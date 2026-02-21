Коваленко - Архетипы национального характера

Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Philology Literature, Mythology Legends

В монографии исследуется феномен национального характера как сложной самоорганизующейся системы. Автор отходит от чисто описательного подхода и предлагает глубокий теоретический анализ архетипов — устойчивых ментальных структур, которые определяют историческую судьбу и социальную динамику русского народа.

В книге подробно рассматривается, как архетипы выступают «аттракторами» развития этноса, обеспечивая его выживаемость и идентичность в периоды кризисов и трансформаций. Особое внимание уделено взаимодействию традиционных ценностей с вызовами глобализации. Издание будет полезно философам, социологам, политологам и всем, кто занимается вопросами национальной идентичности.

Коваленко С.В. - Архетипы национального характера: их место и роль в самоорганизации русского этноса

2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2024. – 428 с.

ISBN 978-5-9765-5396-5. – Текст : электронный.

Коваленко С.В. - Архетипы национального характера – Содержание

Введение

Глава 1. Тотем медведя: историко-культурные и социально-политические условия формирования и действия

  • 1.1. Медведь – священный тотем пращуров

  • 1.2. Экономика и культура племен с тотемом медведя

  • 1.3. Средиземноморье – прародина племен с тотемом медведя

  • 1.4. Русские традиции почитания медведя

  • 1.5. Русский медведь – символ героизма сопротивления

Глава 2. Пращуры, пережившие потоп

  • 2.1. Русские предания и сказки – историческая память о потопе

  • 2.2. Антропологическая реконструкция предания о фараончиках, время и место действия

  • 2.3. Историко-культурные факты и свидетельства связи Древнего Египта и русского этноса

  • 2.4. Наследники архетипов правителей затонувших городов

Глава 3. Великая богиня-птица и ее роль в русской истории

  • 3.1. Дед и баба – герои сказок: проблема времени рождения русского этноса

  • 3.2. Горы – место рождения мифа о великой богине-птице

  • 3.3. Антропологические основы формирования мифа о великой богине-птице

  • 3.4. Великая богиня-птица как символ матриархата

  • 3.5. Рождение патриархата и его символов

Глава 4. Рай и его создатели. Миф или историко-культурная реальность?

  • 4.1. Острова как символ плодородия и изобилия природы

  • 4.2. Культ дерева в мифологии и фольклоре славян

  • 4.3. Яблоня – славянское древо познания добра и зла

  • 4.4. Райские сады. Проблема места и времени возникновения

  • 4.5. Русские храмы – символы горного райского сада

Глава 5. Кузнец – символ национальной идентичности русского народа

  • 5.1. Традиции родовой специализации. От кузнеца Каина к кузнецу Кию

  • 5.2. Кузнецы каменного века и их значение в мифологии славян

  • 5.3. Кузнецы Балкано-Карпатской металлургической провинции – создатели основ цивилизации в Европе

  • 5.4. Эпоха бронзы. Кузнецы в великом противоборстве оседлых и кочевых народов, матриархальных и патриархальных обществ

  • 5.5. Индоевропейские мифы о кузнецах как отражение великого противоборства народов

  • 5.6. Архетип кузнеца и его отражение в исторической памяти русского народа

Глава 6. Символика змея: ее происхождение и роль в истории цивилизации

  • 6.1. Змей – древнейший символ живой воды

  • 6.2. Водный змей – хранитель горных садов

  • 6.3. Балкано-Карпатская металлургическая провинция и её символ – огненный змей

  • 6.4. Циркумпонтийская металлургическая провинция – цивилизация кузнецов бронзового века

  • 6.5. Гибель Гпербореи. Войны змеев и драконов

  • 6.6. Города – наследие великого змея

Глава 7. Великаны – образ богов или пращуров?

  • 7.1. Великаны – представители мегафауны

  • 7.2. Северная Африка – зона столкновения великанов и карликов

  • 7.3. Этнополитические архетипы столкновения этносов. Историко-антропологическая реконструкция поединка Давида и Голиафа

  • 7.4. Великаны. Маршрут отступления от Египта до Гипербореи

  • 7.5. Древнерусские богатыри – наследники великанов

Глава 8. Синергетика национального характера

  • 8.1. Коллективное-бессознательное этноса (мифы, предания, сказки)

  • 8.2. Место и роль архетипов в самоорганизации русского народа

  • 8.3. Сознательное и бессознательное в системе энергоинформационной самоорганизации

Вместо заключения

Библиографический список

Added 21.02.2026
Author brat lexmak
