Крахмальникова - Русская идея матери Марии

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, *Biographies Memoirs

Книга Зои Крахмальниковой — это глубокое религиозно-философское эссе, посвященное жизни и духовному наследию монахини Марии (Скобцевой), чья канонизация стала признанием особого пути святости в XX веке. Автор, сама прошедшая через лагеря и ссылки за свою веру и издательскую деятельность, пишет о матери Марии не просто как биограф, но как единомышленница, разделяющая её боль за судьбу России и понимание христианского служения.

В центре повествования — путь Елизаветы Юрьевны Скобцевой от яркой фигуры Серебряного века до мученической гибели в газовой камере Равенсбрюка. Крахмальникова исследует «русскую идею» матери Марии, которая заключалась в деятельной любви к ближнему, в «монастыре в миру» и в абсолютной внутренней свободе. Книга пронизана темой ностальгии как метафизического чувства и поиска «грядущего града», становясь мостом между трагедией первой волны эмиграции и духовными поисками России конца XX века.

Зоя Крахмальникова — Русская идея матери Марии

Издательство: «Стефанус», 1997. — 100 с.
ISBN: 3-922816-84-3

Зоя Крахмальникова — Русская идея матери Марии - Содержание

  • Утрата России и метафизика ностальгии: Размышления о судьбе беженцев и о том, как тоска по родине переплетается с поиском Небесного Иерусалима.

  • Новый вид святости: Описание перехода от традиционного монастырского уединения к «православному делу» в самом сердце Парижа, где приют и столовая становились местом встречи с Богом.

  • Богословие свободы: Анализ идей матери Марии о том, что Церковь никогда не была так свободна, как в условиях гонений и изгнания, где она очищается от внешнего блеска.

  • Апокалиптическое время: Главы о нацистской оккупации, «желтой звезде» и подвиге спасения евреев, который привел мать Марию к её окончательному сопричастию Христу.

  • Связь времен: Параллели между судьбой матери Марии и личным опытом Зои Крахмальниковой как диссидента и составителя сборников «Надежда».

Added 27.04.2026
Author brat Vadim
