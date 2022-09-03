«Катихизис» в переводе с греческого означает «изустное наставление в вере», «оглашение». Греческое слово «κατηχέω» означает оглашать, наставлять, учить.

В древней Церкви «оглашенными» назывались люди, которые из язычества или июдейства приходили к християнской вере и перед принятием в Церковь через Святое Крещение подвергались более или менее продолжительному приготовлению через наставление в истинах Христовой веры и через некоторые религиозные действия. То есть люди сначала подробно изучали християнские догматы, ходили на службы (причем им разрешалось присутствовать на Божественной литургии только до определенного момента), и лишь после этого они принимали Крещение.

В наше время в большинстве случаев это не так. Человек принимает Крещение во младенчестве, и как раз задачей крестных и родителей является обучить его истинам веры по достижении им сознательного возраста. Но в жизни мы сталкиваемся с тем, что крестить-то человека крестили, а огласить - не огласили, и в результате он ничего не знает ни о своей вере, ни в храм не ходит. А ведь в таинстве Крещения мы отрицаемся от сатаны и обещаемся Христу, то есть приносим присягу Христу, что будем воинами Христова воинства. Но следуем ли мы Его призыву?

По этой самой причине катихизис, то есть наставление в вере, необходим не только детям, но и взрослым, ведь долгое время в нашей стране не было возможности получить более углубленных знаний о вере - не было ни воскресных школ, ни духовных училищ, а духовная литература была труднодоступна. Сейчас, когда вокруг столько различных ересей и человек легко может сбиться с правой стези, нам особенно необходимо изучать катихизис и нести эти знания другим - своим родным, близким. Надо помнить о том, что каждый християнин призван к апостольскому служению - нести свет Благовестил Христова. Отсюда, конечно же, не следует, что древлеправославным христианам нужно, подобно разного рода еретикам и сектантам, ходить по улицам и навязчиво задавать вопросы прохожим. Отцы Церкви не советуют вступать в споры с еретиками, потому что они спорят не для достижения истины, а чтобы привести людей в смущение. Но мы всегда должны быть готовы ответить на те вопросы, которые нам будут задавать люди о нашей вере. Как пишет св. апостол Петр, «готовыже присно ко ответу всякому вопрошающему вы слово, о вашем уповании, с кротостию и страхом, совесть имуще благу» («Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»; 1 Пет. 3, 15).

Кирилл Яковлевич Кожурин - Древлеправославный Катихизис. Краткое изложение основ Христианской веры

Древлеправославная Поморская Церковь

Издание Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви При участии издательства «Археодоксiя»

М., СПб: PC ДПЦ, 2016.- 192 с.

Кирилл Яковлевич Кожурин - Древлеправославный Катихизис. Краткое изложение основ Христианской веры - Содержание

Введение

Раздел I. О вере

1. Что есть вера? Как познать правую веру во Христа? Понятие ереси

2. Символ веры. Разделение его на члены. История Символа веры. Понятие о Вселенских соборах Церкви и их краткая история. Основное содержание членов Символа

3. О первом члене. О первом Лице Пресвятой Троицы Боге-Отце

4. О втором члене. О втором Лице Пресвятой Троицы Исусе Христе

5. О третьем члене. Догмат о Боговоплощении. Догматы о Пресвятой Богородице

6. О четвертом члене. О распятии Христа, Его страданиях и погребении

7. О пятом члене. О воскресении Христа в третий день

8. О шестом члене. О вознесении Христа на небо и о седении Его одесную Бога Отца

9. О седьмом члене. О Втором пришествии Христовом и о Его царствии. Эсхатология, учение о последнем времени

10. О восьмом члене. О третьем Лице Пресвятой Троицы Духе Святом

11. О девятом члене. Учение о Церкви. Что есть истинная Церковь?

12.О десятом члене Символа веры. Таинство Крещения. Учение о семи церковных таинствах

13.Об одиннадцатом члене. О воскресении мертвых ко Второму пришествию Исуса Христа

14. О двенадцатом члене. О вечной загробной жизни

Раздел II. О надежде

1. Что есть надежда?

2. Молитва Господня («Отче наш»)

3. Призвание

4. Первое прошение

5. Второе прошение

6. Третье прошение

7. Четвертое прошение

8. Пятое прошение

9. Шестое прошение

10. Седьмое прошение

11. Славословие

12. Заповеди блаженства

13. Первая заповедь блаженства

14. Вторая заповедь блаженства

15. Третья заповедь блаженства

16. Четвертая заповедь блаженства

17. Пятая заповедь блаженства

18. Шестая заповедь блаженства

19. Седьмая заповедь блаженства

20. Восьмая заповедь блаженства

21. Девятая заповедь блаженства

Раздел III. О любви