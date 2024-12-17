Самая читаемая книга на земле — Библия. Но Библия — это собрание многих книг. И самая читаемая книга Библии это, наверное, Псалтирь. Давайте порассуждаем о себе, о жизни и о Боге с этой книгой в руках.

Прежде всего, хотелось бы напомнить о том, что означает это слово. Псалтирь — это струнный музыкальный инструмент весьма распространенный в древние века. Псалтири существовали семи, восьми и десяти- струнные. В книгах по археологии можно найти рисунки и фотографии этого инструмента.

Книга Псалтирь состоит из псалмов. В русском переводе их 150.

Псалом это молитва, которую пели под аккомпанемент псалтири или иного инструмента. Помимо молитвенного назначения, псалмы носят повествовательный, хвалебный, назидательный характер. Но, главное, псалом — это Слово Божие, записанное под действием Святого Духа.

Вся книга Псалтирь условно разделена на пять частей. Часть первая — это первые сорок псалмов. Все они объединены одним девизом: «Господь сироте помощник».

Большинство псалмов написано царем Израиля Давидом. Этого царя часто так и называют — псалмопевец Давид. Мы не будем говорить об удивительной жизни этого человека, но о многих испытаниях и искушениях, через которые ему приходилось проходить, можно узнать и из псалмов — этих песен-молитв, которые Давид слагал и пел всю свою жизнь.

ПСАЛОМ 1

Начинаем чтение книги Псалтирь. Итак, первый псалом, первая строчка. Начало довольно неожиданное для человека, впервые читающего Библию. Однако, нельзя забывать о том, что вся Библия написана своеобразным языком. Обычно люди не говорят так. Наша разговорная речь существенно отличается от высокого поэтического языка книги псалмов.

Но начнем все по порядку: «Блаженмуж...»

«Мужем» в Библии называют совершеннолетнего мужчину. Это тот возраст, когда возмужавший юноша имел право обзаводиться семьей и выступать как воин на войну. Следовательно, «муж» — это человек, обязанный отвечать перед обществом и перед Богом за свои действия.

«Блажен» — это слово не должно нас смущать, хотя известно, что на старом русском языке блаженными называли слабоумных. В переводе Библии на русский язык слово «блажен» означает «благословен», или счастлив. Иными словами — счастлив благословением Божьим. Первый псалом об этом и говорит — о благословении Божьем и о том, что мешает людям его иметь.

Красненкова Г. Д. - Над страницами древней Псалтири

М.: Триада, 2006. — 752 с.

ISBN 5-86181-363-9

Красненкова Г. Д. - Над страницами древней Псалтири – Содержание

Часть первая. Псалмы 1—40 ГОСПОДЬ СИРОТЕ ПОМОЩНИК

Псалом 1

Псалом 2

Псалом 3

Псалом 4

Псалом 5

Псалом 6

Псалом 7

Псалом 8

Псалом 9

Псалом 10

Псалом 11

Псалом 12

Псалом 13

Псалом 14

Псалом 15

Псалом 16

Псалом 17

Псалом 18

Псалом 19

Псалом 20

Псалом 21

Псалом 22

Псалом 23

Псалом 24

Псалом 25

Псалом 26

Псалом 27

Псалом 28

Псалом 29

Псалом 30

Псалом 31

Псалом 32

Псалом 33

Псалом 34

Псалом 35

Псалом 36

Псалом 37

Псалом 38

Псалом 39

Псалом 40

Часть вторая. Псалмы 41-70 БОГ ИЗРАИЛЕВ ЕДИН, ТВОРЯЩИЙ ЧУДЕСА