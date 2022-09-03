Краткий Библейский словарь

Вино, виноградная лоза — древесное ползучее растение. Его тонкие побеги и их боковые ответвления имеют усики, с помощью которых растение закрепляется на подпорке. Отсечение боковых веток ведет к более интенсивному плодоношению (ср. Ин 15: 2). Древесину виноградной лозы используют только в качестве топлива. Почва и климат Палестины очень благоприятны для выращивания винограда, который культивируют с давних времен почти во всех областях страны. Обычно виноградники располагались на склонах гор. Чтобы плодородную почву не смывали дожди, израильтяне сооружали террасы. Сады обносили заборами или стенами для защиты от кабанов и шакалов. Очистив почву от камней, на ней сажали виноградные лозы, строили дозорные башни и сооружали точило.

Ягоды винограда ели свежими или сушеными, из них выжимали сок и делали вино. Спелые грозди срезали и помещали в точило, состоящее из плоского чана с отверстиями для слива сока, стекающего в расположенный ниже другой чан. Как правило, оба чана высекались из камня. Мужчины давили гроздья голыми ступнями, переступая по слою винограда. Выжатый сок собирали в кожаные мехи или глиняные кувшины. Там его оставляли для брожения, а затем переливали в другие сосуды. Позднее для получения сока стали применять пресс. Виноградный сок пили свежим, черпая его из точила. Перебродив, сок превращался в вино. Хлеб, вино и елей в библейские времена были основными продуктами питания.

Вино восхваляется как дар Божий, оно, как жертва возлияния, входит в состав всякой жертвы всесожжения. Вино употреблялось как целебное средство. Священникам при исполнении служения запрещалось употреблять вино и крепкие напитки, назореям было запрещено пить вино и есть виноград в любом виде. В метафорическом значении вино нередко символизирует духовные силы и дарования, ослепление или смятение, вызываемые Богом. Господь сравнивает Свой народ с виноградной лозой, а землю Израильтян - с виноградником. Притчу о виноградной лозе, ветвях и виноградаре Иисус использует в Своих прощальных речах, чтобы пояснить Своим ученикам их взаимоотношения с Ним и с Отцом.

Краткий Библейский словарь

Александрия, Издательство «Ездра», 2005 - 498 с.

ISBN 966-8182-01-3

Серия «Исследуем Писания»

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