Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Крабб - Как понимать людей

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга «Как понимать людей» Лэрри Крабба — это глубокое исследование человеческой души, которое объединяет библейскую антропологию с психологической проницательностью. Автор утверждает, что за внешним поведением и конфликтами скрываются глубокие «сокровенные стремления», заложенные в нас Творцом. Крабб выделяет две фундаментальные потребности каждого человека: потребность в значимости (понимании того, что моя жизнь имеет смысл и направление) и потребность в безопасности (уверенности в том, что я безусловно любим и принят).

В своем труде Крабб объясняет, что большинство людей пытаются удовлетворить эти законные стремления незаконными или неэффективными способами, выстраивая защитные стены и манипулируя окружающими. Он предлагает модель «внутреннего анализа», которая помогает не просто оценивать поступки других, а видеть ту жажду, которую они пытаются утолить. Книга учит читателя переходить от поверхностного суждения к глубокому сопереживанию, показывая, что истинное понимание человека начинается с осознания того, как Божья благодать отвечает на наши сокровенные нужды в общении и признании.

Ларри Крабб - Как понимать людей - Сокровенные стремления к общению

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1998. — 259 с.

ISBN 5-7454-0230-Х

Ларри Крабб - Как понимать людей - Сокровенные стремления к общению - Содержание

Предисловие

Введение: Иисус есть путь

Часть I В БИБЛИИ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ Как найти ответы в Писании

  • Глава 1. Откуда мы знаем, во что нам верить? - Глава 2. Библия дает нам уверенность - Глава 3. Говорит ли Библия обо всех проблемах человека? - Глава 4. Библия — это исчерпывающее руководство для жизни людей

Часть II КАК ПОНИМАТЬ ЛЮДЕЙ Неясный образ и разорванные отношения

  • Глава 5. Каким образом люди могут действительно измениться? - Глава 6. Люди несут в себе образ Бога! - Глава 7. Зависимые существа: люди являются личностями - Глава 8. Неразумные мыслители: люди обладают способностью думать - Глава 9. Начало перемены: покаяние - Глава 10. Свобода выбора: люди обладают волей - Глава 11. Чувство импульса в жизни: люди эмоциональны

Часть III РАЗВИТИЕ ЗРЕЛОСТИ Возрожденный образ и здоровые взаимоотношения

  • Глава 12. Свидетельство зрелости: любовь - Глава 13. Сущность зрелости: осознанная зависимость

Заключение: Иисус — вот единственный путь

Приложение

Указатель

Views 74
Rating
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

