Ковалевский - Психиатрические эскизы

Одним из важных признаков душевного заболевания является бред. Очень часто содержание бреда служит важным пособием для определения той или другой формы душевного заболевания.

С другой стороны, содержание бреда, в свою очередь, часто обусловливается современными общественными событиями. В военное время события войны часто служат предметом бреда; в мирное время те или другие выдающиеся обстоятельства современной жизни в свою очередь отражаются на содержании бреда душевнобольных. Я убежден, что по историям болезни больных домов умалишенных можно с большой точностью написать историю волнений и переживаемых умственных колебаний данного общества и даже государства.

Особенно веские доказательства нашему положению мы находим в жизни средних веков. Это было время суеверий, фанатизма, религиозной нетерпимости и инквизиционных застенков. В душевнобольных людях того времени видели одержимых злым духом или же святых. Первых сотнями и даже тысячами предавали всесожжению на костре, вторым поклонялись. Первые были демониаки, вторые - праведники.

В зависимости и связи с этим убеждением и верованием в одержимость душевнобольных злым духом мы находим повествования о том, что весьма многие душевнобольные действительно проявляли бред об одержании их дьяволом. Бесчисленное множество демониаков еще более поддерживали в окружающем обществе убеждение о действительном одержании их злым духом.

Рядом с одержимыми мы встречаем в средние века множество оборотней, т. е. людей, считавших себя превратившимися в волка, собаку, быка, льва и проч. Эти оборотни сами считали себя зверьми и соответственно тому бросали обычный свой образ жизни и вели жизнь, свойственную тому животному, в которое они были обращены.

Окружающие и близкие им люди в свою очередь считали их не людьми, а оборотнями, причем, по их мнению, кожа таких больных только сверху представлялась человеческой, внутрь же она обращена шерстью, свойственною тому или другому животному. Поэтому бывали случаи, что кожу таких оборотней изрезывали полосками по частям, ища у них под кожей шерсть того или другого животного. Если же, изрезав всего человека, все-таки не находили шерсти, то это значило, что дьявол скрыл свою печать, а страдалец считался виновным, осуждался и подвергался казни огнем или водой.

Ковалевский, П. И. - Психиатрические эскизы - Навуходоносор, Магомет, Орлеанская дева, Наполеон и другие

Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 300 с. - (Антология мысли). -Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-09428-2

Ковалевский, П. И. - Психиатрические эскизы - Навуходоносор, Магомет, Орлеанская дева, Наполеон и другие – Содержание

Навуходоносор, царь Вавилонский

Саул, царь Израилев

Магомет

Орлеанская дева

Христина, королева Шведская

Эмануэль Сведенборг

Наполеон I и его гений

Часть первая

Часть вторая

Людвиг, король Баварский

Новые издания по дисциплине «Отечественная история» и смежным дисциплинам

Ковалевский, П. И. - Психиатрические эскизы - Иван Грозный, Петр 1, Петр III, Павел 1, Суворов

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 303 с. - (Антология мысли). -Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-09426-8

Ковалевский, П. И. - Психиатрические эскизы - Иван Грозный, Петр 1, Петр III, Павел 1, Суворов – Содержание

Иоанн Грозный

Часть первая

Часть вторая

Петр Великий и его гений

Часть первая

Часть вторая

Император Петр III

Император Павел 1

Генералиссимус Суворов

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Новые издания по дисциплине «Отечественная история» и смежным дисциплинам