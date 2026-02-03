Коваленко - Облако свидетелей Христовых
Книга представляет собой живую летопись веры: от расцвета миссионерского движения и перевода Библии на национальные языки до эпохи гонений и подпольного служения. Это не просто сухие исторические факты, а галерея портретов — епископов, проповедников, простых мирян и мучеников, чья верность Христу сформировала духовный ландшафт современной России.
Леонид Коваленко – Облако свидетелей Христовых - для народов России в XIX - XX веках
52 биографии с фотографиями. – Сакраменто, Калифорния: 1996. – 282 с.
Леонид Коваленко – Облако свидетелей Христовых – Содержание
Вступление (очерки, отражающие 130-летнюю историю ЕХБ)
1. Из трех рек - один могучий поток - 2. 60-летняя история преследований церкви ЕХБ в СССР - 3. 60 лет спустя - ־ статья Г. П. Винса - 4. Празднование 110-летнего юбилея Союза баптистов России - 5. 110-летие Союза баптистов России (доклад) - 6. Историческая справка о достижении единства... и возникновении нового разделения - 7. Акция по защите свободы совести в СССР у здания ЦК КПСС - 8. Кто мы, евангельские христиане-баптисты? - 9. О новозаветных праздниках - 10. Изречения великих людей науки, философии, искусства о Библии - 11. Мартиролог
52 биографии с фотографиями
1. Воронин Никита Исаевич - 2. Кальвейт Мартин Карлович - 3. Павлов Василий Гурьевич - 4. Деляков Яков Делякович - 5. Иванов Василий Васильевич - 6. Каргель Иван Вениаминович - 7. Мазаев Андрей Маркович - 8. Прицкау Иоганн Ефремович - 9. Рябошапка Иван Григорьевич - 10. Вилер Иоганн - 11. Ратушный Михаил Тимофеевич - 12. Редсток Гренвилл - 13. Пашков Василий Александрович - 14. Корф Модест Модестович - 15. Бедекер Фридрих Вильгельм - 16. Мазаев Гавриил Иванович - 17. Мазаев Дей Иванович - 18. Балихин Федор Прохорович - 19. Тимошенко Даниил Мартинович - 20. Зелинский Николай Александрович - 21. Кушнеров Иван Петрович - 22. Шипков Георгий Иванович - 23. Проханов Иван Степанович - 24. Одинцов Николай Васильевич - 25. Степанов Семен Прокофьевич - 26. Степанов Василий Прокофьевич - 27. Хомяк Роман Демьянович - 28. Довбня Алексей Михайлович - 29. Костюков Андрей Прокофьевич - 30. Тимошенко Михаил Данилович - 31. Павлов Павел Васильевич - 32. Чеберук Борис Степанович - 33. Непраш Иван Васильевич - 34. Иванов Андрей Федорович - 35. Фетлер Вильгельм Андреевич - 36. Кирцун Антон Григорьевич - 37. Дацко Павел Яковлевич - 38. Дзекуц-Малей Лука Николаевич - 39. Марцинковский Владимир Филимонович - 40. Чекмарев Петр Иванович - 41. Иванов-Клышников Павел Васильевич - 42. Блуштейн Владимир Михайлович - 43. Нестеренко Андрей Николаевич - 44. Бушило Борис Павлович - 45. Ананьин Александр Спиридонович - 46. Винс Петр Яковлевич - 47. Галустьян Иоанн Марк - 48. Татарченко Иван Яковлевич - 49. Шаповалов Данил Данилович - 50. Грачев Юрий Сергеевич - 51. Храпов Николай Петрович - 52. Батурин Николай Георгиевич
Приложения
1. Речь Д. И. Мазаева на 1-ом Всемирном Конгрессе баптистов - 2. Письмо Д. И. Мазаева русскому послу при Ватикане - 3. Доклад П. В. Павлова на 3-ем Всемирном Конгрессе баптистов - 4. Приветственная речь Н. В. Одинцова на 4-ом В. К. Б. в г. Торонто - 5. Доклад П. В. Ив.-Клышникова на 4-ом Всемир. Конгр. баптистов - 6. Письмо из тюрьмы П. В. Ив.-Клышникова - 7. Берлинская декларация - 8. Письмо Каргеля к Жидкову - 9. Что могло быть неприемлемым для И. В. Каргеля на 1-ом Всемир. Конгр. б-тов - 10. Иисус Христос - центр всего суще'го - статья П. Я. Дацко - 11. Доклад секр. ФСБ П. В. Ив.-Клышникова о 4-ом Всемир. Конгр. б-тов - 12. Валтасар Губмайер - статья П. В. Ив.-Клышникова - 13. Письма - стихотворения Павла и Анны Ив.-Клышниковых - 14. Избранные стихотворения П. Я. Дацко - 15. Страница памяти героя веры Довбня Алексея Михайловича - 16. Страница памяти В. А. Малова-Фетлера как поэта - 17. На смерть любимой жены - стих. Д. Д. Шаповалова - 18. Историческое развитие отступления - статья М. Д. Тимошенко - 19. Моление о чаше - статья Г. И. Шипкова - 20. Юбилейное (стихотворение) - 21. Страница - указатель стихотворений и выписок из книг
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