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Ковалевский - Психиатрические эскизы

Ковалевский, П. И. - Психиатрические эскизы - Навуходоносор, Магомет, Орлеанская дева, Наполеон и другие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Psychology Psychotherapy
Одним из важных признаков душевного заболевания является бред. Очень часто содержание бреда служит важным пособием для определения той или другой формы душевного заболевания.
С другой стороны, содержание бреда, в свою очередь, часто обусловливается современными общественными событиями. В военное время события войны часто служат предметом бреда; в мирное время те или другие выдающиеся обстоятельства современной жизни в свою очередь отражаются на содержании бреда душевнобольных. Я убежден, что по историям болезни больных домов умалишенных можно с большой точностью написать историю волнений и переживаемых умственных колебаний данного общества и даже государства.
Особенно веские доказательства нашему положению мы находим в жизни средних веков. Это было время суеверий, фанатизма, религиозной нетерпимости и инквизиционных застенков. В душевнобольных людях того времени видели одержимых злым духом или же святых. Первых сотнями и даже тысячами предавали всесожжению на костре, вторым поклонялись. Первые были демониаки, вторые - праведники.
В зависимости и связи с этим убеждением и верованием в одержимость душевнобольных злым духом мы находим повествования о том, что весьма многие душевнобольные действительно проявляли бред об одержании их дьяволом. Бесчисленное множество демониаков еще более поддерживали в окружающем обществе убеждение о действительном одержании их злым духом.
Рядом с одержимыми мы встречаем в средние века множество оборотней, т. е. людей, считавших себя превратившимися в волка, собаку, быка, льва и проч. Эти оборотни сами считали себя зверьми и соответственно тому бросали обычный свой образ жизни и вели жизнь, свойственную тому животному, в которое они были обращены.
Окружающие и близкие им люди в свою очередь считали их не людьми, а оборотнями, причем, по их мнению, кожа таких больных только сверху представлялась человеческой, внутрь же она обращена шерстью, свойственною тому или другому животному. Поэтому бывали случаи, что кожу таких оборотней изрезывали полосками по частям, ища у них под кожей шерсть того или другого животного. Если же, изрезав всего человека, все-таки не находили шерсти, то это значило, что дьявол скрыл свою печать, а страдалец считался виновным, осуждался и подвергался казни огнем или водой.

Ковалевский, П. И. - Психиатрические эскизы - Навуходоносор, Магомет, Орлеанская дева, Наполеон и другие

Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 300 с. - (Антология мысли). -Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-09428-2

Ковалевский, П. И. - Психиатрические эскизы - Навуходоносор, Магомет, Орлеанская дева, Наполеон и другие – Содержание

Навуходоносор, царь Вавилонский
Саул, царь Израилев
Магомет
Орлеанская дева
Христина, королева Шведская
Эмануэль Сведенборг
Наполеон I и его гений
  • Часть первая
  • Часть вторая
Людвиг, король Баварский
Новые издания по дисциплине «Отечественная история» и смежным дисциплинам

Ковалевский, П. И. - Психиатрические эскизы - Иван Грозный, Петр 1, Петр III, Павел 1, СуворовКовалевский, П. И. - Психиатрические эскизы - Иван Грозный, Петр 1, Петр III, Павел 1, Суворов

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 303 с. - (Антология мысли). -Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-09426-8

Ковалевский, П. И. - Психиатрические эскизы - Иван Грозный, Петр 1, Петр III, Павел 1, Суворов – Содержание

Иоанн Грозный
  • Часть первая
  • Часть вторая
Петр Великий и его гений
  • Часть первая
  • Часть вторая
Император Петр III
Император Павел 1
Генералиссимус Суворов
  • Часть первая
  • Часть вторая
  • Часть третья
Новые издания по дисциплине «Отечественная история» и смежным дисциплинам
Views 172
Rating 5.0 / 5
Added 06.09.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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