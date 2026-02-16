Козырев - Гуманитарное религиозное образование

«Гуманитарное религиозное образование» Фёдора Николаевича Козырева — это фундаментальный труд, предлагающий концептуально новый подход к преподаванию религии в светской и церковной школе. Автор критикует как узко-конфессиональное «натаскивание», так и сухой религиоведческий подход, предлагая вместо них гуманитарную модель. В этой модели религия рассматривается не как набор застывших догм, а как живой культурный и экзистенциальный опыт, который должен помочь ученику в его личностном самоопределении.

Козырев обосновывает необходимость перехода от «педагогики ответов» к «педагогики вопросов». Книга подробно разбирает методики, которые позволяют интегрировать изучение религиозных текстов и традиций в процесс формирования критического мышления и эмоционального интеллекта. Автор подчеркивает, что религиозное образование в гуманитарном ключе должно способствовать развитию внутренней свободы ребенка и его способности к диалогу с «другим», будь то представитель иной веры или носитель секулярного мировоззрения.

Для учителей и методистов эта книга является ценным ресурсом, так как содержит не только теоретические выкладки, но и дидактические принципы построения уроков. Козырев вводит понятия «образовательной дистанции» и «субъективности», объясняя, как преподаватель может оставаться профессионалом, не навязывая свои убеждения, но и не превращая предмет в бездушную этнографию. Книга призывает видеть в религиозном образовании прежде всего инструмент человековедения.

Козырев Ф.Н. - Гуманитарное религиозное образование: Книга для учителей и методистов

СПб.: РХГА, 2010.- 392 с.

ISBN 978-5-88812-416-1

Козырев Ф.Н. - Гуманитарное религиозное образование – Содержание

Д. К. Бурлака. Духовно-фундированное образование в постсекулярном обществе

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Историко-теоретическое введение

ГЛАВА 1. Гуманитарность образования в круге педагогических идей

ГЛАВА 2. От катехизиса к образовательному религиозному образованию: краткая история большого пути

ГЛАВА 3. Гуманитарное религиозное образование в аналитическом приближении Странички классики: религиозно-педагогический дайджест Рональд Голдман. Проблемы религиозного мышления (1964) Из «Документа 36»: Подходы к изучению религии в школе (1971) Ригард Аллен. Философия Майкла Поланьи и ее педагогическое значение (1978) Энтони Падовано. Эстетика и благодать (1979) Джеймс Фаулер. Формирование и трансформирование веры (1984) Джон Халл. Беседы о Боге с маленькими детьми (1991)



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Гуманитарная методология в религиозном образовании