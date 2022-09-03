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Кожурин - Древлеправославный Катихизис

Кирилл Яковлевич Кожурин - Древлеправославный Катихизис. Краткое изложение основ Христианской веры
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Educational
«Катихизис» в переводе с греческого означает «изустное наставление в вере», «оглашение». Греческое слово «κατηχέω» означает оглашать, наставлять, учить.
В древней Церкви «оглашенными» назывались люди, которые из язычества или июдейства приходили к християнской вере и перед принятием в Церковь через Святое Крещение подвергались более или менее продолжительному приготовлению через наставление в истинах Христовой веры и через некоторые религиозные действия. То есть люди сначала подробно изучали християнские догматы, ходили на службы (причем им разрешалось присутствовать на Божественной литургии только до определенного момента), и лишь после этого они принимали Крещение.
В наше время в большинстве случаев это не так. Человек принимает Крещение во младенчестве, и как раз задачей крестных и родителей является обучить его истинам веры по достижении им сознательного возраста. Но в жизни мы сталкиваемся с тем, что крестить-то человека крестили, а огласить - не огласили, и в результате он ничего не знает ни о своей вере, ни в храм не ходит. А ведь в таинстве Крещения мы отрицаемся от сатаны и обещаемся Христу, то есть приносим присягу Христу, что будем воинами Христова воинства. Но следуем ли мы Его призыву?
По этой самой причине катихизис, то есть наставление в вере, необходим не только детям, но и взрослым, ведь долгое время в нашей стране не было возможности получить более углубленных знаний о вере - не было ни воскресных школ, ни духовных училищ, а духовная литература была труднодоступна. Сейчас, когда вокруг столько различных ересей и человек легко может сбиться с правой стези, нам особенно необходимо изучать катихизис и нести эти знания другим - своим родным, близким. Надо помнить о том, что каждый християнин призван к апостольскому служению - нести свет Благовестил Христова. Отсюда, конечно же, не следует, что древлеправославным христианам нужно, подобно разного рода еретикам и сектантам, ходить по улицам и навязчиво задавать вопросы прохожим. Отцы Церкви не советуют вступать в споры с еретиками, потому что они спорят не для достижения истины, а чтобы привести людей в смущение. Но мы всегда должны быть готовы ответить на те вопросы, которые нам будут задавать люди о нашей вере. Как пишет св. апостол Петр, «готовыже присно ко ответу всякому вопрошающему вы слово, о вашем уповании, с кротостию и страхом, совесть имуще благу» («Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»; 1 Пет. 3, 15).

Кирилл Яковлевич Кожурин - Древлеправославный Катихизис. Краткое изложение основ Христианской веры

Древлеправославная Поморская Церковь
Издание Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви При участии издательства «Археодоксiя»
М., СПб: PC ДПЦ, 2016.- 192 с.

Кирилл Яковлевич Кожурин - Древлеправославный Катихизис. Краткое изложение основ Христианской веры - Содержание

  • Введение
Раздел I. О вере
  • 1. Что есть вера? Как познать правую веру во Христа? Понятие ереси
  • 2. Символ веры. Разделение его на члены. История Символа веры. Понятие о Вселенских соборах Церкви и их краткая история. Основное содержание членов Символа
  • 3. О первом члене. О первом Лице Пресвятой Троицы Боге-Отце
  • 4. О втором члене. О втором Лице Пресвятой Троицы Исусе Христе
  • 5. О третьем члене. Догмат о Боговоплощении. Догматы о Пресвятой Богородице
  • 6. О четвертом члене. О распятии Христа, Его страданиях и погребении
  • 7. О пятом члене. О воскресении Христа в третий день
  • 8. О шестом члене. О вознесении Христа на небо и о седении Его одесную Бога Отца
  • 9. О седьмом члене. О Втором пришествии Христовом и о Его царствии. Эсхатология, учение о последнем времени
  • 10. О восьмом члене. О третьем Лице Пресвятой Троицы Духе Святом
  • 11. О девятом члене. Учение о Церкви. Что есть истинная Церковь?
  • 12.О десятом члене Символа веры. Таинство Крещения. Учение о семи церковных таинствах
  • 13.Об одиннадцатом члене. О воскресении мертвых ко Второму пришествию Исуса Христа
  • 14. О двенадцатом члене. О вечной загробной жизни
Раздел II. О надежде
  • 1. Что есть надежда?
  • 2. Молитва Господня («Отче наш»)
  • 3. Призвание
  • 4. Первое прошение
  • 5. Второе прошение
  • 6. Третье прошение
  • 7. Четвертое прошение
  • 8. Пятое прошение
  • 9. Шестое прошение
  • 10. Седьмое прошение
  • 11. Славословие
  • 12. Заповеди блаженства
  • 13. Первая заповедь блаженства
  • 14. Вторая заповедь блаженства
  • 15. Третья заповедь блаженства
  • 16. Четвертая заповедь блаженства
  • 17. Пятая заповедь блаженства
  • 18. Шестая заповедь блаженства
  • 19. Седьмая заповедь блаженства
  • 20. Восьмая заповедь блаженства
  • 21. Девятая заповедь блаженства
Раздел III. О любви
  • 1. Что есть любовь?
  • 2. Десять заповедей
  • 3. Первая заповедь
  • 4. Вторая заповедь
  • 5. Третья заповедь
  • 6. Четвертая заповедь
  • 7. Пятая заповедь
  • 8. Шестая заповедь
  • 9. Седьмая заповедь
  • 10. Восьмая заповедь
  • 11. Девятая заповедь
  • 12. Десятая заповедь
  • 13. Две заповеди Нового Завета
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Rating 5.0 / 5
Added 03.09.2022
Author brat Nicaeec
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