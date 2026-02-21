Книга «Молчание Адама» Лэрри Крабба представляет собой глубокое и порой провокационное исследование мужской духовности и психологии. Автор обращается к библейскому сюжету о грехопадении, акцентируя внимание на моменте, который часто остается в тени: когда Ева слушала змея и ела плод, Адам был рядом, но хранил молчание. Крабб утверждает, что это первородное «молчание» — отказ от ответственности, духовная пассивность и страх перед неудачей — стало главной проблемой современного мужчины, мешающей ему полноценно реализовывать себя в семье, церкви и обществе.

В своем труде Крабб анализирует внутренние барьеры, которые заставляют мужчин либо уходить в изоляцию, либо проявлять агрессивный контроль. Вместо того чтобы предлагать стандартные советы по «улучшению поведения», автор призывает мужчин заглянуть в бездну своего страха и найти там мужество довериться Богу. Книга учит тому, что истинная мужественность рождается не из отсутствия слабостей, а из готовности говорить и действовать в соответствии с Божьим призванием, даже когда внутри царит неуверенность. Это призыв к мужчинам «прервать молчание» и начать строить глубокие, ответственные отношения с окружающими.

Ларри Крабб - Молчание Адама

Перевод с английского, 2-е изд. — СПб.: Мирт, 2001

ISBN 5-88869-085-6

Ларри Крабб - Молчание Адама - Содержание

Вместо предисловия

Адам молчал, когда ему следовало говорить - Введение - История начинается - Лэрри Крабб - Дон Хадсон - Эл Эндрюс

Часть 1. Что-то важное не складывается. Утраченная мечта

Глава 1. Перспектива для мужчин - Глава 2. Мужчины настоящие и ненастоящие - Глава 3.«Рецептурная теология» - Глава 4. Вступая во тьму - Глава 5. От хаоса к хаосу - Глава 6. Призыв помнить - Глава 7. Он был там и молчал - Заключение к части 1

Часть 2. Упуская нечто важное

Проблемы мужского сообщества - Глава 8. Мужчины, сражающиеся с тьмой - Глава 9. Неподлинные модели взаимоотношений - Глава 10. Мужчины, требующие поддержки - Глава 11. «Самодостаточные» мужчины - Заключение к части 2

Часть 3. Обладая чем-то действенным. Поколение наставников