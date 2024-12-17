Красненкова - Над страницами древней Псалтири
Самая читаемая книга на земле — Библия. Но Библия — это собрание многих книг. И самая читаемая книга Библии это, наверное, Псалтирь. Давайте порассуждаем о себе, о жизни и о Боге с этой книгой в руках.
Прежде всего, хотелось бы напомнить о том, что означает это слово. Псалтирь — это струнный музыкальный инструмент весьма распространенный в древние века. Псалтири существовали семи, восьми и десяти- струнные. В книгах по археологии можно найти рисунки и фотографии этого инструмента.
Книга Псалтирь состоит из псалмов. В русском переводе их 150.
Псалом это молитва, которую пели под аккомпанемент псалтири или иного инструмента. Помимо молитвенного назначения, псалмы носят повествовательный, хвалебный, назидательный характер. Но, главное, псалом — это Слово Божие, записанное под действием Святого Духа.
Вся книга Псалтирь условно разделена на пять частей. Часть первая — это первые сорок псалмов. Все они объединены одним девизом: «Господь сироте помощник».
Большинство псалмов написано царем Израиля Давидом. Этого царя часто так и называют — псалмопевец Давид. Мы не будем говорить об удивительной жизни этого человека, но о многих испытаниях и искушениях, через которые ему приходилось проходить, можно узнать и из псалмов — этих песен-молитв, которые Давид слагал и пел всю свою жизнь.
ПСАЛОМ 1
Начинаем чтение книги Псалтирь. Итак, первый псалом, первая строчка. Начало довольно неожиданное для человека, впервые читающего Библию. Однако, нельзя забывать о том, что вся Библия написана своеобразным языком. Обычно люди не говорят так. Наша разговорная речь существенно отличается от высокого поэтического языка книги псалмов.
Но начнем все по порядку: «Блаженмуж...»
«Мужем» в Библии называют совершеннолетнего мужчину. Это тот возраст, когда возмужавший юноша имел право обзаводиться семьей и выступать как воин на войну. Следовательно, «муж» — это человек, обязанный отвечать перед обществом и перед Богом за свои действия.
«Блажен» — это слово не должно нас смущать, хотя известно, что на старом русском языке блаженными называли слабоумных. В переводе Библии на русский язык слово «блажен» означает «благословен», или счастлив. Иными словами — счастлив благословением Божьим. Первый псалом об этом и говорит — о благословении Божьем и о том, что мешает людям его иметь.
Красненкова Г. Д. - Над страницами древней Псалтири
М.: Триада, 2006. — 752 с.
ISBN 5-86181-363-9
Красненкова Г. Д. - Над страницами древней Псалтири – Содержание
Часть первая. Псалмы 1—40 ГОСПОДЬ СИРОТЕ ПОМОЩНИК
- Псалом 1
- Псалом 2
- Псалом 3
- Псалом 4
- Псалом 5
- Псалом 6
- Псалом 7
- Псалом 8
- Псалом 9
- Псалом 10
- Псалом 11
- Псалом 12
- Псалом 13
- Псалом 14
- Псалом 15
- Псалом 16
- Псалом 17
- Псалом 18
- Псалом 19
- Псалом 20
- Псалом 21
- Псалом 22
- Псалом 23
- Псалом 24
- Псалом 25
- Псалом 26
- Псалом 27
- Псалом 28
- Псалом 29
- Псалом 30
- Псалом 31
- Псалом 32
- Псалом 33
- Псалом 34
- Псалом 35
- Псалом 36
- Псалом 37
- Псалом 38
- Псалом 39
- Псалом 40
Часть вторая. Псалмы 41-70 БОГ ИЗРАИЛЕВ ЕДИН, ТВОРЯЩИЙ ЧУДЕСА
- Псалом 41
- Псалом 42
- Псалом 43
- Псалом 44
- Псалом 45
- Псалом 46
- Псалом 47
- Псалом 48
- Псалом 49
- Псалом 50
- Псалом 51
- Псалом 52
- Псалом 53
- Псалом 54
- Псалом 55
- Псалом 56
- Псалом 57
- Псалом 58
- Псалом 59
- Псалом 60
- Псалом 61
- Псалом 62
- Псалом 63
- Псалом 64
- Псалом 65
- Псалом 66
- Псалом 67
- Псалом 68
- Псалом 69
- Псалом 70
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