.1. Русские предания и сказки – историческая память о потопе
2.2. Антропологическая реконструкция предания о фараончиках, время и место действия
2.3. Историко-культурные факты и свидетельства связи Древнего Египта и русского этноса
2.4. Наследники архетипов правителей затонувших городов
Глава 3. Великая богиня-птица и ее роль в русской истории
3.1. Дед и баба – герои сказок: проблема времени рождения русского этноса
3.2. Горы – место рождения мифа о великой богине-птице
3.3. Антропологические основы формирования мифа о великой богине-птице
3.4. Великая богиня-птица как символ матриархата
3.5. Рождение патриархата и его символов
Глава 4. Рай и его создатели. Миф или историко-культурная реальность?
4.1. Острова как символ плодородия и изобилия природы
4.2. Культ дерева в мифологии и фольклоре славян
4.3. Яблоня – славянское древо познания добра и зла
4.4. Райские сады. Проблема места и времени возникновения
4.5. Русские храмы – символы горного райского сада
Глава 5. Кузнец – символ национальной идентичности русского народа
5.1. Традиции родовой специализации. От кузнеца Каина к кузнецу Кию
5.2. Кузнецы каменного века и их значение в мифологии славян
5.3. Кузнецы Балкано-Карпатской металлургической провинции – создатели основ цивилизации в Европе
5.4. Эпоха бронзы. Кузнецы в великом противоборстве оседлых и кочевых народов, матриархальных и патриархальных обществ
5.5. Индоевропейские мифы о кузнецах как отражение великого противоборства народов
5.6. Архетип кузнеца и его отражение в исторической памяти русского народа
Глава 6. Символика змея: ее происхождение и роль в истории цивилизации
6.1. Змей – древнейший символ живой воды
6.2. Водный змей – хранитель горных садов
6.3. Балкано-Карпатская металлургическая провинция и её символ – огненный змей
6.4. Циркумпонтийская металлургическая провинция – цивилизация кузнецов бронзового века
6.5. Гибель Гпербореи. Войны змеев и драконов
6.6. Города – наследие великого змея
Глава 7. Великаны – образ богов или пращуров?
7.1. Великаны – представители мегафауны
7.2. Северная Африка – зона столкновения великанов и карликов
7.3. Этнополитические архетипы столкновения этносов. Историко-антропологическая реконструкция поединка Давида и Голиафа
7.4. Великаны. Маршрут отступления от Египта до Гипербореи
7.5. Древнерусские богатыри – наследники великанов
Глава 8. Синергетика национального характера
8.1. Коллективное-бессознательное этноса (мифы, предания, сказки)
8.2. Место и роль архетипов в самоорганизации русского народа
8.3. Сознательное и бессознательное в системе энергоинформационной самоорганизации
Вместо заключения
Библиографический список
