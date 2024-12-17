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Красненкова - Над страницами древней Псалтири

Красненкова Г. Д. - Над страницами древней Псалтири
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Самая читаемая книга на земле — Библия. Но Библия — это собрание многих книг. И самая читаемая книга Библии это, наверное, Псалтирь. Давайте порассуждаем о себе, о жизни и о Боге с этой книгой в руках.
Прежде всего, хотелось бы напомнить о том, что означает это слово. Псалтирь — это струнный музыкальный инструмент весьма распространенный в древние века. Псалтири существовали семи, восьми и десяти- струнные. В книгах по археологии можно найти рисунки и фотографии этого инструмента.
Книга Псалтирь состоит из псалмов. В русском переводе их 150.
Псалом это молитва, которую пели под аккомпанемент псалтири или иного инструмента. Помимо молитвенного назначения, псалмы носят повествовательный, хвалебный, назидательный характер. Но, главное, псалом — это Слово Божие, записанное под действием Святого Духа.
Вся книга Псалтирь условно разделена на пять частей. Часть первая — это первые сорок псалмов. Все они объединены одним девизом: «Господь сироте помощник».
Большинство псалмов написано царем Израиля Давидом. Этого царя часто так и называют — псалмопевец Давид. Мы не будем говорить об удивительной жизни этого человека, но о многих испытаниях и искушениях, через которые ему приходилось проходить, можно узнать и из псалмов — этих песен-молитв, которые Давид слагал и пел всю свою жизнь.
ПСАЛОМ 1
Начинаем чтение книги Псалтирь. Итак, первый псалом, первая строчка. Начало довольно неожиданное для человека, впервые читающего Библию. Однако, нельзя забывать о том, что вся Библия написана своеобразным языком. Обычно люди не говорят так. Наша разговорная речь существенно отличается от высокого поэтического языка книги псалмов.
Но начнем все по порядку: «Блаженмуж...»
«Мужем» в Библии называют совершеннолетнего мужчину. Это тот возраст, когда возмужавший юноша имел право обзаводиться семьей и выступать как воин на войну. Следовательно, «муж» — это человек, обязанный отвечать перед обществом и перед Богом за свои действия.
«Блажен» — это слово не должно нас смущать, хотя известно, что на старом русском языке блаженными называли слабоумных. В переводе Библии на русский язык слово «блажен» означает «благословен», или счастлив. Иными словами — счастлив благословением Божьим. Первый псалом об этом и говорит — о благословении Божьем и о том, что мешает людям его иметь.

Красненкова Г. Д. - Над страницами древней Псалтири

М.: Триада, 2006. — 752 с.
ISBN 5-86181-363-9

Красненкова Г. Д. - Над страницами древней Псалтири – Содержание

Часть первая. Псалмы 1—40 ГОСПОДЬ СИРОТЕ ПОМОЩНИК
  • Псалом 1
  • Псалом 2
  • Псалом 3
  • Псалом 4
  • Псалом 5
  • Псалом 6
  • Псалом 7
  • Псалом 8
  • Псалом 9
  • Псалом 10
  • Псалом 11
  • Псалом 12
  • Псалом 13
  • Псалом 14
  • Псалом 15
  • Псалом 16
  • Псалом 17
  • Псалом 18
  • Псалом 19
  • Псалом 20
  • Псалом 21
  • Псалом 22
  • Псалом 23
  • Псалом 24
  • Псалом 25
  • Псалом 26
  • Псалом 27
  • Псалом 28
  • Псалом 29
  • Псалом 30
  • Псалом 31
  • Псалом 32
  • Псалом 33
  • Псалом 34
  • Псалом 35
  • Псалом 36
  • Псалом 37
  • Псалом 38
  • Псалом 39
  • Псалом 40
Часть вторая. Псалмы 41-70 БОГ ИЗРАИЛЕВ ЕДИН, ТВОРЯЩИЙ ЧУДЕСА
  • Псалом 41
  • Псалом 42
  • Псалом 43
  • Псалом 44
  • Псалом 45
  • Псалом 46
  • Псалом 47
  • Псалом 48
  • Псалом 49
  • Псалом 50
  • Псалом 51
  • Псалом 52
  • Псалом 53
  • Псалом 54
  • Псалом 55
  • Псалом 56
  • Псалом 57
  • Псалом 58
  • Псалом 59
  • Псалом 60
  • Псалом 61
  • Псалом 62
  • Псалом 63
  • Псалом 64
  • Псалом 65
  • Псалом 66
  • Псалом 67
  • Псалом 68
  • Псалом 69
  • Псалом 70
Views 232
Rating 5.0 / 5
Added 17.12.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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