Святой Олаф родился в 995 году. Он был сыном норвежского военачальника Харальда из Гренланда. Вот как описываются в Саге об Олафе Святом его внешность и характер: “Олаф сын Харальда был невысок, коренаст и силен. Волосы у него были русые, лицо широкое и румяное, кожа белая, глаза очень красивые, взгляд острый, и страшно было смотреть ему в глаза, когда он гневался. Олаф владел очень многими искусствами: хорошо стрелял из лука, отлично владел копьём, хорошо плавал. Он сам был искусен во всяких ремеслах и учил других. Его прозывали Олафом Толстым. Говорил он смело и красиво. Он рано стал умным и сильным, как настоящий мужчина. Все родичи и знакомые любили его. Он был упорен в играх и везде хотел быть первым, как ему и подобало по его знатности и происхождению”.

Как и все викинги, он провел молодость, пиратствуя на морях Северо-Западной Европы. Вместе со знаменитым викингом Торкелом Высоким он сражался против христианских армий в Англии под Лондоном, под Рингмером и Кентербери. В то время Олаф был язычником, как многие норвежцы, хотя свет христианства уже был возжен до него в Норвегии его предшественником и родственником св. королем Олафом Трюггвасоном. Всемогущий Бог, Который знает наперёд Своих избранных, наделил и душу этого пока ещё язычника некоторыми особенными качествами, как бы залогом его будущего обращения в христианскую веру и его святости. В частности, он не боялся колдовства.

В один из своих походов он вторгся в страну финнов.

Жизнеописание святого мученика Олафа, вечного короля и покровителя Норвегии

Составил священник Стефан Красовицкий

Тверь, 1998

ISBN 5-89643-002-7

Жизнеописание святого мученика Олафа, вечного короля и покровителя Норвегии

Финны славились умением ворожить, и к ним за подобными услугами приезжали и из других стран. И вот, как повествует Сага, “...конунг потерял много людей, и многие были ранены. Конунг вернулся к кораблям вечером. Ночью финны вызвали колдовством непогоду, и на море поднялась буря. Конунг приказал поднять якорь и поставить паруса, и ночью поплыл против ветра вдоль берега, и, как потом это часто бывало, удача конунга была сильнее колдовства”. В христианскую веру св.Олаф был обращен в Нормандии в 1013г., в том же году крещен в Руане и в том же году поступил на службу к пребывавшему в изгнании английскому королю Этельреду. Он помог английскому королю вернуться в Англию и там сражался на его стороне против язычников датчан. Он особенно отличился военным умением и находчивостью при захвате Лондонского моста.