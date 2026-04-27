Книга Зои Крахмальниковой — это глубокое религиозно-философское эссе, посвященное жизни и духовному наследию монахини Марии (Скобцевой), чья канонизация стала признанием особого пути святости в XX веке. Автор, сама прошедшая через лагеря и ссылки за свою веру и издательскую деятельность, пишет о матери Марии не просто как биограф, но как единомышленница, разделяющая её боль за судьбу России и понимание христианского служения.

В центре повествования — путь Елизаветы Юрьевны Скобцевой от яркой фигуры Серебряного века до мученической гибели в газовой камере Равенсбрюка. Крахмальникова исследует «русскую идею» матери Марии, которая заключалась в деятельной любви к ближнему, в «монастыре в миру» и в абсолютной внутренней свободе. Книга пронизана темой ностальгии как метафизического чувства и поиска «грядущего града», становясь мостом между трагедией первой волны эмиграции и духовными поисками России конца XX века.

Зоя Крахмальникова — Русская идея матери Марии

Издательство: «Стефанус», 1997. — 100 с.

ISBN: 3-922816-84-3

