У ТАНАХа множество определений, множество имен. Каждое из них стремится по-своему отразить сущность Книги книг - основы иудаизма, культуры, не знавшей революций. ”Стремится" - по ни одно из определений-имен не способно в целостности отразить сущность того, что предназначено бесконечному познанию.

Одно из возможных определений - Книга имен, ведь человечеству известно не много текстов, столь насыщенных именами, как ТАНАХ.

Это - Имя Б-га.

Это - имена Всевышнего.

Это - имена людей.

Это - топонимы, "имена" мест.

Мифологическое сознание не делает различия между богом и его именем, между именем человека и им самим. Вместо этого мифологического тождества в Торе Имя Б-га есть отражение Его сущности, а имена Всевышнего - отражение Его ипостасей, Его атрибутов. "Имя, которым наречен, указывает на сущность", - писал Магарал.

Имя человека также не тождественно ему самому. Тем более, что одного и того ж е человека можно называть по-разному: и давая новое имя, которое по-иному "высвечивает" его сущность, и наделяя его прозвищами, отражающими различные отношения к нему.

Михаил Ковсан - Имя В ТАНАХе - Религиозно-философский смысл и литературное значение

Иерусалим: 1996

Михаил Ковсан - Имя В ТАНАХе - Содержание

Предисловие.

Имя как мидраш и пророчество