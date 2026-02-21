Крабб - Целительная сила общения

Книга «Целительная сила общения» Лэрри Крабба переворачивает традиционное представление о психологической помощи, утверждая, что глубокое исцеление души происходит не столько в кабинете профессионального терапевта, сколько в пространстве истинной христианской общины. Крабб, будучи опытным психологом, признает ограниченность светских методик и указывает на то, что современный человек страдает прежде всего от катастрофической изоляции. Он вводит понятие «безопасного общения», где люди могут открывать свои самые темные стороны, не боясь осуждения, и через эту уязвимость соприкасаться с преображающей любовью Бога.

Автор подробно описывает механизмы «связующего общения», которое способно высвобождать жизнь в другом человеке. Вместо того чтобы просто давать советы или пытаться «починить» чужие проблемы, Крабб призывает учиться видеть Божий замысел в душе ближнего и верить в действие Святого Духа внутри него. Книга предлагает практическую модель того, как обычные разговоры между друзьями могут превратиться в мощный инструмент духовного восстановления, если они пропитаны благодатью и искренним желанием понять внутренний мир другого.

пер. с англ. 2-е изд. М.: Триада, 2010. 348 с.

ISBN 978-5-86181-334-1

Крабб Лэрри - Целительная сила общения - Содержание

Введение: Неожиданный поворот

Глава 1. История Кепа

Глава 2. Три условия исцеляющих отношений

Глава 3. Возрождение через воссоединение

Глава 4. Сотворенные для единения

Глава 5. Единение — основа жизни

Глава 6. Единение и предвидение

Глава 7. Видение в вышних

Глава 8. Что в нас доброго?

Глава 9. Внутренний враг

Глава 10. Вместе умираем — чтобы вместе жить

Глава 11. Умерщвляем страсти

Глава 12. Еще о двух страстях, которые нужно умертвить

Глава 13. В единой битве

Глава 14. Время единения

Глава 15. И грянул бой!

Глава 16. Обретаем видение

Глава 17. Высвобождаем силу

Приложение 1

Приложение 2