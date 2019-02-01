Речь идет о находках древних рукописей, пролежавших в затерянных пещерах Иудейской пустыни около 2000 лет. Эти открытия повлекли за собой ряд других. Было раскопано древнее поселение Хирбет Кумран, началось изучение примыкавшего к нему обширного некрополя, развернулись поиски в прилегающих районах.

Всеобщий интерес к этому был вызван не только ореолом таинственности и романтики, не только значением находок для филологии, истории, палеографии и других сопредельных наук, а в первую очередь тем, что новые открытия дают важный материал о происхождении христианства. Когда первые страсти, вызванные находками в Иудейской пустыне, улеглись и изучение новых материалов вступило в более зрелую фазу, стало очевидно, что кумранские открытия развенчивают богословские догмы о «небесном» происхождении христианства и «неземных» корнях его вероучения, обрядности, сказаний.

Вероятно, пройдет немало времеяи, прежде чем ученые полностью прочтут свитки, сопоставят, осмыслят и издадут весь огромный письменный и археологический материал, накопленный за пятнадцатилетний период почти непрерывных поисков. Но и то, что уже сделано, представляет большой интерес для широких кругов советской общественности. Книга С. И. Ковалева и М. М. Кубланова знакомит читателей с основными результатами этих открытий.