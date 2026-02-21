Книга «Как понимать людей» Лэрри Крабба — это глубокое исследование человеческой души, которое объединяет библейскую антропологию с психологической проницательностью. Автор утверждает, что за внешним поведением и конфликтами скрываются глубокие «сокровенные стремления», заложенные в нас Творцом. Крабб выделяет две фундаментальные потребности каждого человека: потребность в значимости (понимании того, что моя жизнь имеет смысл и направление) и потребность в безопасности (уверенности в том, что я безусловно любим и принят).

В своем труде Крабб объясняет, что большинство людей пытаются удовлетворить эти законные стремления незаконными или неэффективными способами, выстраивая защитные стены и манипулируя окружающими. Он предлагает модель «внутреннего анализа», которая помогает не просто оценивать поступки других, а видеть ту жажду, которую они пытаются утолить. Книга учит читателя переходить от поверхностного суждения к глубокому сопереживанию, показывая, что истинное понимание человека начинается с осознания того, как Божья благодать отвечает на наши сокровенные нужды в общении и признании.

Ларри Крабб - Как понимать людей - Сокровенные стремления к общению

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1998. — 259 с.

ISBN 5-7454-0230-Х

Ларри Крабб - Как понимать людей - Сокровенные стремления к общению - Содержание

Предисловие

Введение: Иисус есть путь

Часть I В БИБЛИИ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ Как найти ответы в Писании

Глава 1. Откуда мы знаем, во что нам верить? - Глава 2. Библия дает нам уверенность - Глава 3. Говорит ли Библия обо всех проблемах человека? - Глава 4. Библия — это исчерпывающее руководство для жизни людей

Часть II КАК ПОНИМАТЬ ЛЮДЕЙ Неясный образ и разорванные отношения

Глава 5. Каким образом люди могут действительно измениться? - Глава 6. Люди несут в себе образ Бога! - Глава 7. Зависимые существа: люди являются личностями - Глава 8. Неразумные мыслители: люди обладают способностью думать - Глава 9. Начало перемены: покаяние - Глава 10. Свобода выбора: люди обладают волей - Глава 11. Чувство импульса в жизни: люди эмоциональны

Часть III РАЗВИТИЕ ЗРЕЛОСТИ Возрожденный образ и здоровые взаимоотношения

Глава 12. Свидетельство зрелости: любовь - Глава 13. Сущность зрелости: осознанная зависимость

Заключение: Иисус — вот единственный путь

Приложение

Указатель