Коваленко - Облако свидетелей Христовых

1. Речь Д. И. Мазаева на 1-ом Всемирном Конгрессе баптистов - 2. Письмо Д. И. Мазаева русскому послу при Ватикане - 3. Доклад П. В. Павлова на 3-ем Всемирном Конгрессе баптистов - 4. Приветственная речь Н. В. Одинцова на 4-ом В. К. Б. в г. Торонто - 5. Доклад П. В. Ив.-Клышникова на 4-ом Всемир. Конгр. баптистов - 6. Письмо из тюрьмы П. В. Ив.-Клышникова - 7. Берлинская декларация - 8. Письмо Каргеля к Жидкову - 9. Что могло быть неприемлемым для И. В. Каргеля на 1-ом Всемир. Конгр. б-тов - 10. Иисус Христос - центр всего суще'го - статья П. Я. Дацко - 11. Доклад секр. ФСБ П. В. Ив.-Клышникова о 4-ом Всемир. Конгр. б-тов - 12. Валтасар Губмайер - статья П. В. Ив.-Клышникова - 13. Письма - стихотворения Павла и Анны Ив.-Клышниковых - 14. Избранные стихотворения П. Я. Дацко - 15. Страница памяти героя веры Довбня Алексея Михайловича - 16. Страница памяти В. А. Малова-Фетлера как поэта - 17. На смерть любимой жены - стих. Д. Д. Шаповалова - 18. Историческое развитие отступления - статья М. Д. Тимошенко - 19. Моление о чаше - статья Г. И. Шипкова - 20. Юбилейное (стихотворение) - 21. Страница - указатель стихотворений и выписок из книг