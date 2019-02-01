Ковалев - Находки в Иудейской пустыне
Речь идет о находках древних рукописей, пролежавших в затерянных пещерах Иудейской пустыни около 2000 лет. Эти открытия повлекли за собой ряд других. Было раскопано древнее поселение Хирбет Кумран, началось изучение примыкавшего к нему обширного некрополя, развернулись поиски в прилегающих районах.
Всеобщий интерес к этому был вызван не только ореолом таинственности и романтики, не только значением находок для филологии, истории, палеографии и других сопредельных наук, а в первую очередь тем, что новые открытия дают важный материал о происхождении христианства. Когда первые страсти, вызванные находками в Иудейской пустыне, улеглись и изучение новых материалов вступило в более зрелую фазу, стало очевидно, что кумранские открытия развенчивают богословские догмы о «небесном» происхождении христианства и «неземных» корнях его вероучения, обрядности, сказаний.
Вероятно, пройдет немало времеяи, прежде чем ученые полностью прочтут свитки, сопоставят, осмыслят и издадут весь огромный письменный и археологический материал, накопленный за пятнадцатилетний период почти непрерывных поисков. Но и то, что уже сделано, представляет большой интерес для широких кругов советской общественности. Книга С. И. Ковалева и М. М. Кубланова знакомит читателей с основными результатами этих открытий.
С. И. Ковалев, М. М. Кубланов - Находки в Иудейской пустыне - Открытия в районе Мертвого моря и вопросы происхождения христианства
Издание второе, переработанное и дополненное
Издательство политической литературы
Москва • 1964
С. И. Ковалев, М. М. Кубланов - Находки в Иудейской пустыне - Открытия в районе Мертвого моря и вопросы происхождения христианства - Содержание
I. Введение
II. История открытий
III. Хирбет Кумран
IV. Состав древних рукописей
V. Проблема датировки
VI. Кумранская община и секта эссенов
VII. Проблема связи идеологии и структуры кумранской секты и раннехристианских общин
VIII. «Учитель праведности» кумранских свитков и формирование образа Иисуса Христа
IX. У истоков христианства
X. «Платформа» богословия
XI. Заключение
Литература
С. И. Ковалев, М. М. Кубланов - Находки в Иудейской пустыне - Открытия в районе Мертвого моря и вопросы происхождения христианства - Введение
Клерикальные ученые и особенно богословы не раз пытались ослабить впечатление, производимое кумранскими открытиями на непредвзятого читателя. Даже крупные зарубежные ученые, усилиями которых были восстановлены и расшифрованы кумранские свитки, порой проявляют удивительную робость перед христианской догматикой и стремятся оградить ее от суда науки. В подобных случаях они говорят о божественном
авторитете» христианства, «парадоксе воплощения», «спасительном подвиге Христа» как факторах, якобы стоящих над наукой. Таким образом, являясь тонкими исследователями отдельных фактов, открываемых кумранскими свитками, эти ученые оставляют за собой странную привилегию не считаться с этими фактами, когда дело касается общих оценок, затрагивающих церковное вероучение.
В последние годы были предприняты определенные попытки объединения сил, которые больше всего заинтересованы в защите церковной догматики. Именно так приходится оценивать международные оксфордские съезды, широковещательно объявившие своей задачей изучение Нового завета как раз тогда, когда в результате кумранских открытий еще больше пошатнулись устои богословской интерпретации Нового завета.
В 1957 Г:, в десятилетнюю годовщину первых кумранских открытий, в Оксфорде состоялся международный съезд, привлекший большое количество богословов всех вероисповеданий. «Журнал Московской патриархии» с умилением отмечал установившееся на этом съезде беспрецедентное единство теологов различных направлений. Англикане, протестанты разных толков, католики, православные сменяли друг друга за председательским столом, и даже «наиболее бескомпромиссная» римско-католическая церковь впервые проявила здесь дух единения со своими духовными противниками.
«В некотором отношении,— заявил председательствующий на одном из заседаний съезда архиепископ ливерпульский,— это историческое событие. Не всегда католический митрополит имеет честь председательствовать на собрании, на котором выступает англиканский примас Англии».
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