Книга Михаила Козлова «Дорогой к Свету» представляет собой автобиографическое повествование, в котором личная судьба автора переплетается с драматической историей евангельского движения в Советском Союзе. Автор ставит перед собой задачу зафиксировать опыт сохранения веры в условиях государственного атеизма и показать, как Господь проводит человека через лабиринты жизненных испытаний к духовному просвещению. Основная идея книги заключается в том, что путь к Богу — это не одномоментный акт, а длительное странствие, требующее мужества, готовности к самопожертвованию и непоколебимого доверия Небесному Отцу даже в самые темные периоды жизни.
В содержательной части труда автор описывает этапы своего духовного становления, начиная с первых детских впечатлений о вере и заканчивая активным служением в церкви. Михаил Козлов детально воссоздает быт и атмосферу общин «советского периода», делясь воспоминаниями о подпольных богослужениях, обысках и давлении со стороны властей. Особое внимание уделяется примерам Божьего провиденья и защиты, которые автор и его единоверцы ощущали в повседневности. Книга наполнена портретами верных христиан того времени, чьи жизненные уроки и стойкость стали для автора ориентирами на его собственном пути, превращая мемуары в коллективный портрет поколения исповедников.
Текст написан в доверительном, мемуарном стиле, где документальная точность сочетается с глубоким лирическим осмыслением прожитого. Автор избегает пафоса, предпочитая говорить о сложных вещах простым и искренним языком, что делает его опыт понятным и близким современному читателю. Книга служит не только историческим свидетельством о жизни церкви в XX веке, но и назидательным пособием по духовному выживанию, напоминая о том, что Свет Христов способен пробить любую преграду. Это чтение, которое вдохновляет ценить свободу вероисповедания и побуждает к более глубокому, осознанному следованию за Господом в любых обстоятельствах.
Михаил Козлов – Дорогой к Свету
Литературная запись Николая Водневского. – Winnipeg, Canada: The Christian Press, 1963. – 204 с.
Михаил Козлов – Дорогой к Свету - Содержание
Несколько слов о книге (Н. Водневский)
1. Странники и пришельцы
2. “Сибирь ведь тоже русская земля
3. “За родину! За Сталина!
4. Новые хозяева
5. Опять “равняйсь!”
6. На родной земле
7. Опять на запад
8. По тюрьмам и лагерям
9. Родина встречает
10. Новые знакомые
11. Омские лагеря
12. Побег
13. “Бежал бродяга из Сибири...”
14. Планы созрели
15. Первая граница
16. Вторая граница
17. Третья граница
18. Здравствуй, Австрия!
19. Последняя глава
