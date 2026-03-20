Козлов - Кукина - Психология смерти

Бесспорно, проблема смерти является всевозрастной. Тем не менее, именно для пожилых и престарелых она не представляется надуманной, преждевременной, трансформируясь в проблему естественной смерти. Для них вопрос об отношении к смерти переводится из подтекста в контекст самой жизни, наступает время, когда в пространстве индивидуального бытия начинает отчетливо звучать напряженный диалог между жизнью и смертью, осознается трагизм временности.

Актуализация танатологических размышлений обусловлена не только патологическими изменениями, ведущими к ухудшению здоровья и повышению вероятности смерти, но и особенностями образа жизни старого человека. К последним можно отнести определенную монументальность внутренней субъективности, дистанцированность от сиюминутных социальных раздражителей, существенное ослабление мотивов достижения успеха, комфорта, карьеры. Человек, освободившийся от всего тривиального и поверхностного, может сконцентрироваться на сфере глубинного и существенного. В нашей культуре люди только начинают осознавать, что есть нечто, постигаемое через контакты с престарелыми и умирающими.

Москва: Институт консультирования и системных решений, 2016 г. — 376 с.

ISBN 978-5-91160-084-6

Владимир Васильевич Козлов, Маргарита Владимировна Кукина - Психология смерти - Содержание

В. В. Козлов - Предисловие

Введение

Глава 1. Знакомство

1.1 Шепот смерти - 1.2 Зов и встреча - 1.3 Шаги к смерти - 1.4 Страх смерти - 1.5 Дети смерти - 1.6 Преодоление абсурда. Смысл жизни - 1.7. Любовь как смерть

Глава 2. Смерть очами духовных традиций

Глава 3. Философия смерти

3.1 Социально-психологические установки к смерти

Глава 4. Психология смерти

4.1 Взаимосвязь психологических особенностей личности и локализации онкологического заболевания; оказание социально-психологической помощи - 4.2 Психологические особенности медицинского персонала хосписа

Глава 5. Практики перехода и инициация в смерть

5.1 Визуализация смерти - 5.3 Буддийские практики умирания

Заключение. Наука смерти и бессмертия

Литература