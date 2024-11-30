Ковсан - Имя В ТАНАХе
У ТАНАХа множество определений, множество имен. Каждое из них стремится по-своему отразить сущность Книги книг - основы иудаизма, культуры, не знавшей революций. ”Стремится" - по ни одно из определений-имен не способно в целостности отразить сущность того, что предназначено бесконечному познанию.
Одно из возможных определений - Книга имен, ведь человечеству известно не много текстов, столь насыщенных именами, как ТАНАХ.
Это - Имя Б-га.
Это - имена Всевышнего.
Это - имена людей.
Это - топонимы, "имена" мест.
Мифологическое сознание не делает различия между богом и его именем, между именем человека и им самим. Вместо этого мифологического тождества в Торе Имя Б-га есть отражение Его сущности, а имена Всевышнего - отражение Его ипостасей, Его атрибутов. "Имя, которым наречен, указывает на сущность", - писал Магарал.
Имя человека также не тождественно ему самому. Тем более, что одного и того ж е человека можно называть по-разному: и давая новое имя, которое по-иному "высвечивает" его сущность, и наделяя его прозвищами, отражающими различные отношения к нему.
Михаил Ковсан - Имя В ТАНАХе - Религиозно-философский смысл и литературное значение
Иерусалим: 1996
Михаил Ковсан - Имя В ТАНАХе - Содержание
Предисловие.
Имя как мидраш и пророчество
- Глава первая. “И нарек человек имена...”
- Глава вторая. Всевышний в поисках “бхора”, или Имя как историософский знак
- Глава третья. “Так как помилует Господь Яакова и снова изберет Исраеля...”
- Глава четвертая. Топонимы в ТАНАХе, или Загадка Маханаима
- Глава пятая. Почему книга названа “Шмот”
- Глава шестая. Имя и имена Всевышнего
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