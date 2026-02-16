Козырев - Гуманитарное религиозное образование

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Educational, Reference, Religious Studies Atheism

«Гуманитарное религиозное образование» Фёдора Николаевича Козырева — это фундаментальный труд, предлагающий концептуально новый подход к преподаванию религии в светской и церковной школе. Автор критикует как узко-конфессиональное «натаскивание», так и сухой религиоведческий подход, предлагая вместо них гуманитарную модель. В этой модели религия рассматривается не как набор застывших догм, а как живой культурный и экзистенциальный опыт, который должен помочь ученику в его личностном самоопределении.

Козырев обосновывает необходимость перехода от «педагогики ответов» к «педагогики вопросов». Книга подробно разбирает методики, которые позволяют интегрировать изучение религиозных текстов и традиций в процесс формирования критического мышления и эмоционального интеллекта. Автор подчеркивает, что религиозное образование в гуманитарном ключе должно способствовать развитию внутренней свободы ребенка и его способности к диалогу с «другим», будь то представитель иной веры или носитель секулярного мировоззрения.

Для учителей и методистов эта книга является ценным ресурсом, так как содержит не только теоретические выкладки, но и дидактические принципы построения уроков. Козырев вводит понятия «образовательной дистанции» и «субъективности», объясняя, как преподаватель может оставаться профессионалом, не навязывая свои убеждения, но и не превращая предмет в бездушную этнографию. Книга призывает видеть в религиозном образовании прежде всего инструмент человековедения.

Козырев Ф.Н. - Гуманитарное религиозное образование: Книга для учителей и методистов

СПб.: РХГА, 2010.- 392 с.

ISBN 978-5-88812-416-1

Козырев Ф.Н. - Гуманитарное религиозное образование – Содержание

Д. К. Бурлака. Духовно-фундированное образование в постсекулярном обществе

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Историко-теоретическое введение

  • ГЛАВА 1. Гуманитарность образования в круге педагогических идей

  • ГЛАВА 2. От катехизиса к образовательному религиозному образованию: краткая история большого пути

  • ГЛАВА 3. Гуманитарное религиозное образование в аналитическом приближении

    • Странички классики: религиозно-педагогический дайджест

    • Рональд Голдман. Проблемы религиозного мышления (1964)

    • Из «Документа 36»: Подходы к изучению религии в школе (1971)

    • Ригард Аллен. Философия Майкла Поланьи и ее педагогическое значение (1978)

    • Энтони Падовано. Эстетика и благодать (1979)

    • Джеймс Фаулер. Формирование и трансформирование веры (1984)

    • Джон Халл. Беседы о Боге с маленькими детьми (1991)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Гуманитарная методология в религиозном образовании

  • ГЛАВА 4. Феноменология

    • Приложение. Р. Джексон. Феноменология и религиозное образование

  • ГЛАВА 5 Герменевтика

    • Приложение. С. Кепнес. Двенадцать правил для «Размышлений над Писанием»

  • ГЛАВА 6. Конструктивизм

    • Приложение. М. Гриммит. Конструктивизм в практическом исполнении

